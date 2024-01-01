Alternatifler - Beehive AI
InfraNodus
infranodus.com
Yapay Zeka ve Ağ Düşüncesini kullanarak Fikirler ve İçgörüler oluşturun. InfraNodus, bir söylemi incelemenize, okuma, yazma ve araştırma iş akışlarınızı geliştirmenize yardımcı olmak için metin analizini, ağ görselleştirmesini ve GPT-3 yapay zekayı birleştirir. Birden fazla içe aktarma kaynağından...
UiPath
uipath.com
UiPath, Romanya'da Daniel Dines ve Marius Tîrcă tarafından kurulan ve merkezi New York'ta bulunan, robotik süreç otomasyonuna (RPA) yönelik küresel bir yazılım şirketidir. Şirketin yazılımı, müşteri ilişkileri yönetimi veya kurumsal kaynak planlama (ERP) yazılımı gibi diğer iş yazılımları kullanılar...
Synthesys
synthesys.io
AI Seslendirme ve AI Video Oluşturucu. Aktörleri, kameraları veya ses ekipmanlarını işe almak için para harcamadan Bir Sonraki Profesyonel görsel-işitsel içeriğinizi üretin
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
Healthcheck.io
healthchecks.io
Basit ve Etkili Cron İş İzleme. Gecelik yedeklemeleriniz, haftalık raporlarınız, cron işleriniz ve zamanlanmış görevleriniz zamanında çalışmadığında sizi bilgilendiririz.
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (açık metin olarak da yazılır), kurumsal bilgi yönetimi (EIM) yazılımı geliştiren ve satan bir Kanada şirketidir. Merkezi Waterloo, Ontario, Kanada'da bulunan OpenText, 2014 yılı itibarıyla Kanada'nın en büyük yazılım şirketidir ve Kanada'nın en iyi 100 işvereninden biri olarak ...
ImgCreator
imgcreator.ai
ImgCreator, yalnızca metin girişinizden herhangi bir görüntüyü oluşturabilir! Benzersiz ve gerçekçi blog yazısı fotoğraflarından yaratıcı illüstrasyonlara veya animelere kadar çeşitlilik gösterir. Hayal gücünüze meydan okuyun ve şimdi eğlenin!
Formula Bot
formulabot.com
Yapay zeka ile veri ve e-tablo iş akışınızda devrim yaratın. Metin talimatlarınızı saniyeler içinde ücretsiz olarak formüllere ve daha fazlasına dönüştürün.
MonkeyLearn
monkeylearn.com
MonkeyLearn, müşteri geri bildirimlerini tek bir yerde temizlemeyi, etiketlemeyi ve görselleştirmeyi kolaylaştırır. Son teknoloji Yapay Zeka tarafından desteklenmektedir.
Chartmetric
chartmetric.com
Müziği, verinin veri gücünün veri gücünün gücüyle ilerletmek. Chartmetric, müzik endüstrisi profesyonellerinin müzikte başarılı kariyerler yaratmaları için kapsamlı akış ve sosyal veriler sağlayan hepsi bir arada platformdur.
Alteryx
alteryx.com
Alteryx lider Analitik Bulut Platformunu sağlar. Yapay zeka destekli analitik otomasyonu ile herkesin yüksek etkili içgörüleri keşfetmesine olanak sağlıyoruz.
DeepOpinion
go.deepopinion.ai
Otomasyon profesyonelleri için kodsuz yapay zeka. Son olarak, metin ve belge süreçleri için kod gerektirmeden kurumsal düzeyde yapay zeka otomasyonları oluşturmaya yönelik hepsi bir arada platform.
VobeSoft
vobesoft.com
Değişim VobeSoft ile daha eğlenceli. Modüler kodsuz yazılımımızla iş süreçlerini ayarlayın ve 360 derecelik görünümler oluşturun.
Exatom
exatom.io
Mevcut çevrimiçi formlarınızın daha iyi performans göstermesine yardımcı oluyoruz. Çok daha iyi. Formunuzla etkileşime giren ziyaretçilerin genellikle iki haneli bir yüzdesi dönüştürücülere yönelmiyor. Neden yarı yolda veya başarısız bir gönderimden sonra web formunuzu terk ediyorlar? Form performan...
