Alternatifler - Bento
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Zoho CRM
zoho.com
Tüm işinizi Zoho'nun çevrimiçi üretkenlik araçları ve SaaS uygulamaları paketiyle yönetin. Dünya çapında 50 milyondan fazla kullanıcı bize güveniyor. Sonsuza Kadar Ücretsiz Planımızı deneyin!
Miro
miro.com
Miro, dijital yapışkan notlarla beyin fırtınası yapmaktan çevik iş akışlarını planlamaya ve yönetmeye kadar, dağıtılmış ekiplerin birlikte etkili bir şekilde çalışmasına olanak tanıyan çevrimiçi işbirliğine dayalı beyaz tahta platformudur.
Zoho CRM Plus
zoho.com
Zoho CRM Plus, satış, pazarlama ve destek ekiplerinizin tek bir arayüzde tek bir ekip halinde çalışmasını sağlayan birleşik bir CX platformudur.
TheyDo
theydo.io
Sorunları müşteri odaklı çözmek için Dijital Tasarım Düşüncesi. Büyük ölçekte kanıtlanmış bir yöntem kullanarak çığır açan yenilikler üretmek için işletmenizi dönüştürün.
Planhat
planhat.com
Planhat güzel, esnek ve güçlü bir Müşteri Başarı Platformudur. Müşteri 360, sağlık puanları, taktik kitapları, müşteri portalları ve daha fazlası.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Contentsquare
contentsquare.com
Dünyanın en eksiksiz dijital deneyim analiz platformuyla geliri, dönüşümü ve etkileşimi artırın.
ChurnZero
churnzero.net
ChurnZero, işletmenin müşterilerinin ürün kullanımını anlamasına yardımcı olan, sağlık durumunu değerlendiren ve işletmeye müşteri deneyimini yönetme ve otomatikleştirme araçları sağlayan bir müşteri başarısı yazılımıdır.
Catalyst
catalyst.io
Müşteri verilerini merkezileştirmenize, müşteri sağlığına ilişkin net bir görünüm elde etmenize ve elde tutma ve büyümeyi teşvik eden deneyimleri ölçeklendirmenize yardımcı olan müşteri başarısı yazılımı.
Acquia
acquia.com
Acquia, açık kaynaklı web içerik yönetimi platformu Drupal için kurumsal ürünler, hizmetler ve teknik destek sağlamak üzere Dries Buytaert ve Jay Batson tarafından ortaklaşa kurulan bir hizmet olarak yazılım şirketidir.
Totango
totango.com
Totango, SaaS müşteri yolculuğuna odaklanırken işletmelerin gelir artışını artırmasına, kaybı azaltmasına yardımcı olan bir Müşteri Başarı Yazılımıdır. Totango'yu ücretsiz deneyimleyin.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Xeno
getxeno.com
Xeno is an AI-powered CRM that enables large retailers & D2C brands to increase repeat sales by 11% by building an understanding of each individual customer & creating more relevant marketing campaigns across SMS, email, Whatsapp, Facebook & Instagram. 100’s of retailers like Levi's, Tommy Hilfiger...
SuprSend
suprsend.com
SuprSend is a powerful notification infrastructure that streamlines your product notifications with an API-first approach. Create and deliver transactional, crons, and engagement notifications on multiple channels with a single notification API. What you get with SuprSend? - Multi-tenant support for...
ShiftX
shiftx.com
Most process tools are either hard to use, even for trained experts, or a flexible mess. ShiftX is the user-friendly process modeling tool in between that includes everyone without requiring any training.
Dynosend
dynosend.com
Dynosend is a customer engagement platform the helps product-led companies to grow faster by automating the process of acquiring, engaging and retaining customers. Send emails, SMS messages, Webhooks and more through visual building and continuously send data from your application using our powerful...
Retainly
retainly.app
Retainly is built to ensure that more of your customers come back to your business, time and again. It’s easy to learn and work with, which means you can execute impactful campaigns without the hassle. With Retainly, you can keep your customers engaged and build stronger, longer-lasting relationship...
