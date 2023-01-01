Alternatifler - ASOlytics
Data.ai
data.ai
data.ai (eski adıyla App Annie), uygulama analizi verileri için kullanımı kolay platform ve araçlar sağlar. Uygulama işinizin her aşamasını bizimle daha verimli bir şekilde yürütün.
AppTweak
apptweak.com
AppTweak, basit bir arayüzde eyleme geçirilebilir bilgiler sunarak dünyanın en popüler uygulamaları ve oyunlarının büyümesini hızlandırıyor. → Bizi ücretsiz deneyin!
AppFollow
appfollow.io
AppFollow ➡️ 1 Numaralı Uygulama İnceleme Yönetimi ve ASO Aracı. Geri bildirimleri analiz edin, derecelendirmeleri yönetin ve yorumlara yanıt verin, App Store, Google Play ve Amazon için organik indirme sayısını artırın.
Sensor Tower
sensortower.com
Uygulamanın Büyümesini Sağlayan Veriler Sensor Tower sizi veriler ve öngörülerle donatır mobil uygulama ekosisteminde uzmanlaşmak gerekiyor.
App Radar
appradar.com
App Radar, organik ve ücretli uygulama kullanıcısı edinmeye odaklanır ve uygulama mağazası pazarlaması için self servis araçlarını yönetilen hizmetlerle birleştirmenize olanak tanır. Böylece ister tek başınıza, ister uzmanlarımızın desteğiyle daha hızlı büyüyün. App Radar'ın uluslararası ekibi, düny...
Adjust
adjust.com
Mobil Ölçüm artık çok kolay: Ayarlama, tüm pazarlama faaliyetlerinizi tek bir güçlü platformda birleştirerek işletmenizi ölçeklendirmek için ihtiyaç duyduğunuz bilgileri size sunar.
Applytics
applytics.ai
Applytics, uygulama geliştiricilerinin ve pazarlamacıların uygulamalarının uygulama mağazalarındaki görünürlüğünü ve performansını artırmalarına yardımcı olmak için tasarlanmış kapsamlı bir ASO aracıdır. Anahtar kelime araştırması ve izleme, rakip analizi ve uygulama mağazası listeleme optimizasyonu...
Metrikal
metrikal.io
Mobil UA ajansı ShyftUP, Metrikal'i müşterilerinin dahili kullanımı için geliştirdi. Diğer analiz ürünleri gerekli eyleme geçirilebilir verileri yakalamıyordu. Yapılan her veri bağlantısı, gösterilen her veri görselleştirmesi ve Metrikal panosunda rapor edilen her KPI, büyümeyi etkiler. Ne Yapıyoruz...
Upptic
upptic.com
Upptic Games Growth Platform is your command center for marketing insights and growth operations for your mobile, PC, or web3 game. Define your marketing goals and track performance by channel or ad network, creative assets, geography, campaign, and more with our analytics platform. Understand true ...
ASO index
asoindex.io
Take your app to the top! Maximize your apps' impressions and organic downloads by GPT-4 powered keyword suggestion, creative, and review optimization. Our own language analysis algorithm allows more accurate keyword breakdowns even in Korean and Japanese.
Apptopia
apptopia.com
Actionable data for the mobile world—we provide performance data on every mobile app and publisher in the world. These data points are available via API and/or our intuitive web tool. We don't just give you data, we give you answers. Our affordable competitive intelligence tools are used by mobile p...
42matters
42matters.com
42matters is a leading provider of mobile and connected TV (CTV) app intelligence. Our state-of-the-art machine learning algorithms deliver comprehensive insight into the app market, enabling organizations to build stronger, better-informed businesses. We track 17+ million published and unpublished ...
Appfigures
appfigures.com
Appfigures gives app makers the tools they need to understand their business, the competition, and the industry + the tools they need to get ahead. Bu there's more -- everything is simple and intuitive, and there are lots of guides and hands-on training resources available for you to master the craf...
ASOMobile
asomobile.net
ASOMobile is a comprehensive mobile app analytics for developers, marketers and ASO specialists. What is the platform for? • Conducting marketing research of the mobile app market; • Selection and analysis of keywords (60+ countries); • Research of competitors; • Tracking the position of application...
Asodesk
asodesk.com
Asodesk, ekibinizi App Store ve Google Play'de birinci sınıf App Store Optimizasyonu, Yorumları Yanıtlama Otomasyonu ve Rakip Araştırma Araçları ile donatıyor
SplitMetrics
splitmetrics.com
Apple Arama Reklamları optimizasyonu, uygulama lansmanı, A/B testi, ASO ve tam olarak yönetilen uygulama büyümesine yönelik ürün ve hizmetlerden oluşan bir ekosistem.
MobileAction
mobileaction.co
MobileAction, önde gelen mobil UA optimizasyon platformudur! Resmi bir Apple Arama Ağı Reklamları ortağı olarak, veriye dayalı istihbarat araçlarıyla mobil uygulamaların büyümesini hızlandırıyor. MobileAction, müşteri edinme, elde tutma ve etkileşim için gerekli olan dinamik mobil ortamın kapsamlı b...