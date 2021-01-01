Alternatifler - Beetexting
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Sideline
sideline.com
Çevrimiçi mesajlaşma için Sideline telefon numaranıza herhangi bir cihazdan erişin. Web Mesajlaşma ile masaüstünüzün rahatlığında SMS mesajı göndererek bağlantıda kalabilirsiniz.
JustCall
justcall.io
JustCall, uzaktan satış ve destek ekipleriniz için bulut tabanlı bir telefon sistemidir. HubSpot, Intercom, Pipedrive, Salesforce ve diğer CRM/Yardım Masası araçlarıyla entegre olur.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
Klaviyo
klaviyo.com
Klaviyo, çevrimiçi işletmeler için oluşturulmuş, güçlü e-posta ve SMS pazarlama otomasyonuna sahip bir e-posta pazarlama platformudur.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Zoho Campaigns
zoho.com
Satışları artıran e-posta pazarlama yazılımı. Güçlü bir müşteri tabanı oluşturmanıza yardımcı olacak e-posta kampanyaları oluşturun, gönderin ve izleyin. Güzel e-posta şablonlarından kullanımı kolay bir düzenleyiciye ve otomasyon araçlarından gerçek zamanlı analizlere kadar Zoho Kampanyaları her şe...
Textline
textline.com
Textline, müşterilerinize bilgisayarınızdan kısa mesaj göndermenizi sağlayan bir iş mesajlaşma uygulamasıdır. SMS, ekibiniz için en uygun iletişim kanalıdır.
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
EZ Texting
eztexting.com
EZ Texting, ABD ve Kanada'daki binlerce işletmeye kullanımı kolay, self servis toplu mesajlaşma hizmetleri sağlar. Proaktif destek ve katılım yoluyla yerel işletmelerin büyümelerine ve gelirlerini korumalarına yardımcı olma konusunda uzmanız. Anahtar Kelimeler, Resimli Mesajlaşma ve Sohbete Metin Me...
Text-Em-All
text-em-all.com
Text-Em-All (eski adıyla Call-Em-All), toplu metin mesajlaşma ve otomatik arama hizmetlerimizle önemli mesajları hızlı bir şekilde iletir. Bugün ücretsiz deneyin.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Heymarket
heymarket.com
Heymarket aracılığıyla iş amaçlı kısa mesaj gönderme, ekiplerin kişiselleştirilmiş bağlantılar kurmasını sağlar. Bugün iş SMS'ini deneyin.
SimpleTexting
simpletexting.com
Tek Hepsi Bir Arada Kısa Mesaj Hizmeti. SMS pazarlama kampanyaları göndermeyi veya müşterilerle bire bir görüşme yapmayı kolay, hızlı ve uygun fiyatlı hale getiriyoruz.
TextMagic
textmagic.com
İşletmeler için Kısa Mesaj Pazarlama Yazılımı. Kullanımı kolay kısa mesaj pazarlama yazılımımızla müşteri deneyimlerini dönüştürün. Bildirimleri, uyarıları, hatırlatıcıları, onayları ve SMS pazarlama kampanyalarını istediğiniz zaman, istediğiniz yerde gönderin.
Avochato
avochato.com
Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Salesmsg
salesmessage.com
İki yönlü iş mesajlaşma yazılımı, çevrimiçi kısa mesaj gönderip almayı kolaylaştırır. 14 günlük deneme süreniz için kaydolun.
SendPulse
sendpulse.com
Pazarlamanızı otomatikleştirin ve tüm dağıtım kanallarını tek bir platformda birleştirin: e-posta, web push bildirimleri, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Sanal telefon numaraları, IVR, sesli yayın, toplu metin mesajlaşma hizmetleri ve güçlü aramayla işinizi büyütün. CallFire'ı ÜCRETSİZ deneyin!
Textdrip
textdrip.com
Textdrip'e Bugün Başlayın! Özelliklerimizi keşfedin ve ihtiyaçlarınız için neden en iyi SMS pazarlama hizmeti olduğumuzu görün.
