Alternatifler - AttendStar
Odoo
odoo.com
Odoo, CRM, e-ticaret, faturalama, muhasebe, üretim, depo, proje yönetimi ve envanter yönetimini içeren bir işletme yönetimi yazılımıdır. Topluluk sürümü, GNU LGPLv3 kapsamında lisanslanan özgür bir yazılımdır. Ayrıca ekstra özelliklere ve hizmetlere sahip olan tescilli bir "Kurumsal" sürümü de bulun...
RingCentral
ringcentral.com
RingCentral, Inc., işletmelere yönelik bulut tabanlı iletişim ve işbirliği çözümleri sunan, Amerika'da halka açık bir sağlayıcıdır. RingCentral CEO'su Vlad Shmunis ve CTO Vlad Vendrow, şirketi 1999 yılında kurdu. RingCentral'ın yatırımcıları arasında Doug Leone, Sequoia Capital, David Weiden, Khosla...
Eventbrite
eventbrite.com
Eventbrite, ABD merkezli bir etkinlik yönetimi ve biletleme web sitesidir. Hizmet, kullanıcıların yerel etkinliklere göz atmasına, oluşturmasına ve tanıtmasına olanak tanır. Hizmet, etkinlik ücretsiz olmadığı sürece etkinlik organizatörlerinden çevrimiçi bilet hizmetleri karşılığında bir ücret talep...
Airmeet
airmeet.com
Sanal zirveler, çevrimiçi konferanslar ve karma etkinlikler için başvuracağınız platformu keşfedin. Özel bir deneyim yaşamak için tasarlandı. Ücretsiz deneyin!
JotForm
jotform.com
Potansiyel müşteri oluşturmak, anket dağıtmak, ödeme toplamak ve daha fazlası için çevrimiçi formlara ihtiyacınız varsa JotForm tam size göre. JotForm.com'da nasıl yardımcı olabileceğimiz hakkında daha fazla bilgi edinin.
Whova
whova.com
Şahsen, Hibrit ve Sanal Etkinlikler için Hepsi Bir Arada Etkinlik Yönetimi Yazılımı
SeatGeek
seatgeek.com
SeatGeek, Web'in en büyük etkinlik bileti arama motorudur. Sevdiğiniz etkinlikleri keşfedin, tüm bilet sitelerinde arama yapın, koltuk konumlarını görün ve biletlerde en iyi fırsatları yakalayın.
Greenvelope
greenvelope.com
Modern ev sahibi için zarif, çevre dostu dijital davetiyeler + RSVP takibi.
Bizzabo
bizzabo.com
Bizzabo dünyanın en sevilen etkinlik yazılımıdır. Platformumuz her organizatöre, pazarlamacıya, sergiciye ve katılımcıya etkinliklerin gücünü açığa çıkarma gücü verir.
BigMarker
bigmarker.com
Hedef kitlenizin seveceği web seminerleri düzenleyin. İndirme veya sorun yaşamadan kolay, özelleştirilebilir web semineri yazılımına hazırsanız evinize hoş geldiniz.
Run The World
runtheworld.today
Run The World, sanal konferanslara, konuşmalara ve mutlu saatlere ev sahipliği yapmanıza yardımcı olur. Öğretmek, ağ oluşturmak ve topluluk oluşturmak için ilgi çekici çevrimiçi etkinlikler oluşturun. Ücretsiz başlayın!
Ticket Tailor
tickettailor.com
Ticket Tailor, her şekil ve boyuttaki etkinlikler için basit, ücretsiz bir etkinlik biletleme çözümüdür. Ücretsiz kaydolun, ilk etkinliğinizi canlı yayınlayın ve çevrimiçi bilet satışı yapın.
Evite
evite.com
Evite insanları bir araya getirmeyi kolaylaştırıyor! Ücretsiz RSVP takibi ve kartlarla e-posta veya metin yoluyla çevrimiçi davetiyeler gönderin. Harika hediye ve parti fikirleri de alın!
TicketSource
ticketsource.co.uk
TicketSource, her türlü mekan veya etkinlik için kullanımı kolay, ÜCRETSİZ çevrimiçi bilet sistemidir. Etkinlik biletlerinizi çevrimiçi olarak tanıtın, yönetin ve satın - hepsi ÜCRETSİZ!
