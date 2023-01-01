WebCatalog
Alura

Alura

alura.com.br

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Alura çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Brezilya'nın en büyük teknoloji platformunda Programlama, Ön Uç, Arka Uç, Veri Bilimi, UX, DevOps, İnovasyon ve Yönetim öğrenin

Web Sitesi: alura.com.br

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