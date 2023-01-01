Alternatifler - Fiverr Workspace
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
Dropbox DocSend
docsend.com
Güvenli belge paylaşım platformumuzu ücretsiz deneyin. Belgelerin ne zaman açıldığını, hangi sayfaların okunduğunu anında öğrenin.
Accelo
accelo.com
Proje, hizmet sağlayıcı, satış ve servis yönetimini basitleştirin. Müşteri veritabanınızda görünürlük elde edin, süreçleri iyileştirin ve uzmanlığınıza daha fazla zaman ayırın.
Better Proposals
betterproposals.io
Better Proposals ile profesyonel görünümlü iş tekliflerini yarı sürede gönderin. Ayrıntılı analizler ve dijital imzalarla daha fazla anlaşma yapın.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO, satış teklifi sürecini iyileştirmenize yardımcı olan RFP yazılımı sağlar. RFP yanıt sürenizi hemen kısaltmak için bir Demo planlayın.
Qwilr
qwilr.com
Her anlaşmayı imzalayın. Öne çıkan ve birinci sınıf alıcı deneyimleri sunan web tabanlı tekliflerle daha fazla kazanın.
Quotient
quotientapp.com
Binlerce işletme, müşterilerine 5 yıldızlı teklifler sunmak için Quotient'i seçiyor. Quotient satış sürecinizi düzenler ve iyi görünmenizi sağlar.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring, yazılım ve diğer çevrimiçi dijital ürünler satan şirketler için tam hizmet e-ticaret platformu sunan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress, Amazon ve eBay satıcıları için satış ve kar marjlarının artmasına olanak tanıyan pazar lideri akıllı yeniden fiyatlandırma çözümüdür.
Paddle
paddle.com
B2B ve B2C SaaS'ın küresel dönüşümleri artırmasına, kaybı azaltmasına, uyumlu kalmasına ve hızla ölçeklenmesine yardımcı oluyoruz.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap, çevrimiçi işletmeler için küresel ödeme işleme ve ödeme ağ geçidi çözümlerinde uzmanlaşmış, e-Ticaret, B2B ve SaaS şirketlerine yönelik bir çevrimiçi ödeme çözümüdür.
Loopio
loopio.com
Teklif yanıt sürecinizi değiştirin ve büyümenizi serbest bırakın. 800'den fazla şirketin RFP'leri, DDQ'ları ve Güvenlik Anketlerini yanıtlamak için neden Loopio'yu kullandığını görün.
Quoter
quoter.com
BT Satış Teklif Verme Yazılımı asla eskisi gibi olmayacak. Quoter, profesyonel hizmetlerin alıcısı ve satıcısı arasındaki sürtüşmeyi ortadan kaldıran bir fiyat teklifi-nakit platformudur. Satış sürecinizi bugün yükseltin.
DigiFabster
digifabster.com
Maliyet tahmin yazılımı CNC makine atölyenizin satışlarını nasıl artırabilir? Anında çevrimiçi CNC teklifleri sağlamak, makine atölyelerinin müşterilerinin değişen ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. RFQ yanıt süresini dakikalara indirmek için dahili olarak kullanın veya DigiFabster'ın makine...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave, küresel tüketici markaları ve perakendeciler için dijital raf analitiği ve dinamik fiyatlandırma çözümleri sağlayan SaaS tabanlı bir dijital ticaret etkinleştirme platformudur. Şirketin dijital ticareti etkinleştirme ve kanal optimizasyon platformu, küresel tüketici markalarının ve perake...
Pricer24
pricer24.com
Distribütörler, satıcılar ve üreticiler için karmaşık karar: MSRP kontrolü, pazar ve trend analizi, pazar raporları, ürün analitiği, dinamik fiyatlandırma.
Orgzit
orgzit.com
Kurumsal CRM'nin Gücü, Excel'in Esnekliğiyle. Üretici temsilcileri ve distribütörler için hepsi bir arada satış sistemi. Dağınık elektronik tablolardan tek bir merkezi uygulamaya geçerek Satış, Teklif, Hizmet ve Finansı kolaylaştırın.