Toplyne
toplyne.io
Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.
Decipad
decipad.com
Ekiplerin verileri kullanarak hikayeler anlatmasına yardımcı olan etkileşimli bir not defteri.
Enverus
enverus.com
Enverus, ABD enerji üreticilerinin %98'ine ve 35.000'den fazla tedarikçiye yaptığımız ortaklıklardan elde edilen analizlere, içgörülere ve karşılaştırmalı maliyet ve gelir verilerine gerçek zamanlı erişim sunan, en güvenilir, enerjiye özel SaaS platformudur.
TelemetryDeck
telemetrydeck.com
Kötü Değil Hafif Analitik TelemetriDeck, kullanıcılar uygulamanızı kullanırken anında, doğru analiz verileri sağlayarak uygulama ve web geliştiricilerinin ürünlerini geliştirmelerine yardımcı olan yeni bir hizmettir. Ve en iyi kısmı: Kullanıcılarınızın verilerinin gizli kalması için her şey anoniml...
InMoment
inmoment.com
InMoment'in Deneyim İyileştirme (XI) yaklaşımı, geleneksel müşteri deneyimi yönetiminin ötesine geçiyor ve verileri, teknolojiyi ve sektör uzmanlığını birleştiriyor."
Parsedoc
parsedoc.com
Parsedoc, OCR ve yapay zeka kullanımı sayesinde yapılandırılmamış metinleri yapılandırılmış verilere dönüştüren otomatik bir belge okuma ve işleme çözümüdür. Fatura ve diğer dokümanların veri giriş ekipleri tarafından yönetilmesinden kaynaklanan iş yükü azalacaktır. Bu araç, şirketinizde en çok kull...
Keatext
keatext.ai
Daha iyi insan deneyimleri yaratmak için geri bildirimleri analiz edin. Keatext, müşteri ve çalışanın sesini günlük faaliyetlerinize getirir. Platformumuz, müşteri deneyimi, pazarlama ve İK ekiplerinin, değerlendirmeler, açık uçlu anketler ve iletişim merkezi çağrıları gibi büyük miktardaki geri bil...
Dcipher Analytics
dcipheranalytics.com
Dcipher Analytics, metin analitiğini genel alan uzmanları için kullanılabilir hale getiren, kod içermeyen, uçtan uca SaaS tabanlı bilgi otomasyonu ve metin analitiği platformudur. Kuruluşlar bunu müşteri geri bildirimlerini analiz ederek değer elde etmek, tüketici ihtiyaçlarını ve sıkıntılarını anla...
Wonderflow
wonderflow.ai
Her gün milyonlarca müşteri beğendiği, sevdiği, nefret ettiği veya değiştirmeyi dilediği ürünler hakkında yorum bırakıyor. Gündelik, sıradan FMCG ürünlerinden, birden fazla fiyat noktası ve ürün yelpazesinde düzinelerce varyasyon bulunan üst düzey satın alımlara kadar, doğru iş zekası karmaşık, zama...
Text2data
text2data.com
Analiz bittiğinde, belgenin genel puanını ve vurgulanan ifadelerle birlikte giriş metnini göreceksiniz. Bazı kelimelerin farklı kutuplara sahip olması gerektiğini düşünüyorsanız olumsuzlukları kontrol etmek önemlidir.
RavenPack
ravenpack.com
RavenPack, finansal hizmetler için lider büyük veri analitiği sağlayıcısıdır. Finans profesyonelleri, büyük miktarlarda yapılandırılmamış içeriği analiz etmedeki hızı ve doğruluğu nedeniyle RavenPack'e güveniyor.
NetMiner
netminer.com
NetMiner, vasıfsız kullanıcılar için otomatik Komut Dosyası Oluşturucu ile donatılmış dahili Python tabanlı komut dosyası motoru içerir. Daha sonra kullanıcılar NetMiner'ı mevcut GUI veya programlanabilir komut dosyası dili ile çalıştırabilirler.
