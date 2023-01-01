AppEQ, B2B SaaS şirketlerindeki satış, başarı ve destek organizasyonundaki hesap odaklı ekiplerin, mevcut uygulamaları içerisinde hesap bilgilerini kolayca almalarını sağlayan bir Müşteri 360 platformudur.

Web Sitesi: appeq.ai

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