Zoura
zuora.com
Zuora abonelik yönetiminde liderdir. Zuora'nın gelişmiş faturalandırma araçları paketiyle başarılı abonelik işinizi kurun ve büyütün.
RFP360
rfp360.com
RFP360 empowers sourcing and procurement teams to centralize their RFx issuing process — collecting insights, evaluating proposals and working with colleagues and vendors in a single, digital workspace. In addition to making smarter buying choices, customers improve efficiency, mitigate risk and inc...
Ombud
ombud.com
Built on a foundation of expertise in sales engineering & response management, Ombud serves enterprise-level RevOps teams. Our platform combines content collaboration, project management, & machine learning to streamline the creation of client-facing Sales & Business Development documentation. We mo...
QorusDocs
qorusdocs.com
QorusDocs is a Seattle, WA based AI-powered proposal management software provider that automates the creation of critical RFP responses and proposals that stand out and win deals. The company supports enterprise proposal and sales teams from companies like WSP, MinterEllison, Insight, CDW, Kramer Le...
Stigg
stigg.io
Stigg, uygulaması kolay, uyarlanabilir bir fiyatlandırma ve paketleme yönetimi platformudur. Gereksiz karmaşıklığı ve gereksiz ayrıntıları ortadan kaldırıyoruz, böylece herhangi bir fiyatlandırma planını yalnızca birkaç dakika içinde uygulayabilirsiniz. Tüm doğru soyutlama ve entegrasyonları hallett...
Spresso
spresso.com
Perakendeciler tarafından fiyatlandırma, veri gizliliği, müşteri LTV'si ve kayıp ile ilgili gerçek dünyadaki zorluklara yanıt olarak geliştirilen Spresso modüler SaaS çözümleri. Spresso içgörüleri, makine öğrenimi, gelişmiş analitik ve yapay zekadan yararlanarak verilerinizdeki kârın kilidini açar
Pricemoov
pricemoov.com
Pricemoov, şirketlerin dijital ticareti güçlendirmesine, pazar dinamiklerine uyum sağlamasına ve satış ekiplerini güçlendirmesine yardımcı olan yeni nesil fiyat yönetimi ve optimizasyon çözümlerinin küresel bir sağlayıcısıdır. Güçlü veri bilimi, uçtan uca otomasyon ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi...
ParityDeals
paritydeals.com
ParityDeals API ile ürün fiyatlandırmanızı ve promosyonlarınızı kolaylaştırın API'miz, konuma dayalı fiyatlandırma, festivaller ve daha fazlasını içeren kapsamlı veritabanımıza gerçek zamanlı erişim sunarak ürününüzün işlevselliğini geliştirmenizi kolaylaştırır ve kullanıcılara kusursuz bir deneyim...
Competitoor
competitoor.com
Rakip fiyat istihbaratı hizmetidir. Rakiplerinizin fiyatlarını takip ederek fiyat stratejinizi belirlemenize yardımcı oluyoruz.
Boardfy
boardfy.com
Dünyanın en hızlı fiyat takip ve dinamik fiyatlandırma platformu Boardfy, rakiplerinizi veya distribütörlerinizi takip etmenize, otomatik fiyat değişiklikleri yapmanıza, Google Alışveriş kampanyalarınızı optimize etmenize ve çok daha fazlasına olanak tanır!
ProductEngine
productengine.app
Fiyat listenizi gerçek zamanlı olarak tüm paydaşlarla paylaşın. Fiyatlandırmanızı birleştirmek ve iş otomasyonu yolculuğunuzu başlatmak için ProductEngine'i kullanın!
Minderest
minderest.com
Minderest, Fiyat ve Katalog istihbaratında Avrupa lideri, 40'tan fazla ülkede 400'den fazla müşteri. 2012 yılında kurulan Minderest, piyasadaki ilk Fiyat İstihbaratı şirketleri arasında yer aldı. Minderest, rakiplerinin fiyatlarına ihtiyaç duyan perakendecilerle ve dağıtım kanallarında fiyatlandırma...
