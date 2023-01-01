WebCatalog
Amy

Amy

myamy.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Amy çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Amy, ekibinizdeki her temsilciyi ekibinizin en iyi temsilcisi yapmak için oyunlaştırmayı kullanarak satış ekibinin performansını artırır. Amy'nin Oyunlaştırma Platformu ile Satış Temsilcinizin Performansını Artırın. Ekibinizdeki her satış temsilcisini ekibinizdeki en iyi satış temsilcisine dönüştürün.

Web Sitesi: myamy.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, Amy ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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