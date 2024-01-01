Alternatifler - BentoCloud
Google Cloud Platform
google.com
Google tarafından sunulan Google Bulut Platformu (GCP), Google'ın Google Arama, Gmail, dosya depolama ve YouTube gibi son kullanıcı ürünleri için dahili olarak kullandığı altyapının aynısı üzerinde çalışan bir bulut bilişim hizmetleri paketidir. Bir dizi yönetim aracının yanı sıra bilgi işlem, veri ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow, çalışanların yazılımın gerektirdiği şekilde değil, istedikleri şekilde çalışmasına olanak tanır. Ve müşteriler ihtiyaç duydukları şeyi ihtiyaç duydukları anda alabiliyorlar.
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
Riku.AI
riku.ai
A.I. ile denemeler yapın. Bir oyun alanı, birden fazla sağlayıcı. Riku, yapay zekanızın kasasıdır. kreasyonların kaydedileceği, dağıtılacağı ve en son teknolojinin deneneceği bir yer. Riku, NLP teknolojisiyle özel modeller oluşturmak için tek durak çözümdür.
Voiceflow
voiceflow.com
Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.
OpenAI
openai.com
OpenAI, genel amaçlı yapay zekanın tüm insanlığa fayda sağlamasını sağlamaya adanmış bir yapay zeka araştırma ve dağıtım şirketidir. Yapay zeka, özünde güvenlik ve insan ihtiyaçları dikkate alınarak yaratılması gereken son derece güçlü bir araçtır. OpenAI, çıkarların uyumunu kârın önünde tutmaya ken...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Clarifai
clarifai.com
Clarifai, yapılandırılmamış görüntü, video, metin ve ses verilerini modellemeye yönelik lider Full Stack AI, LLM ve bilgisayarlı görüntü üretim platformudur.
Kili Technology
kili-technology.com
Makine öğrenimi projelerinizi ölçeklendirmek için basit ve hızlı açıklama ekleme aracı.
Phrase Localization Suite
phrase.com
En Yalın, En Hızlı ve En Güvenilir Yerelleştirme Platformu. Yeni pazarlara sorunsuz bir şekilde büyümeyle ve sorunsuz bir şekilde girmek için ölçeklenebilir bir yazılım yerelleştirme platformunun gücünden yararlanın.
SAP
sap.com
SAP olarak amacımız dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların hayatlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Sözümüz, müşterilerimizin ellerinden gelenin en iyisini yapmalarına yardımcı olmak için yenilik yapmaktır. SAP, her müşterinin en iyi yönetilen işletme haline gelmesine yardımcı olmaya kara...
Together AI
together.ai
Üretken yapay zeka oluşturmak ve çalıştırmak için en hızlı bulut platformu.
Deep Block
deepblock.net
Yapay Zeka için En Kolay Yol.
Saturn Cloud
saturncloud.io
Veri Bilimcileri Tarafından Seviliyor, BT Tarafından Yönetiliyor. Bulutta Veri Bilimi ve Makine Öğrenimi Geliştirme, Dağıtım ve Veri İşlem Hatları için Hepsi Bir Arada Çözümünüz.
V7
v7labs.com
Etiketlemeyi, iş akışlarını, veri kümelerini ve döngüdeki insanları kapsayan kurumsal eğitim verileri için eksiksiz altyapı.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics, veriye dayalı kararlarınızda sizi daha akıllı, daha hızlı ve daha güvenli kılmak amacıyla işleriniz için güvenilir yardımcı pilotunuz olarak hareket eder. IBM Cognos Analytics, ister veri bilimci, ister iş analisti, ister BT uzmanı olmayan olsun, her kullanıcıya, kurumsal hedef...
Gooey.AI
gooey.ai
En iyi özel ve açık kaynaklı Üretken Yapay Zekayı kullanarak düşük kodlu Yapay Zeka tariflerini keşfedin, özelleştirin ve dağıtın. Hızlı kod yazan geliştiriciler ve yatırım getirisini kanıtlayan ekipler için tasarlandı.
Katonic.ai
katonic.ai
Kodsuz Katonic Üretken Yapay Zeka Platformunda dakikalar içinde güçlü Yapay Zeka Uygulamaları oluşturun. Üretken yapay zekanın gücüyle sizin ve çalışanlarınızın üretkenliğini artırın, müşteri deneyimini geliştirin ve yalnızca büyük kuruluşların yapabileceği şeyleri yapın. * Kodlama becerisi gerekme...