Minoa
minoa.io
Minoa, satış ekiplerinin daha yüksek satış verimliliği ve daha büyük anlaşmalar sağlayan iş senaryoları oluşturmasına yardımcı olan, San Francisco merkezli bir değer etkinleştirme platformudur. Tedarik ve finans ekiplerinin daha fazla anlaşmayı incelediği zamanlarda yatırım getirisi ve güçlü bir iş ...
ProPricer
propricer.com
ProPricer, teklif fiyatlandırmasının geliştirilmesi, sunulması, değerlendirilmesi, müzakere edilmesi ve denetlenmesinde verimliliği ve doğruluğu en üst düzeye çıkarmak için çözümler üretmek üzere oluşturulmuş bir teklif fiyatlandırma yazılımıdır. ProPricer, geçmiş teklif verilerinin depolanmasından ...
Togai
togai.com
Togai'nin güvenilir ölçüm ve faturalandırma platformuyla kullanıma dayalı fiyatlandırma modellerini başlatın. Her boyuttaki ölçeği yönetebilecek şekilde oluşturulmuş kullanıma dayalı faturalandırma altyapısı.
QL2 Software
ql2.com
QL2 Software, LLC, birçok seyahat ve perakende sektöründeki müşterilere web verilerinin çıkarılması ve analizini sunarak rekabetçi veri pazarında öncü olmuştur. QL2, isteğe bağlı veri toplama, fiyat izleme, ürün çeşidi optimizasyonu, ürün eşleştirme ve eyleme geçirilebilir bilgiler yoluyla gerçek re...
Price Edge
priceedge.eu
PriceEdge, çeşitli sektörlerde gelişmiş fiyat belirleme için kullanılan bir fiyat optimizasyonu ve yönetimi yazılımıdır. Araç, fiyat iyileştirme fırsatlarını bulmanıza, fiyat etkinliğini ölçmenize yardımcı olur ve yerleşik veya özel raporlar aracılığıyla fiyatlandırmanın zaman içindeki etkisine iliş...
BlackCurve
blackcurve.com
BlackCurve e-Ticaret fiyatlandırma merkezinizdir. E-ticaret işletmelerinin rakiplerini anlamalarına ve satış performansını artırmak için fiyatı kullanmalarına yardımcı oluyoruz. Müşterilerimiz rakip fiyat takibi, fiyat bilgisi ve dinamik fiyatlandırma konusunda BlackCurve'a güveniyor.
tgndata
tgndata.com
tgndata'nın Rekabetçi Fiyat analizi, çevrimiçi rekabetin 4 ana ekseninin tamamını kapsayan, e-Ticaret pazarını ve her şirketin sahip olduğu rakipleri/satıcıları gerçek zamanlı olarak izleyen, her şey dahil, premium eksiksiz bir pakettir. Fiyatlandırma zekası çözümümüzle rakiplerinizin verilerini ayr...
TrackStreet
trackstreet.com
TrackStreet™, internette markanızla ilgili olup bitenleri izler ve markanızı korumak ve büyütmek için eyleme dönüştürülebilir satış zekası sunar. TrackStreet gerçek bir marka ortağıdır. Size önemli bir rekabet avantajı sağlamak amacıyla MAP (Minimum İlan Edilen Fiyat) Politikası Uygulamasını otomati...
Price2Spy
price2spy.com
Price2Spy, dünya çapında çeşitli sektörlerden her büyüklükteki şirket tarafından kullanılan bir perakende fiyatlandırma yazılımıdır. Yapay Zeka ve Makine Öğrenimini temel alan perakende fiyatlandırma yazılımı, e-Ticaret profesyonellerinin fiyatlandırma verilerini izlemesine ve analiz etmesine ve paz...
Feedvisor
feedvisor.com
Feedvisor, Amazon, Walmart ve e-pazaryerlerindeki markalar ve satıcılar için "önce yapay zeka" optimizasyon ve istihbarat platformudur. Feedvisor'ın platformu ve uzman ekibi, sınıfının en iyisi reklam kampanyası optimizasyonu, patentli fiyatlandırma teknolojisi, marka ve içerik yönetimi ve veri dest...