Growlytics
growlytics.in
Growlytics is an Omnichannel Marketing Automation suite and a Customer data Platform that enhances user engagement and retention strategies and help increase overall online revenue. Solutions offered by Growlytics: Engagement: Email SMS Whatsapp Web Push notifications In-App Messages Mobile Push Not...
CustomerGlu
customerglu.com
CustomerGlu is a gamification platform designed to help you create rich in-app experiences that drive customer engagement and retention. With over 50 pre-built templates and the ability to create your own from scratch, you can easily solve any retention or engagement problem you face. CustomerGlu ha...
Apxor
apxor.com
Apxor is a pioneering no-code digital nudging platform, designed for product and growth teams of consumer apps and websites to help increase retention and revenue. Apxor helps in enhancing user experience and engagement through contextual feature discovery and education. This enables products to onb...
Cemantica
cemantica.com
CEMantica is an international software company run by trained CCXP experts with customer satisfaction at the heart of its mission CEMantica allows you to create and customize high end engaging journey maps to detect and solve customer pain points and better understand their needs and expectations
Vizury
vizury.com
Vizury, launched in 2007, is an performance-focused MarTech solution that empowers brands to achieve higher funnel conversions and customer retention. Since inception, the focus of our unique technology-driven services have always been the ability to bring customers back to a brand's website, mobile...
Custellence
custellence.com
We believe that empathy is the most important competitive advantage for any organisation. Custellence mission is to enable greater empathy within organisations - by offering the best tool for creating customer centric change. Custellence is the most easy to use Customer Journey Mapping Tool built fo...
JourneyTrack.io
journeytrack.io
JourneyTrack is a cutting-edge cloud-based (SaaS) platform that revolutionizes customer journey management for enterprises. Providing a comprehensive visualization and deep understanding of end-to-end customer experiences empowers businesses to accelerate their digital transformation. JourneyTrack i...
Plotline
plotline.so
Plotline is an in-app engagement platform for consumer internet companies. Product and marketing teams can configure highly customizable in-app messages or nudges to improve feature adoption and drive conversions. Fully no-code.
Growth Channel
growthchannel.com
Growth Channel generates personalized growth marketing plans with clear personas, funnels, and data-driven growth strategies. Powered by GPT-3 technology.
FlowMapp
flowmapp.com
Simple and powerful visual UX platform .Create sitemaps, user flows and wireframes in order to provide more efficient UX planning and web development. FlowMapp allows teams to plan and design digital experiences, together, in real-time and in one place ⚙️ How to use FlowMapp? — UX & Development — Pl...
Indeemo
indeemo.com
Our AI powered, in-the-moment video research platform enables MR, UX and CX teams to understand people, products and experiences in the context of everyday life. The Researchers, Designers and Product Managers we support use Indeemo in B2C and B2B contexts for a variety of Discovery Research methodo...
Magnews
magnews.it
Magnews is the one-stop-shop solution for managing Customer Journey and improving Customer Value, from overall Strategy definition to single activities and campaign Execution, passing from Journey Design, in a continuous cycle of measurement and improvment. Magnews empowers marketing and sales teams...
UXPressia
uxpressia.com
UXPressia is a collaborative customer experience mapping platform that allows you to сreate, export, and share customer journey maps, personas, and impact maps online. The toolset is simple for beginners but powerful for professionals. Teams will especially enjoy collaborative options and the possib...
Treasure Data
treasuredata.com
Treasure Data helps enterprises use all of their customer data to improve campaign performance, achieve operational efficiency, and drive business value with connected customer experiences. The Customer Data Cloud, our suite of customer data platform solutions, integrates customer data, connects ide...