Labelf
labelf.ai
Labelf, kendi verilerinize dayanarak bir öğleden sonra en yeni ve en iyi AI modellerini eğitmenize olanak tanıyan, kodsuz bir AI metin sınıflandırma aracıdır. En popüler kullanım durumu, çağrılara, postalara veya sohbetlere dayalı müşteri destek iş akışlarını yorumlamak, analiz etmek ve otomatikleşt...
MeaningCloud
meaningcloud.com
METİN ANALİZİ. Anlam Bulutu, metin madenciliği ve müşterinin sesi için pazar lideri çözümler. Metin API'mızı keşfetmek için şimdi web sitemize kaydolun
Yabble
yabble.com
Yabble, anında harekete geçebilmeniz için anında içgörüler oluşturur. Dünyanın ilk ChatGPT eklentisinden verilerinizi anında sayan, özetleyen ve onlarla sohbet eden bir araç paketine kadar - Yabble, zamandan tasarruf sağlayan özel AI ürünleriyle içgörüler ve metin analitiğinde devrim yaratan türünün...
unitQ
unitq.com
UnitQ, geri bildirim döngünüzün eksik halkasıdır ve yüksek kaliteli ürünler, hizmetler ve deneyimler oluşturmanıza yardımcı olmak için kullanıcı geri bildirimlerinden yapay zeka destekli bilgiler sağlar. Spotify, Bumble, Pinterest, Reddit, Chime ve HelloFresh gibi kategori lideri şirketler, büyümeyi...
Evolution AI
evolution.ai
Evolution AI, çok sayıda ödül kazanmış bir yapay zeka veri çıkarma yazılımıdır. Bilgisayarla görme ve doğal dil işlemeyi (NLP) birleştiren yapay zeka modellerimiz, her türlü belgeyi benzeri görülmemiş bir doğrulukla anlayabilir ve yorumlayabilir. Teknolojimiz, otomatik veri çıkarma için yeni bir sta...
Thematic
getthematic.com
Thematic, ürünleri ve müşteri deneyimlerini iyileştirmek için herhangi bir kanaldan gelen yapılandırılmamış geri bildirim verilerini içgörülere dönüştürür. Yapay zeka tarafından desteklenen ve iş bilginizin rehberliğinde, doğru sonuçları gerçekten hızlı bir şekilde almak artık çok kolay. Tematik iht...
Lang.ai EU
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Lang.ai US
lang.ai
Lang.ai, müşteri destek ekiplerine, kritik destek süreçlerini iyileştirmek ve otomatikleştirmek için doğrudan kontrol edebilecekleri yapay zeka modelleri oluşturma yetkisi veren, kodsuz bir hizmet otomasyon platformudur. Zendesk ve Salesforce'a sorunsuz bir şekilde entegre oluyoruz ve temsilcilerin ...
Relative Insight
relativeinsight.com
Relative Insight, markaların ve ajansların kelimelerden müşteri, hedef kitle ve rakip bilgileri oluşturmasına yardımcı olmak için yapay zeka destekli metin analizi sunar. Platform, anket açık uçlarından, incelemelerden, müşteri hizmetleri transkriptlerinden ve çevrimiçi görüşmelerden eyleme dönüştür...
Playvox
playvox.com
Konuşma hacminiz arttıkça müşteri sorunları ve isteklerini takip etmek zorlaşır. Prodsight uygulaması, Zendesk ve Intercom konuşmalarınızı konular ve görüşler açısından otomatik olarak analiz ederek ve en yaygın kullanıcı sorunları hakkında sürekli güncellenen bir rapor üreterek bunu kolaylaştırır. ...
Lumoa
lumoa.me
Lumoa, GPT sunan ilk CX platformudur. Geçmişte şirketler, birden fazla kaynaktan gelen müşteri geri bildirimlerini toplamak, analiz etmek, yorumlamak ve raporlamak için haftalar harcıyordu. Artık her çalışan müşterinin sesine göre soru sorabiliyor ve gerçek zamanlı yanıtlar alabiliyor. Lumoa, KPI'la...
Chattermill
chattermill.com
Chattermill Müşteri Deneyimi İstihbarat Platformu, işletmelerin müşteri gerçekliğinin kilidini açmasına ve müşterilerinin sesini anlamalarına yardımcı olur. Şirketler, Chattermill'i kullanarak müşterilerin ürün ve hizmetlerinden ne istediklerini, ihtiyaç duyduklarını ve beklediklerini ortaya çıkarma...
