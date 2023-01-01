Alternatifler - Blogely

Fugo

fugo.ai

Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.