Ruler Analytics
ruleranalytics.com
Ruler Analytics, silolanmış pazarlama, satış, gelir ve müşteri verilerini aşağıdakilere bağlayan bir pazarlama ölçümü ve ilişkilendirme platformudur: - Müşteri yolculuğunuzun tam bir dönüşüm hunisi görünümünü sağlayın - Geliri kanal, kampanya, içerik ve anahtar kelime düzeyinde doğru bir şekilde ili...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Knotch
knotch.com
Knotch'un İçerik Zekası Platformu hangi içeriğin çalıştığını ve nedenini ortaya çıkarır, böylece tahmin etmeye daha az, harekete geçmeye daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Veriye Dayalı Pazarlama Ekiplerinin Güvendiği
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Netcore Cloud'un Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi platformu (eski adıyla Netcore Smartech), pazarlamacıların, büyümenin ve ürün yöneticilerinin müşterilerle birden fazla temas noktasında güçlü görüşmeler yürütmesine olanak tanıyan tek noktadan büyüme platformudur. AI/ML'nin gücüyle desteklenen Netcore...
cux.io
cux.io
Ziyaretçilerinizin deneyimlerini sayılara dönüştürüyor, müşteri yolculuğu boyunca davranış kalıplarını tanıyor ve anında eyleme geçirilebilir bilgiler sağlıyoruz. Artık Veri SPAM'ı yok
ChannelMix
channelmix.com
Uçtan uca bir platform ve kapsamlı analiz ürünleri paketiyle ChannelMix, önde gelen markalara ve ajanslara pazarlama yatırım getirisini ölçmek ve büyütmek için net bir yol sağlar. ChannelMix, işletme için daha doğru, sürdürülebilir ve etkili öngörüler sunan birinci taraf analitik izleme ve veri mode...
Solitics
solitics.com
Solitics, Ziyaretçi aktivasyonu, Müşteri etkileşimi ve son teknoloji ürünü Aanalytics paketi konusunda uzmanlaşmış yenilikçi bir müşteri etkileşim platformudur. Platform, B2C markalarının müşteri yaşam döngülerini otomatikleştirmesine, kişiselleştirmesine ve tamamen yönetmesine, en iddialı vizyonu u...
TrenDemon
trendemon.com
Trendemon bir Web Kişiselleştirme ve Hesap Tabanlı Düzenleme çözümüdür – Hedefe dayalı bir yolculuk düzenleme platformu, müşteri yolculuğunu anlamak ve geniş ölçekte kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için kullanılan ana merkezdir; ziyaretçileri web sitenizle etkileşime devam etmeye teşvik ederek ...
Prelay
prelay.com
Prelay'in Ekip Satış Platformu, şirketlerin karmaşık anlaşmalarını basitleştirmelerine ve ekip olarak geliri daha hızlı artırmak için en değerli dahili kaynaklarını en üst düzeye çıkarmalarına yardımcı olur. Çok fazla gelir ekibi, statik CRM dosyalarının ve eski araçların satış potansiyellerini bast...
Lifesight
lifesight.io
Pazarlamada Her Dolarınızın Değerini Artırın - Optimum pazarlama kararları almak için yapay zeka destekli ölçümlerle kendi verilerinizden yararlanın. Veri analistlerine veya bilim insanlarına gerek yok. Lifesight'ın platformu, modern pazarlamacıların müşteri verilerinin sahipliğini alarak, kimlik k...
Quadient
quadient.com
Quadient, dünyanın en anlamlı müşteri deneyimlerinin arkasındaki itici güçtür. Kuruluşların müşterileriyle güçlü bağlantılar kurmasına yardımcı oluyoruz.
Usermaven
usermaven.com
Web Sitesi ve Ürün Analitiği Doğru Yapıldı - Sonunda! Usermaven'in Spotless™ takibi, tüm olayları otomatik olarak yakalayarak geliştiricilere olan bağımlılığı ortadan kaldırır ve onu pazarlamacılar ve ürün çalışanları için en kolay analiz aracı haline getirir.
Squeezely
squeezely.tech
Her ziyaretçi için kişiselleştirilmiş deneyimlerle daha iyi bir dönüşüm hunisi oluşturun
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.