Blocks & Files, depolama ortamlarını, sürücülerden dizilere ve sunucu tabanlı depolamaya kadar cihazları, bulut depolamayı, ağ oluşturmayı ve protokolleri, veri yönetimini, tedarikçileri ve standartları kapsayan bir depolama haberleri, bilgi ve analiz sitesidir. Depolama kullanıcılarını, geliştiricileri, danışmanları, pazarlamacıları, satış görevlilerini, destek personelini, analistleri ve BT depolama alanında yer alan diğer herkesi olup bitenlerden haberdar etmeyi amaçlayarak depolama sektöründeki olaylara ve gelişmelere ilişkin haberler, görüşler, görüşler ve analizler yayınlıyoruz.

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