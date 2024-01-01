Alternatifler - Alegion

Universal Data Tool

universaldatatool.com

Evrensel Veri Aracı, görüntüleri, metinleri, sesleri ve belgeleri düzenlemek ve açıklama eklemek ve genişletilebilir .udt.json ve .udt.csv standardında tanımlanan tüm verileri görüntülemek ve düzenlemek için kullanılan bir web/masaüstü uygulamasıdır. Başkalarıyla gerçek zamanlı olarak işbirliği yapı...