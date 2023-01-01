WebCatalog
Avaros

Avaros

avaros.ca

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Avaros çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Avaros, Doktorlar tarafından Doktorlar için oluşturulmuş bir EMR'dir. Modern Hekimin iş akışı değişti ve EMR'niz bunu yansıtmalıdır.

Web Sitesi: avaros.ca

Yasal Uyarı: WebCatalog, Avaros ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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