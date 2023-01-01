İkinci aşama için öğrencilerimizin çalışmalarını organize etmelerine ve ihtiyaç duydukları takibi almalarına yardımcı olacak entegre bir eğitim sistemi sağlayan bir eğitim platformu oluşturdum.

Web Sitesi: bassthalk.com

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