Prisync
prisync.com
Fortune 500'deki KOBİ'ler, ayrıntılı C düzeyi analizler elde etmek ve bir haftalık kahve parasından daha az bir ücret karşılığında satış büyümesini ve kar marjlarını ortalama %20'den fazla artırmak için A-oyunlarını yürütmek için Prisync'in verilerine güveniyor. 5 yıldızlı 7/24 çevrimiçi müşteri des...
Miraworks.io
miraworks.io
Miraworks, çok sağlayıcılı bir SaaS BT altyapı tasarımı ve iş akışı aracıdır. Rutin teklif ve tahmin görevlerini otomatikleştirerek sistem entegratörlerinin ve kuruluşların çözüm hazırlamayı hızlandırmasına, maliyetleri azaltmasına ve değer elde etme süresini hızlandırmasına yardımcı oluyoruz.
MiClient
miclient.ai
MiClient, Teklif Yönetimi için eksiksiz bir çözüm sunar; Bir teklifin oluşturulmasından kapanışına kadar. Otomatik Müşteri Katılım sürecinin dahil edilmesiyle daha yüksek dönüşüm oranı ve gelişmiş Müşteri Deneyimi sağlayın. Bu aynı zamanda tekliflerinizi anlamanıza ve Kapanışlarınızı artırmak için t...
GeoQuotes
geoquotes.com
GeoQuotes, tüm fiyat teklifi verme ve faturalandırma ihtiyaçlarınızı destekleyen güçlü bir fiyat teklifi aracıdır. Teklifler oluşturun, değişiklikler için teklifleri takip edin ve izleyin, düzenleri özelleştirin, ilgili kişi kayıtlarını, şirket kayıtlarını saklayın, yinelenen teklifleri ve son kulla...
ScopeStack
scopestack.io
ScopeStack, BT endüstrisindeki yönetilen hizmet sağlayıcılar ve katma değerli satıcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Hizmetlerimiz CPQ yazılımı, satış öncesi sürecin her adımına verimlilik, tutarlılık ve doğruluk katar.
Salesbricks
salesbricks.com
İşletmeniz için tekliften nakde dönüşümü, iç satışları ve self servis pazara açılma hareketlerini yönetmenin daha iyi bir yolu
Elfsquad
elfsquad.io
Elfsquad CPQ imalat endüstrisine yöneliktir. CPQ yazılımımız satış ve üretim süreçlerini birbirine bağlar ve satış ekibinizin, bayilerinizin ve hatta müşterilerinizin karmaşık ürünleri hatasız yapılandırmasına olanak tanır. Elfsquad, müşteri talebini sorunsuz bir şekilde karşılayan kusursuz bir tekl...
iQuoteXpress
iquotexpress.com
iQuote Xpress, işletmelerin en son internet teknolojisini kullanarak satış tahmin sürecini otomatikleştirmesine olanak tanıyan web tabanlı bir SaaS uygulamasıdır. Satış personeli, daha detaylı, doğru ve ürün pazarlama bilgilerini içeren satış tekliflerini kolay ve hızlı bir şekilde oluşturabilmekted...
Pricefx
pricefx.com
Fiyatlandırma zorluklarıyla karşı karşıya kalan, kârlı büyümeyi güvenilir bir şekilde hızlandırması gereken ve fiyatlandırma uygulamalarında hassasiyet, görünürlük ve verimlilik isteyen Kuruluşlar için Pricefx, doğru fiyata şeffaf ve duyarlı bir çözüm sunan bulut fiyatlandırma optimizasyonu, yönetim...
Connectbase
connectbase.com
Daha fazla anlaşma kazanmalarına yardımcı olmak için bağlantı sektörü konum bilgileri ve otomatik araçlar sağlıyoruz. Ağınızı satın alma ve satma konusunda dönüştürün.