Event Farm
eventfarm.com
Event Farm, özelleştirilmiş çevrimiçi davetiye, misafir kaydı, mobil giriş ve dijital aktivasyon sunan deneyimsel ve etkinlik pazarlama yazılımı platformudur. Lider yazılımımız aynı zamanda pazarlamacıların kritik olay verilerini kuruluşlarının geri kalan satış ve pazarlama ölçümlerine dahil etmeler...
BlipCut
blipcut.com
Discord'da tamamen ücretsiz üretken AI videoları oluşturun! Sora OpenAI gibi son teknoloji ürünü AI Video Oluşturucumuzla metninizi sorunsuz bir şekilde büyüleyici videolara dönüştürün, anlatınızı yeniden tanımlayın ve görsel deneyimleri geliştirin.
Goldcast
goldcast.io
Goldcast, ilgi çekici dijital ve yüz yüze etkinliklerin zahmetsizce barındırılması yoluyla pazarlamayı dönüştüren, özel olarak tasarlanmış bir B2B Etkinlik Platformudur. Adobe, Microsoft, Zuora ve Mailchimp gibi şirketlerden binlerce kurumsal B2B pazarlamacısı, katılımı artırmak, büyüleyici deneyiml...
Swapcard
swapcard.com
Başınızı ağrıtmadan daha akıllı sergiler ve konferanslar yürütün Swapcard, etkinliklerinizde daha yüksek gelir elde etmek için oluşturulmuş, kullanımı kolay bir kayıt ve katılım etkinliği platformudur.
Regpack
regpack.com
Müşterilerinizi kaydedin, ücretlendirin ve yönetin. Regpack, kuruluşların hizmetlerine çevrimiçi olarak kaydolmasına ve ücretlendirme yapmasına olanak tanıyan bir katılım çözümüdür.
EventX
eventx.io
“Herkes İçin, Her Yerde, Her Zaman Etkinlikler.” Etkinlikler anlamlı bağlantıların ve bilgi paylaşımının gerçekleştiği yerdir. Etkinlikleri basit ve etkili kılmak için buradayız. EventX, ödüllü bir sanal etkinlik SaaS platformu ve hepsi bir arada akıllı etkinlik yönetimi çözümü sağlayıcısıdır. Amazo...
AnyRoad
anyroad.com
Etkinliklerini ve deneyimlerini yürütmek ve optimize etmek, marka sadakatini artırmak ve daha fazla yatırım getirisi sağlamak için lider deneyimsel pazarlama platformu.
Hubilo
hubilo.com
Gerçek gelir sağlayan daha iyi etkinlikler oluşturun. Her etkinlik, nerede gerçekleşirse gerçekleşsin, geliri artırmak için bir fırsattır. Dönüştüren web seminerleri, izleme partileri, demolar, konferanslar ve yüz yüze etkinliklerle tek bir platformdan satış hattına öncelik verin.
Townscript
townscript.com
Hindistan'da yapılacak bir şey mi arıyorsunuz? En iyi etkinlikleri ve etkinlikleri keşfedin. Hindistan'daki Eğlence, Eğitim ve Öğrenim, Teknoloji, İş ve Ağ Kurma, Spor ve Fitness, Seyahat ve Macera, Sosyal Amaçlar, Diğerleri ve daha fazla etkinlik için biletleri keşfedin ve satın alın
Trybooking
trybooking.com
Avustralya'nın favori etkinlik rezervasyon sistemiyle çevrimiçi bilet satın. Küçük toplantılardan büyük festivallere kadar tüm etkinlik bileti ihtiyaçlarınız için etkinlik rezervasyon sistemimiz yanınızdadır.
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla, tek bir yerden özel kayıt formları oluşturmanıza, e-posta davetiyeleri göndermenize ve iptalleri yönetmenize olanak tanır. Etkinliğe katılanlar çevrimiçi kayıt yaptırabilir ve güvenli çevrimiçi ödeme yapabilirler.