Recombee
recombee.com
Müşterilerimizin gelirlerini artırmak, kullanıcı memnuniyetini artırmak ve işletmelerinin büyümesine yardımcı olmak için hizmet olarak kişiselleştirilmiş içerik, ürün ve arama önerileri sunuyoruz. Kullanımı kolay entegrasyonumuzu kullanan kullanıcılarımız, 30 günlük sınırsız ücretsiz denemeye katıla...
Chooch
chooch.ai
Chooch'un bilgisayarlı görüntü çözümleri, işletmelerin en incelikli görsel öğelerin önemini tespit etmek ve anlamak için video ve görüntü verilerinin görsel incelemesini otomatikleştirmesine yardımcı olur; bunların tümü gerçek zamanlı olarak iş kararlarını yönlendirmek için eyleme dönüştürülebilir b...
Aidaptive
aidaptive.com
Kişiselleştirilmiş deneyimler ve basit sonuçlar sunun. e-Ticaret ve Konaklama markaları. Dönüştüren yapay zeka. Aidaptive ile işinizi ölçeklendirin. Dönüştüren yapay zeka.
GradientJ
gradientj.com
GradientJ, ürün ekiplerinin büyük dil modellerini geniş ölçekte dağıtmasına yardımcı olur. Şirketler LLM destekli uygulamalar oluşturmak ve bunları üretimde izlemek için bizi kullanıyor. Uygulamamız, istemleri oluşturmak ve karşılaştırmak, canlı performansı izlemek ve insan geri bildirimlerinden yol...
DataScale
getdatascale.com
Datascale, veri keşfini otomatikleştirmeye ve veri kullanım durumlarını anlamlandırmaya yardımcı olan yapay zeka tabanlı bir bilgi yönetimi sistemidir. Veri fikirleri geliştirin, kayıtlı sorguları düzenleyin ve dağınık analizlerin ilişkisini görselleştirin. Kaydedilen sorgularınızla birlikte bir y...
SAS
sas.com
Gezegendeki en güvenilir analiz ortağının sunduğu daha hızlı, daha üretken yapay zeka ve analizlerle daha fazlasını yapın. SAS ile dünyanın veri ürettiği kadar hızlı yanıtlar üretin. Kırk yılı aşkın analitik inovasyonuyla SAS, dünyanın her yerindeki müşterilerine THE POWER TO KNOW® sunuyor.
Encord
encord.com
Daha iyi modelleri daha hızlı oluşturmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar Encord, gelişmiş görüntü işleme ekipleri için önde gelen veri platformudur: Üretim yapay zekasına daha hızlı ulaşmak için etiketleme ve RLHF iş akışlarını kolaylaştırın, modelleri gözlemleyin ve değerlendirin ve verileri yön...
Dataloop
dataloop.ai
Nihayet İşletmelere Yönelik Bir Çözüm Mark AI'nin kapsamlı marka kılavuzu ve AI özelleştirme yetenekleriyle, AI'nızın kimliğini ve mesajlarını işletmenizin taleplerini karşılayacak şekilde şekillendirmenize olanak tanıyan kurumsal düzeyde bir çözüm sunuyoruz.
CalypsoAI
calypsoai.com
Yapay zeka endüstrilerde devrim yaratmaya devam ettikçe ve günlük kullanımda giderek daha yaygın hale geldikçe, ilgili riskler de artıyor. CalypsoAI olarak bu artan risklerin farkındayız. Gelişmiş AISec çözümlerimiz aracılığıyla misyonumuz, çığır açan yapay zeka güvenlik platformları sağlayarak hem ...
FinetuneDB
finetunedb.com
FinetuneDB, LLM'lerde ince ayar yapmak ve değerlendirmek için kullanılan ve genel teknoloji ekiplerinin kolayca özel AI modelleri oluşturmasına olanak tanıyan bir LLM Ops platformudur.
rellify
rellify.com
Sonuçları yönlendiren bir içerik stratejisi geliştirmek eskiden zordu ve çok fazla zaman ve uzmanlık gerektiriyordu. Artık Rellify, ölçülebilir sonuçlar sunan içerik stratejileri oluşturmanızı kolaylaştırıyor.
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC, veri bilimcilerin, geliştiricilerin ve araştırmacıların çözümler oluşturmaya, içgörü toplamaya ve sunmaya odaklanabilmeleri için tüm tesisatla ilgilenen derin öğrenme, makine öğrenimi ve yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) için GPU için optimize edilmiş yazılımların merkezidir. iş değeri