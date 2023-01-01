Alternatifler - beehiiv
Kajabi
kajabi.com
Kajabi, bilgi işinizi yaratmanız ve ölçeklendirmeniz için hepsi bir arada bir iş platformudur. Kajabi'yi bugün 14 günlük deneme süresiyle ücretsiz deneyin.
Patreon
patreon.com
Patreon, sanatçıların ve yaratıcıların ödeme almasını kolaylaştıran bir üyelik platformudur. Aylık 4 milyondan fazla destekçiden maaş alan 200.000'den fazla yaratıcıya katılın.
Podia
podia.com
Podia, hepsi bir arada dijital vitrininizdir. Hiçbir teknik beceri gerektirmeden çevrimiçi kurslar, indirmeler, web seminerleri ve üyelikler satmanın en kolay yolu. Ücretsiz dene!
Buttondown
buttondown.email
Buttondown, bülteninizi oluşturmanın ve çalıştırmanın en kolay yoludur. Buttondown, haber bültenleri oluşturmaya yönelik küçük ve zarif bir araçtır. Minimalist arayüz harika e-postalar yazmanızı kolaylaştırır; Otomasyon, yazım hatalarını, bozuk bağlantıları veya hatalı biçimlendirilmiş görüntüleri ...
MemberSpace
memberspace.com
Kendi web sitenizden üyelik ve dijital ürünler satın. Bilginizi paylaşın ve gelir elde edin. Web sitenizin herhangi bir bölümüne yalnızca üyelere erişim ekleyin ve ödemeleri kabul edin. Herhangi bir platform çalışır: Squarespace, WordPress, Wix, Notion ve daha fazlası.