PriceShape
priceshape.com
PriceShape, e-ticaret şirketleri ve markaları için rakip fiyat izleme konusunda uzmanlaşmış ve onların daha fazla satış kazanmasını ve geliri en üst düzeye çıkarmasını sağlayan bir Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) şirketidir. Çevrimiçi satıcıların fiyatlar, stoklar ve çeşitler dahil olmak üzere rakip ve...
Apparound
apparound.com
Apparound, pazarlama malzemelerinin sunumundan siparişin yapılandırılması ve toplanmasına kadar tüm satış yolculuğunu dijitalleştiren, hızlandıran ve yöneten hepsi bir arada satış aracıdır. Apparound'un temel özellikleri şunlardır: İçerik paylaşımı: broşürler, kataloglar, ürün özellikleri, sunumlar,...
RevOps
revops.io
RevOps, basit bir misyona sahip modern Deal Desk platformudur: işletmelerin, satış organizasyonlarının daha fazla anlaşmayı daha hızlı tamamlamasına, markalamayı birleştirmesine, sözleşme hatalarını azaltmasına ve merkezi bir anlaşma deposu sağlamasına yardımcı olan ölçeklenebilir bir Deal Desk oper...
vloxq
vloxq.com
vloxq CPQ ile dakikalar içinde teklif oluşturun! Çözümümüz tamamen özelleştirilebilir ve dağıtımı kolaydır. Yüksek performanslı satış temsilcilerinizin satış yönetimiyle zaman kaybetmeyi bırakıp otomasyonla zamanlarının %90'ından tasarruf etmesinin zamanı geldi. Eski sistemleri, e-tabloları, belge ş...
Hive CPQ
hivecpq.com
HiveCPQ, satışlarınızı kolaylaştıran bir B2B e-Ticaret platformudur. Daha verimli bir çalışma ortamı oluşturmak ve tamamen otomatikleştirilmiş ve ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir sipariş alımının keyfini çıkarmak için Yapılandırın, Fiyatlandırın, Teklif Alın (CPQ).
MonetizeNow
monetizenow.io
Ocak 2021'de kurulan ve merkezi Santa Clara, CA'da bulunan MonetizeNow, B2B SaaS için özel olarak oluşturulmuş tam döngülü bir gelir otomasyon platformudur. MonetizeNow'un birleşik Teklif Verme (CPQ), Faturalandırma ve Kullanım platformu, GTM mimarinizde nokta çözümlere ihtiyaç duymadan tüm fiyat mo...
Paperless Partsq
paperlessparts.com
Paperless Parts, atölyelere, fason imalatçılara ve sonlandırma şirketlerine mevcut en gelişmiş, güvenli, bulut tabanlı tahmin ve fiyat teklifi sistemini sağlayarak işlerini geliştirmelerine ve büyütmelerine yardımcı olma misyonundadır. Kağıtsız Parçalar, CNC torna, CNC frezeleme, İsviçre vida işleme...
Subskribe
subskribe.com
Subskribe, modern SaaS şirketleri için uyarlanabilir fiyat teklifi, faturalandırma ve gelir platformudur. Tamamen birleşik. Silo yok. Tekliften gelire kadar sıfır mutabakat. Dünyanın önde gelen SaaS şirketlerinden bazılarıyla işbirliği içinde tasarlanan Subskribe, etkileşimleri artırma, orta vadede ...
Clientary
clientary.com
Clientary, ekibinizin projeleri, saatleri, teklifleri, potansiyel müşterileri, faturaları, ödemeleri, personeli ve müşterileri yönetmesi için tam kapsamlı bir uygulamadır. Tek seferlik belge dosyaları, şablonlar ve bağlantısı kesilmiş uygulamalarla boğuşmaya son verin. Clientary, teklifler ve tahmin...
WorkRails
workrails.com
WorkRails Hizmetleri CPQ, kurumsal teknoloji şirketlerinin hızlı ve kolay bir şekilde profesyonel hizmet teklifleri oluşturmasına yardımcı olur. Karmaşık hizmetler satan ancak doğruluk ve zamanındalık konusunda zorluk yaşayan ekipler için idealdir. WorkRails Services CPQ platformu, hizmetlerin nasıl...