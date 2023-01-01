Avaros, Doktorlar tarafından Doktorlar için oluşturulmuş bir EMR'dir. Modern Hekimin iş akışı değişti ve EMR'niz bunu yansıtmalıdır.

Web Sitesi: avaros.ca

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