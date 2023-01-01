WebCatalog
Blocks & Files

Blocks & Files

blocksandfiles.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Blocks & Files, depolama ortamlarını, sürücülerden dizilere ve sunucu tabanlı depolamaya kadar cihazları, bulut depolamayı, ağ oluşturmayı ve protokolleri, veri yönetimini, tedarikçileri ve standartları kapsayan bir depolama haberleri, bilgi ve analiz sitesidir. Depolama kullanıcılarını, geliştiricileri, danışmanları, pazarlamacıları, satış görevlilerini, destek personelini, analistleri ve BT depolama alanında yer alan diğer herkesi olup bitenlerden haberdar etmeyi amaçlayarak depolama sektöründeki olaylara ve gelişmelere ilişkin haberler, görüşler, görüşler ve analizler yayınlıyoruz.

Web Sitesi: blocksandfiles.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blocks & Files ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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