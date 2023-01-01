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Alternatifler - Blogely

Re4m

Re4m

re4m.io

Re4m, marka ekiplerinin, tasarımcıların ve yerel pazarlamacıların ilham verici, performanslı içerik ve yaratıcı kampanyaları geniş ölçekte planlamasına, üretmesine ve yayınlamasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir yaratıcı platformdur. Deneyimli pazarlama uygulayıcılarından oluşan bir ekip tarafında...

EasyContent

EasyContent

easycontent.io

EasyContent, otomatikleştirilmiş iş akışları, onay yönetimi, gerçek zamanlı işbirliği, bildirimler ve raporlamayla içerik ekibinizin üretkenliğini artırmanıza yardımcı olur.

Fugo

Fugo

fugo.ai

Fugo, her büyüklükteki işletmenin küçük ve büyük ekranlı ağlar için içeriği uzaktan kolayca yönetmesine olanak tanıyan akıllı, bulut tabanlı bir Dijital Tabela İçerik Yönetim Yazılımıdır (CMS). Modern ve kullanıcı dostu bir kullanıcı arayüzü ile 1 veya 100 ekranı kontrol etmek basittir.

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