QuData
qudata.com
QuData'nın temel yeterlilik alanları Konuşmalı Yapay Zeka (konuşma tanıma, diyalog sistemleri, sesli asistanlar); doğal dil anlayışı; görüntü analizi (görüntü sınıflandırma ve bölümlendirme, nesne/yüz algılama); müşteri davranışı analizi. Şirketin programcılardan ve veri bilimcilerinden oluşan ekibi...
LeanDNA
leandna.com
LeanDNA, küresel üreticilerin fazla envanteri azaltmasına, kritik eksiklikleri önlemesine ve operasyonel komuta oluşturmasına yardımcı olan bulut tabanlı bir SaaS platformudur. Platform fabrika merkezlidir ve karmaşık tedarik zincirleri ile envanter operasyonları ile bunların raporlama, analiz ve en...
CasterStats
casterstats.com
CasterStats, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birden fazla içerik dağıtım kaynağını destekleyen bir çözümdür: HTTP Canlı Akışı (HLS), HTTP Üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH); Wowza Medya Sunucusu; IceCast; SHOUTcast; Windows Medya Sunucusu; Flash Medya Sunucusu (FMS); Dalgalanma; Helis; Hı...
Breinify
home.breinify.ai
E-ticaret, Perakende ve CPG'ler için çok kanallı tüketici katılımını otomatikleştiren ve ölçeklendiren yapay zeka destekli kişiselleştirme motoru. Daha fazlasını öğrenmek için tıklayın.
Gavagai
gavagai.io
Müşterilerinizin size ne söylediğini anlayın Gavagai, müşterilerinizin size söylediklerinden değerli müşteri bilgileri oluşturmak için çığır açan metin analizi teknolojisi sağlar. Hizmetimizi kullanarak müşteri geri bildirimlerini sürekli takip ederek müşterinizi daha iyi anlayacaksınız ve bu da an...
Polinode
polinode.com
Polinode, ağ verilerini içe aktarmanıza, toplamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Polinode Networks ile herhangi bir ağ verisini Polinode bulutuna yükleyebilir, burada etkileşime geçebilir, görselleştirebilir ve analiz edebilirsiniz.
Evocon
evocon.com
Evocon, imalat şirketlerinin üretim verimliliklerini yönetmelerine ve geliştirmelerine yardımcı olan bulut tabanlı bir üretim izleme çözümüdür. Evocon, üretim makinelerinden veri toplanmasını otomatikleştirir ve dijitalleştirir. Daha sonra toplanan verileri buluta aktarıyoruz, böylece üreticiler bu ...
Enquire.ai
enquire.ai
Patentli yapay zeka, veri bilimi ve insan zekası karışımımız aracılığıyla bağlam ve analizi diğer tüm uzman ağlardan daha hızlı sunuyoruz.
CloudOpty
cloudopty.com
CloudOpty, maliyetten tasarruf etmenize, performansı artırmanıza, güvenliği artırmanıza ve uyumlu olmanıza yardımcı olmak amacıyla Bulut Platformunuz için uçtan uca optimizasyon için CloudScore sağlar.
Astrato
astrato.io
Astrato, Bulut için yeniden tasarlanan BI'yı sunuyor. Yoğun veri ekipleri için Looker ve Tableau'nun modern alternatifi olan Astrato, Snowflake, Dremio veya Google BigQuery veri bulutlarında hiçbir veri hareketi olmadan canlı sorgu verileri için bulutta yerel, tek platformlu bir deneyim sunar.
A2MAC1
a2mac1.com
Otomotiv üretimine yönelik veri yönetimi platformu artık yeni sektörlere açılıyor. A2MAC1 25 yıl önce kuruldu ve dünyanın en büyük OEM'lerine (araba üreticileri) ve OES'lerine (araba parçası üreticileri) hizmet veriyor. Şirket işe arabaları parçalayıp kıyaslama yaparak başladı. Daha sonra verileri/s...
