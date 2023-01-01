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Alternatifler - Blockchain.com

Binance

Binance

binance.com

Binance kripto para borsası - Hacim açısından dünyanın en büyük bitcoin borsasını ve altcoin kripto borsasını işletiyoruz

Coinbase

Coinbase

coinbase.com

Coinbase, merkezi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan bir dijital para borsasıdır. Yaklaşık 32 ülkede fiat para birimleriyle Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ethereum Classic, Litecoin, Tezos ve daha birçoklarının borsalarına aracılık ediyorlar ve dünya çapında 190 ülkede bitcoin işlemleri ve depo...

Bybit

Bybit

bybit.com

Bybit, kripto para birimi kalıcı sözleşmeleri sunan en güvenli, en hızlı, en şeffaf ve kullanıcı dostu Bitcoin ve Ethereum ticaret platformudur

KuCoin

KuCoin

kucoin.com

KuCoin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, TRON, USDT, NEO, XRP, KCS ve daha fazlasını satın almak ve satmak için en gelişmiş ve güvenli kripto para borsasıdır.

Crypto.com Exchange

Crypto.com Exchange

crypto.com

Crypto.com Exchange, derin likidite, düşük ücretler ve en iyi işlem fiyatlarıyla CRO tarafından desteklenmektedir; platformumuzda Bitcoin, Ethereum gibi büyük kripto para birimlerinde en iyi deneyimle işlem yapabilirsiniz. Crypto.com dünyanın kripto para birimine geçişini hızlandırma misyonundadır....

Coinbase Pro

Coinbase Pro

coinbase.com

ABD merkezli kripto borsası. Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ve daha fazlasını USD, EUR ve GBP ile takas edin. FIX API ve REST API desteği. Coinbase, banka havalesi, banka havalesi veya kripto para cüzdanı yoluyla kolayca para yatırın.

Upstox Pro

Upstox Pro

upstox.com

PRO WEB: Profesyonel Platform Profesyonel Yatırımcılar için: En güçlü ve kullanımı kolay Hindistan'da HTML tabanlı ticaret platformu.

CoinDCX Pro

CoinDCX Pro

coindcx.com

CoinDCX, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerini kolaylıkla alıp satabileceğiniz Hindistan'ın en büyük ve en güvenli kripto para borsasıdır.

KuCoin Trade

KuCoin Trade

trade.kucoin.com

KuCoin spot pazarında kolayca kripto para alıp satabilirsiniz. Gerçek zamanlı fiyatlandırma, gelişmiş ticaret grafikleri ve ticaret göstergeleri ile BTC'ye erişin.

KuCoin Futures

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Vadeli İşlemleri (KuCoin Ticaret Borsası), Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinde alınıp satılan çeşitli kaldıraçlı Vadeli İşlemler sunan gelişmiş bir kripto para birimi Ticaret Platformudur. KuCoin Vadeli İşlemleri fiat para birimleri veya diğer kripto para birimleri yerine yalnızca Bitco...

Kraken

Kraken

kraken.com

Bitcoin ve Kripto Satın Alın Bugün kaydolun ve dakikalar içinde 50'den fazla kripto para birimi satın alın. 10 $ gibi küçük bir miktarla başlayın.

FTX

FTX

ftx.com

Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş FTX Kripto Para Türev Borsası. 101 katına kadar kaldıraçla BTC, ETH, USDT, BNB vadeli işlemlerini ve endeks vadeli işlemlerini satın alın ve satın.

Binance.US

Binance.US

binance.us

Dizüstü bilgisayarınızdan, tabletinizden veya mobil cihazınızdan 40'tan fazla kripto para biriminde işlem yapın ve Amerika'daki en düşük işlem ücretlerinin keyfini çıkarın.

OKX

OKX

okx.com

Lider kripto borsası OKX'te BTC, ETH ve daha fazlasını satın alın; Web3'ü keşfedin, DeFi ve NFT'lere yatırım yapın. Şimdi kaydolun ve finansın geleceğini deneyimleyin.

Delta Exchange

Delta Exchange

delta.exchange

Delta, #TradersFirst kripto para türev borsasıdır. 7/24/365 likidite, hızlı uygulama, düşük ücretler ve kurumsal düzeyde güvenlik sunuyoruz.

Crypto.com NFT

Crypto.com NFT

crypto.com

Crypto.com NFT, özel dijital koleksiyon öğelerini ve bunların değiştirilemez tokenlarını keşfedebileceğiniz, yalnızca davetle girilebilen bir NFT pazarıdır.

Binance Futures

Binance Futures

binance.com

Dünyanın 1 numaralı kripto türev borsası.

Gemini

Gemini

gemini.com

Anında bitcoin ve kripto satın alın! Gemini, kripto portföyünüzü oluşturmak için basit, zarif ve güvenli bir platformdur.

FTX.US

FTX.US

ftx.us

FTX ABD Kripto Para Borsası Yatırımcılar için yatırımcılar için oluşturulmuş Kurumsal Sınıf Kripto Para Borsası. BTC, ETH, USDT, DOGE satın alın ve satın. 10x Marj Ticareti ve kolay fiat para yatırma işlemleri.

Upbit

Upbit

upbit.com

Upbit, 2017 yılında kurulmuş bir Güney Kore kripto para borsasıdır. Güney Kore'nin en değerli girişimlerinden biri olan Dunamu tarafından işletilmektedir.

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