Burst SMS
burstsms.com
Hızlı ve Kolay Çevrimiçi SMS Hizmetleri. Profesyonel A2P mesajlaşma ile işinizi önümüzdeki 5 dakika içinde büyütün.
Emma
myemma.com
Kolay, sizinle birlikte çalışabileceğiniz, temel olarak en iyi arkadaşınızın e-posta pazarlaması. En iyi arkadaşlar ilişkileri kolaylaştırır. Sizi neşelendirirler ve zor zamanlarda ortaya çıkarlar. Emma da bunu yapıyor; e-postanız için.
Campaign Monitor
createsend.com
Unutulmaz e-posta pazarlamasıyla sonuçları artırın. Campaign Monitor'ün basit e-posta pazarlama ve otomasyon araçlarıyla hedef kitlenizle bağlantı kurmak hiç bu kadar kolay olmamıştı.
Acumbamail
acumbamail.com
Kolayca e-posta ve SMS kampanyaları gönderin ve işinizi geliştirin. Mükemmel performans elde etmek için pazarlamanın karmaşık olmaması gerekir. Tek bir araçla e-posta kampanyalarınızı, SMS'lerinizi, açılış sayfalarınızı ve çok daha fazlasını yönetebilirsiniz.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Text Request
textrequest.com
Müşteri Etkileşimini Ateşleyin Gerçek bir yanıt alabilmeniz için ofis telefon numaranızdan doğrudan bilgisayarınıza mesaj göndermenize olanak tanıyan iş mesajlaşma platformu.
Aloware
aloware.com
Temsilci/ay başına 50$'dan başlayan fiyatlarla sınırsız çağrı ve mesajların keyfini çıkarın. HubSpot, Zoho ve daha fazlasıyla entegre olur! Power Dialer ve otomasyon araçlarıyla tamamlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
Ringy
ringy.com
Görevleri otomatikleştirin. Satışları arttır. Yetiştirme yol açar. Ringy, tüm bunları sezgisel bir arayüzde gerçekleştiren eksiksiz bir CRM çözümüdür.
Postscript
postscript.io
Postscript, Shopify mağazalarına yönelik bir SMS / MMS pazarlama platformudur. Kampanyalar gönderin, otomasyonlar oluşturun ve mağazanız için yeni gelir elde edin. Garantili yatırım getirisi.
Falkon SMS
falkonsms.com
Kısa Mesaj Pazarlamanın Gücünün Kilidini Açın. Mevcut sabit hattınıza, ücretsiz hattınıza, MS Teams ve VoIP numaralarınıza kısa mesaj gönderme yetenekleri ekleyin — Modern iş mesajlaşmasını kullanarak müşterilerinize anında ulaşın ve işletmenizin büyümesini sağlayın.
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çeşitli üyelik kuruluşları için mobil pazarlama, e-posta pazarlaması, sesli yayın, anlık mesajlaşma ve sosyal medya pazarlama araçları sunan çevrimiçi çok kanallı bir pazarlama ve mesajlaşma yazılımı sağlayıcısıdır.Trumpia 46. sırada yer aldı. Ya...
Mobiniti
mobiniti.com
Sağlam, kullanıcı dostu metin pazarlama özellikleri ve birinci sınıf müşteri hizmetleri sunuyoruz. Mobiniti'nin amacı başarıya ulaşmanıza yardımcı olmaktır.
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Springbot
springbot.com
Eposta pazarlama. Ücretli Reklam. Tek Platformda Birlikte. Springbot, büyüyen e-Ticaret işletmelerinin e-posta pazarlamasını ve ücretli reklamcılığı tek bir platformda yönetmesine olanak tanır.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Privy
privy.com
Privy.com, E-Ticaret Pazarlamasını Öğrenmek İçin 1 Numaralı Kaynağınızdır... E-ticaret uzmanlarından, satışlarının 0 dolardan 1 milyon dolara nasıl çıktığını öğrenin.
TextUs
textus.com
TextUs, işe alım uzmanları ve satıcılar için satış hattı oluşturmayı teşvik eden ve dönüşüm oranlarını artıran lider tüketici etkileşim platformudur. Kullanıcılar TextU'ları seviyor çünkü adaylarla, potansiyel müşterilerle ve müşterilerle daha etkili iletişim kurmalarına olanak sağlıyor. Daha hızlı ...