Freshtix
freshtix.com
Milyonlarca bilet satma konusunda uzun yıllara dayanan deneyime sahip bir ekip tarafından kurulan Freshtix, Centennial Olimpiyat Parkı, Clear Channel, Hard Rock Cafe, Callenwolde Güzel Sanatlar Merkezi, Starwood Otelleri ve birçok lider kuruluş için güvenilir bir uçtan uca biletleme ortağıdır. Daha....
Tixologi
tixologi.com
Tixologi, etkinlik yapımcılarının, mekanların ve ekiplerin biletleme işlemlerini kontrol altına almasını sağlayan blockchain tabanlı biletleme yazılımıdır. Tixologi, etkinlik üreticilerinin ikincil ve tahsil edilebilir satışlardan yeni gelir kaynakları elde etmelerine, yalnızca bilet alıcılarını değ...
TicketWeb
ticketweb.com
TicketWeb'deki bağımsız müzik konserleri, komedi, kulüp, tiyatro, festival etkinlik biletleriyle canlı deneyiminizi keşfedin
TicketSignup
ticketsignup.io
TicketSignup'ın kapsamlı, ücretsiz, uçtan uca biletleme platformu, pazarlama araçlarından etkinlik günü yönetimine kadar çözümler sunuyor çünkü herkesin, etkinliklerini iyileştirecek güçlü teknolojiyi hak ettiğine inanıyoruz.
TicketLab
ticketlab.co.uk
Etkinliğinizi kurun ve bugün bilet satışına başlayın! Ticketlab tamamen ücretsizdir ve kullanımı son derece kolaydır. Yolun her adımında size yardımcı olmaya hazır olacağız.
Ticket Generator
ticket-generator.com
Ticket Generator, etkinlik organizatörlerinin tek kullanımlık etkinlik biletleri oluşturmasını ve bunları bir akıllı telefon uygulaması kullanarak doğrulamasını kolaylaştıran çevrimiçi bir yazılım aracıdır. Araç hızlı, kullanımı kolay ve uygun maliyetlidir. Etkinlik organizatörleri, Ticket Generator...
Ticketer
ticketer.sg
Ticketer, büyük ölçekli etkinliklerin desteklenmesinde kusursuz bir deneyim sağlamak için web3 teknolojisini kullanan, her şeyi kapsayan bir dijital biletleme çözümüdür.
The Ticket Fairy
ticketfairy.com
"Bir bilet şirketi değil..." Ticket Fairy, etkinlik şirketlerinin daha fazla erişim, daha fazla veri ve daha düşük operasyonel maliyetler yoluyla gelirlerini artırmalarına yardımcı olan tam kapsamlı bir pazarlama ve analiz çözümüdür. Etkinlik düzenlemek büyük bir risktir.
Sickening Events
sickeningevents.com
Sickening Events; etkinlikler, eğlence mekanları, kulüpler, galalar, kongreler, tiyatrolar, yapımcılar, tanıtımcılar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve daha fazlası için bir biletleme yazılımı, etkinlik yönetimi ve bağış toplama/organizatör platformudur.
EventRegist
eventregist.com
Etkinlik kaydı, herkesin kolaylıkla etkinlik duyurusu yapabileceği, ön yerleşim ve başvuru, katılımcı yönetimi hizmetidir.
Weezevent
weezevent.com
Özelleştirilmiş çevrimiçi biletlerinizi dakikalar içinde oluşturun. Etkinliğinizi birkaç tıklamayla oluşturup yayınlayın veya bilet eklentisini web sitenize ve Facebook sayfanıza entegre edin ve biletlerinizi satmaya, davetiyelerinizi göndermeye, katılımcıları kaydetmeye ve üyeliklerinizi çevrimiçi ...
TicketManager
ticketmanager.com
TicketManager, şirketlere müşteri eğlencesini kolaylaştırma ve daha fazla yatırım getirisi sağlama konusunda güç veren lider bir etkinlik ve misafir yönetimi platformudur. Kurumsal spor ve eğlence biletlerini yönetmek, olağanüstü konuk yaşam döngüsü deneyimleri oluşturmak ve tüm etkileşimlerin etkin...
The Ticketing
theticketing.co
"The Ticketing", etkinlik organizatörlerini izleyicileriyle sorunsuz bir şekilde buluşturan, insanların etkinlikleri keşfetme, satın alma ve deneyimleme biçiminde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir etkinlik biletleme platformudur. Bu kullanıcı dostu platform, etkinlik organizatörlerine etkinlikl...