Rampfy
rampfy.com
Rampfy, KPI'ların takibini kolay ve hızlı hale getirdi. Birkaç tıklamayla tüm sistemlerinizi Rampfy uygulamasıyla entegre edebilir, işletmenizin tüm işleyişine ilişkin bilgileri görmeye başlayabilirsiniz. Rampfy ile şunları yapabilirsiniz: - Tüm sistemlerden entegre verileri görüntüleyin - Operasyon...
Kapiche
kapiche.com
Kapiche, dağlar kadar müşteri geri bildirimini dakikalar içinde analiz eden, hızlı bir şekilde derin içgörüler sağlamanıza ve şirketinizin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir geri bildirim analitiği platformudur. Kapiche'nin platformu herhangi bir kurulum veya kod çerçevesi gerektirmez. He...
Nomad Data
nomad-data.com
NoMad Data, işletmelerin daha iyi kararlar almasına yardımcı olan bir veri yönetimi platformu geliştirir. Nomad'ın amacı bir fikir pazarı yaratmak ve veri uzmanlarına, yani veri sağlayıcılara, fikirleri kendi verileriyle eşleştirme olanağı tanımaktır. Sağlayıcıların verileri için yeni kullanım senar...
Hashboard
hashboard.com
Hashboard, veri mühendislerinin ellerinden gelenin en iyisini yapmaları ve veri sevgisini tüm kuruluşlarına (teknik olmayan kişilere bile!) kolayca yaymaları için tasarlanmış bir iş zekası (BI) ürünüdür. Veri ambarınızdaki ölçümleri tanımlayın ve tüm ekibinizin arama yapmasına, keşfetmesine izin ver...
Data Impact
dataimpact.io
CPG markaları için dijital ticareti hızlandırıcı Günümüzün karmaşık, hızla gelişen ortamında, çevrimiçi kazanmak için güvenilir ve eyleme geçirilebilir bilgiler gereklidir. Data Impact'te çözümlerimiz, e-ticaret ekiplerini günlük olarak uygulanabilecek çeşitli araçlarla donatmak için basit izlemenin...
Data Blaze
datablaze.com
Datablaze, işletmenizi hücresel IoT bağlantısı aracılığıyla kablosuz olarak bağlamanıza ve özel cihaz yönetimi yazılımıyla maliyetlerinizi optimize etmenize yardımcı olabilir.
ActionableAgile
actionableagile.com
Süreçlerinizi iyileştirmenize, öngörülebilir olmanıza ve anında doğru tahminler sunmanıza yardımcı olmak için seçtiğiniz iş yönetimi aracınızdaki verilerle bağlantı kuran bir dizi grafik ve simülasyon. Akışınız bizim işimizdir ve veri güvenliğiniz 1 numaralı önceliğimizdir.
Soley
soley.io
Soley, ürün portföylerinde ve değer zincirlerinde dijital navigasyonun öncüsüdür. Soley, sektördeki zaman baskısı ve muazzam karmaşıklık altında çalışan karar vericileri destekliyor. Şirketler Soley'i kullanarak ürün portföylerini optimize edebilir, dayanıklılıklarını artırabilir ve dolayısıyla mali...
Nuant
nuant.com
Nuant, profesyonellerin Dijital Varlıklarının riskini izlemeleri ve değerlendirmeleri için tasarlanmış bir Portföy ve Risk Yönetimi platformudur. Nuant ile dijital varlıklarınızın zahmetsiz birleştirilmiş izlemesini, üstün risk yönetimini ve güçlü bir simülasyon motorunu deneyimleyin. - Dijital Varl...
Intelligize
intelligize.com
Gelişmiş analiz araçları, pazar standartlarını net bir şekilde belirlemenize, emsal açıklamaları ve anlaşmaları karşılaştırmanıza, SEC Yorum Mektuplarını ve eğilimleri izlemenize ve çok daha fazlasını yapmanıza yardımcı olan derin bilgiler sunar.
EmailAnalytics
emailanalytics.com
Gmail ve Outlook için önde gelen e-posta analiz aracı. Ekibinizin e-posta yanıt süresini ölçün; yazılım yüklemeye gerek yok, eğitim gerekmiyor.