Kixie
kixie.com
HubSpot, Salesforce, Pipedrive ve daha fazlası gibi önde gelen CRM'lerle çalışan satış ekipleri için son derece güvenilir, kolayca otomatikleştirilmiş arama ve mesaj gönderme.
Attentive
attentivemobile.com
Mobil aboneleri artırmak ve ilgili mesajları iletmek için yenilikçi platform.
MailUp
mailup.com
MailUp, güçlü e-posta pazarlama araçlarını SMTP geçişi ve e-ticaret, CRM ve CMS sistemleri için eklentilerle birleştiren eksiksiz e-posta ve SMS dağıtım çözümünüzdür.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bluecore
bluecore.com
Bluecore, perakendecilerin müşterileriyle e-posta pazarlaması ve web sitesi kişiselleştirme yoluyla nasıl iletişim kurduğunu yeniden tasarlayan bir perakende pazarlama teknolojisidir. Bugün ücretsiz bir demo talep edin!
Customers.ai
customers.ai
Customers.ai, dünyanın önde gelen yapay zeka satış destek otomasyonu ve B2C veri araştırma platformudur. Temel Özellikler şunları içerir: Anonim web sitesi ziyaretçilerinizi e-postayla tanımlama, şablonlu satış destek otomasyon araçları, binlerce iş üretkenliği aracıyla entegrasyonlar, herhangi bir ...
Prokeep
prokeep.com
2016 yılında kurulan Prokeep, toptan distribütörlere yönelik dağıtımın önde gelen müşteri deneyimi yönetimi yazılımıdır. Prokeep iletişimi ticarete dönüştürerek ilişkileri ve işi büyütür; merkezi iletişim yoluyla satışları artırmak, daha iyi içgörüler ve katılım fırsatları aracılığıyla müşteri deney...
Kimoby
kimoby.com
Kimoby, müşterilerle bağlantı kurmayı ve müşterileri dönüştürmeyi kolaylaştıran modern, DMS ile entegre ve otomatikleştirilmiş bir iletişim platformudur. Bayinizin servis performansını hızlı kulvara taşıyın.
Mobiz
app.mobiz.co
Doğrudan müşterilerinizin eline gönderilen dinamik, yüksek dönüşüm sağlayan açılış sayfalarıyla SMS pazarlamanızı güçlendirin.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Sonar
sendsonar.com
Mesajlaşma, satış ve pazarlama ekiplerinin potansiyel müşteriler ve müşterilerle nasıl anlamlı ilişkiler kurabileceği konusunda yeni olanakların kapısını açtı. Potansiyel müşterileri belirlemek, potansiyel müşterileri dönüştürmek ve müşterilerle etkileşime geçmek zor olabilir. İşletmeler için oluştu...
Patch Customer Retention
patchretention.com
RFM Segmentasyonunu kullanan Dünyanın İlk, Tamamen Otomatik ve Özelleştirilebilir Platformu ile Elde Tutma Pazarlamasının Gerçek Gücünü açığa çıkarın. On yılı aşkın uzmanlığıyla Patch, Shopify markalarının müşteri yaşam boyu değerini artırmasına ve daha fazla müşteriyi elinde tutmasına tek bir yerde...
Squaretalk
squaretalk.com
Küresel etkileşimli iş iletişimi platformu Squaretalk ile işinizi güçlendirin ve optimize edilmiş iletişimin yolunu açın. Müşterilerimiz için akıllı, birleşik bir platform oluşturmak ekibimizdeki herkesin hedefidir ve Squaretalk, İş İletişimleri için birbirine bağlı bir ekosistem sağlarken, biz de b...
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
Tatango
tatango.com
Tatango, Amerika'nın 1 numaralı siyasi ve kar amacı gütmeyen SMS pazarlama yazılımıdır ve diğerlerinden daha fazla SMS bağış toplama kampanyasına güç vermektedir.