CrowdComms
crowdcomms.com
İster yüz yüze ister karma bir etkinlik yürütüyor olun, katılımcılarınızın seveceği esnek ve güzel markalı bir etkinlik uygulaması sunmanıza yardımcı olacağız. Web veya Yerel veya her ikisi de, katılımcılara erişimi ve kullanımı kolay buluyor. Özel etkinlik gereksinimleriniz hakkında bizimle konuşun...
Corsizio
corsizio.com
Corsizio, eğitmenlerin ve etkinlik organizatörlerinin herhangi bir sınıf, kurs, çalıştay, eğitim oturumu, eğitim programı veya benzeri etkinlik için hızlı ve kolay bir şekilde etkinlik ve kayıt sayfaları oluşturmasına olanak tanıyan bir etkinlik kayıt platformudur. En son teknolojiye, kullanımı basi...
WhenNow
whennow.com
WhenNow, iOS ve Android için yerel uygulamaları kullanarak kullanıcıların özel etkinlikler oluşturmasına, bilet satmasına ve etkinlikte katılımcıların check-in yapmasına olanak tanıyan, her boyuttaki etkinlik için çevrimiçi bir etkinlik kaydı ve biletleme çözümüdür.
JRNI
jrni.com
JRNI, randevu planlamayı, etkinlik yönetimini ve sıraya koymayı otomatikleştirmek için Yapay Zeka ve Doğal Dil İşlemeyi (NLP) e-posta, sohbet ve diğer iletişim kanallarına entegre eden ilk ve tek küresel kurumsal çözümdür. JRNI'nin Yapay Zeka Destekli Otomasyonu, müşteri yanıtlarını sürekli olarak o...
Eventsize
eventsize.com
Hayatı Deneyimleyin! Şehrinizde Yapılacak Şeyleri Bulun ve Yaklaşan Etkinliklere Katılın
EventHub
eventhub.net
EventHub, etkinlik katılımcılarınızı, etkinliğinizden en fazla faydayı elde etmek için ihtiyaç duydukları bilgilere bağlar. EventHub, ilgili Katılımcı tabanlı araçlar sunmak için mobil cihazların ve HTML5'in gücünden yararlanır.
Booked it
booked.it
Hikayemiz 2015 yılında gece hayatı sektörünün bir araya geldiği bir topluluk olarak kurulan Licklist ile başlıyor. 2020 itibarıyla 600.000 kullanıcımız, 6 milyon £ brüt yıllık satışımız ve 6.000 gece hayatı mekanı listelenmişti. Licklist markamız her zamankinden daha güçlü. Ancak hizmetlerimizi geli...
MeetingHand
meetinghand.com
MeetingHand, etkinlik organizatörlerinin zorluklarını hafifletmeyi ve katılımcılarına kusursuz bir deneyim sağlamayı amaçlayan, kişisel, sanal ve hibrit etkinliklere uygun bir çevrimiçi kayıt ve soyut yönetim yazılımıdır.
ClassBento
classbento.com.au
ClassBento eğlenceli sanat, el sanatları ve mutfak derslerine odaklanır. Bu odaklanma nedeniyle bu kategori için diğer sağlayıcılardan çok daha iyi bir deneyim sağlıyoruz. Öğretmenlerin kendi web sitelerinden, herkese açık anında rezerve edilebilir tarihler, özel grup talepleri ve hediye kartları iç...
Konfeo
konfeo.com
Konfeo, hızlı bir şekilde etkinlik oluşturmanıza olanak tanıyan, kullanıcıların kaydolmasını ve bilet ödemesini mümkün kılan bir etkinlik kayıt yazılımıdır.
EventAct
eventact.com
Eventact bir etkinlik yönetimi SaaS'ıdır. Eventact, etkinlik planlayıcılarının sanal, hibrit ve yüz yüze etkinlikler oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanır. Eventact, etkinliklerinizi yönetmek için ihtiyacınız olan her şeyi içerir. Modüller Kayıt, Konaklama, Sanal etkinlik barındırma, Etkinlik We...
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Toplantılarınızı ve web seminerlerinizi, kuruluşunuzun tüm iletişimleri için kendinize ait beyaz etiketli ve özel markalı hale getirin. Çevrimiçi toplantıları, sunumları ve web seminerlerini kolaylaştırın ve basitleştirin. Birden fazla platforma veya ayrı hesaba gerek yok; bunların hepsini Cloud Pre...
Big Tickets
bigtickets.com
Etkinliklerinizi yönetmek, yürütmek ve büyütmek için kullanımı kolay ancak güçlü bir platform. Etkinlik biletleme yazılımımız, pazarlama, nakit akışı ve analitik odaklı özelliklere sahip eksiksiz bir platform sağlar. Tüm etkinlikler için tek bir çözüm geliştirmek için yorulmadan çalıştık. Bugün Big ...
Ticketbud
ticketbud.com
Ticketbud, etkinliğinizin biletlerini yönetmek, tanıtmak ve satmak için en kolay platformdur. Ticketbud'un etkinlik kayıt yazılımı, 5 dakikadan daha kısa bir sürede biletleri kurup satmanıza olanak tanır. Dahili işlemcimiz size günlük ödemeler sağlar, bu da artık ödeme almak için etkinliğin sona erm...
Swell Fundraising
swellfundraising.com
Swell, eşler arası özelliklere sahip bulut tabanlı bir etkinlik ve çevrimiçi bağış toplama platformu sağlar. Swell ile entegre canlı yayın modülümüz sayesinde etkinlikler sanal olarak anında başlatılabilir. Kâr amacı gütmeyen profesyoneller tarafından tasarlanan bu site, satın alınanların yanı sıra ...
Eventbee
eventbee.com
Kullanımı kolay çevrimiçi kayıt ve etkinlik biletleme yazılımı. Etkinlik biletlerini çevrimiçi olarak satın ve Eventbee Platformunu kullanarak anında para kazanın.
zkipster
zkipster.com
zkipster dünyanın en iyi etkinlikleri için etkinlik yönetimi platformudur. Misafirlerle ilişkiler kurmak, geliştirmek ve ustalaşmak için güçlü etkinlik araçları ve benzersiz bilgiler sağlıyoruz. Özel e-posta, SMS ve WhatsApp iletişimleri, misafir yönetimi, çevrimiçi ve çevrimdışı etkinlik kaydı, ger...
Lyyti
lyyti.com
Lyyti, canlı, çevrimiçi ve hibrit etkinlikler oluşturmanıza yardımcı olan lider Etkinlik Başarı Platformudur. Anlamlı karşılaşmaları teşvik eden, güçlü ilişkiler kuran ve daha iyi işlere yol açan türden. Lyyti'nin kayıt, iletişim, raporlama ve geri bildirime yönelik otomatik işlevleri, her etkinliği...
Eventleaf
eventleaf.com
Eventleaf, Kaliforniya merkezli Jolly Technologies tarafından oluşturulan bir etkinlik yönetimi yazılımıdır. Her boyuttaki tüm etkinlik türlerine (konferanslar, bağış toplama etkinlikleri, toplantılar, ticari gösteriler, eğitimler, çalıştaylar) yöneliktir. Etkinlik organizatörleri, masaüstü platform...
Event Smart
eventsmart.com
Kendi Event Smart web sitenizde sınırsız etkinlik düzenleyin ve ülkenizde ve para biriminizde ücretsiz olarak sınırsız ücretli bilet satın.
RSVPify
rsvpify.com
Fortune 500'ün %30'unun güvendiği lider bir çevrimiçi biletleme ve etkinlik yönetimi platformu. Büyük ve küçük etkinlikleri kolaylıkla yönetin ve dikkatleri markanızın üzerinde tutun. E-posta davetiyeleri, çevrimiçi kayıt ve LCV, özel veri toplama, misafir listesi yönetimi, menü tercihleri, alt etki...
Agorify
agorify.com
Agorify, yüksek kaliteli, verimli etkinlik yönetimi çözümlerinin erişilebilir ve uygun maliyetli olması gerektiğine olan inancımızla hareket ederek, etkinlik teknolojisini demokratikleştirmenin ön saflarında yer almaktadır. Platformumuz bu taahhüdün bir yansımasıdır ve her boyuttaki ve bütçedeki etk...