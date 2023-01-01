Alternatifler - Aklamio
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate tüm ortaklık ve yönlendirme pazarlama ihtiyaçlarınızı karşılar. Tapfiliate'i Shopify, WooCommerce ve 30'dan fazla diğer entegrasyonla senkronize edin.
Talkable
talkable.com
Çevrimiçi mağazalar, yerel işletmeler ve b2b hizmetleri için harika tavsiye pazarlama programları ✅. Büyüme pazarlaması için müşteri sadakat programı. Başlatması, test etmesi ve optimize etmesi kolay! Müşterilerinizi ödüllendirin!
BrandChamp
brandchamp.io
Başarılı markalar elçilerle inşa edilir. Shopify, Amazon ve WooCommerce ile entegre olan hepsi bir arada marka elçisi yönetimi yazılımı.
GrowSurf
growsurf.com
İşinizi her gece bir gecede büyütün. GrowSurf, teknoloji girişimlerine yönelik tavsiye yazılımıdır. Müşterilerimiz %300-1000 yatırım getirisi + %9-40 aylık büyüme görüyor.
NiceJob
nicejob.com
Daha fazla yorum almanın ve itibarınızı artırmanın en kolay yolu. Sosyal medyada heyecan yaratın, SEO'nuzu geliştirin ve daha fazla satış kazanın.
Rewardful
rewardful.com
En büyük hayranlarınızı en iyi pazarlamacılara dönüştürün. Rewardful, SaaS şirketlerinin Stripe & Paddle ile ortaklık ve yönlendirme programları kurmasının basit bir yoludur. Hesabınızı bağlayın ve sizin için yönlendirmeleri, indirimleri ve komisyonları takip etmemize izin verin!
Yotpo
yotpo.com
Yotpo, müşteri incelemeleri, görsel pazarlama, sadakat, yönlendirmeler ve SMS pazarlaması için en gelişmiş çözümlere sahip bir e-Ticaret pazarlama platformudur. Markanızın Yotpo ile büyümeyi nasıl teşvik edebileceği hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
ReferralCandy
referralcandy.com
Kendi müşterilerinizin yeni satışlar yapmanıza yardımcı olduğunu hayal edin! Müşteri yönlendirmeleri viral pazarlamanın ve gelişen bir işin anahtarıdır. ReferralCandy ile akran etkisinin bu inanılmaz gücünü kendi mağazanıza getirin.
Smile.io
smile.io
Dünyanın en güvenilir sadakat uygulamasıyla ilk kez gelen müşterileri kalıcı müşterilere dönüştürün. 125 milyondan fazla alışverişçi Smile aracılığıyla puan kazanıyor. İnsanlara sevdiklerini verin.
FirstPromoter
firstpromoter.com
SaaS için ortaklık ve yönlendirme takibi. Dakikalar içinde kendi ortaklık ve yönlendirme programınızı başlatın. Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee veya API'mızla hızlı entegrasyon.
LinkMink
linkmink.com
SaaS Gelirinizi Artırın Sunucuya veya koda gerek yok. Stripe'ın Ödeme Bağlantılarını kullanan şirketler, kopyala-yapıştır entegrasyonumuz sayesinde yönlendirmeleri 5 dakika içinde izlemeye başlayabilir!
Ambassador
getambassador.com
Ambassador, pazarlamacılara kulaktan kulağa pazarlamanın gücünden yararlanarak müşterileri, yönlendirmeleri ve gelirleri artırma gücü veriyor. Pazarlamacı dostu yazılımları, müşterilerinizi, bağlı kuruluşlarınızı, etkileyicilerinizi ve ortaklarınızı kaydetme, takip etme, ödüllendirme ve yönetme süre...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero, hepsi bir arada güçlü Ortaklık, Etkileyici ve Tavsiye Pazarlama Yazılımıdır. GrowthHero, yalnızca 49$'dan başlayan fiyatlarla sizinle birlikte ölçeklenir! Başarınız için tamamen esnek araçlar: - Beyaz etiketli iş ortağı portalı, kod gerekmeden tamamen özelleştirin - Özelleştirilebilir Ta...
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
CustomerGauge
customergauge.com
Hesap Deneyimi yazılımı, anket dışı veriler de dahil olmak üzere hesaplarınızdan gelen geri bildirimleri otomatik olarak yakalar ve gerçek zamanlı olarak ön saflardaki yöneticilere dağıtarak kayıplarını azaltmalarına, satışları artırmalarına ve tanıtımcı tabanlı yönlendirmelerle yeni işleri kapatmal...
Referral Rocket
referralrocket.io
Referral Rocket offers a platform for businesses to launch and manage highly effective referral program campaigns. Our user-friendly platform empowers businesses to tap into the immense potential of customer advocacy, driving exponential growth and increased customer acquisition.
MouthPublicity.io
mouthpublicity.io
MouthPublicity.io is a simple and effective tool helps businesses, personal brand or anyone to launch, manage and track word of mouth marketing campaigns on auto pilot. It helps to convert customers to a mouth publicity marketing team and improve branding remarkably.
LoyalAs
loyalas.com
Setup a referral program in minutes. Track referrals and credits, automatically. Unlimited Referrals LoyalAs creates a custom referral link per client. Share with clients and ask for referrals with our automated emails. No limit to referrals received. Find customer champions We track referral links ...
LeadFellow
leadfellow.com
LeadFellow brings new revenue to B2B businesses through the referral marketing focusing on personal recommendations. Scale your business with zero initial cost or make a living with recommendations.
Kudo Koala
kudokoala.com
Kudo Koala is more than just a loyalty and reviews platform. It's a complete suite for customer retention, combining loyalty programs, customer feedback, and an innovative referral system. Engage customers deeply, encourage repeat business, and expand your customer base effortlessly.
Herdify
herdify.com
Herdify is a behavioural analytics business that detects where communities have formed around brands. In this sense, community doesn't mean social media fans, loyalty programmes or CRM data. It means the real-world communities (streets, towns and cities) where people live.Even in our digital-first...
Harviist
harviist.com
At Harviist we believe that in order to cut through the noise, the future of effective marketing lies in authentic, organic, and trustworthy recommendations. In order to harness the power of customer referrals, we have created a simple and affordable plug-in platform that will enable you to create a...
Genius Referrals
geniusreferrals.com
Genius Referrals automates your referral processes, creates brand advocates, and helps you grow your business with less time, cost, and hassle. It integrates with the platforms you already use, automates the time-consuming, frustrating referral process, and transforms your customers into brand advoc...
Affilae
affilae.com
Affilae is an affiliate platform that empowers advertisers, networks, & buyers to create their own dedicated & secure affiliate network.
Retainful
retainful.com
Recover abandoned carts, win back customers, and drive repeat sales with better email marketing. Send emails that engage and convert – effortlessly.
ReferIn
referin.com
ReferIn is a go-to-market tool that enables sales teams to generate pipeline through warm introductions to customers (rather than relying on low-conversion cold outreach). ReferIn identifies all the opportunities for warm introductions in the networks of your executives, investors, advisors and empl...
InviteReferrals
invitereferrals.com
InviteReferrals is Best Referral Software which is Easy to Setup and Affordable. InviteReferrals Trusted by 10k + Enterprise and Small Business Including Microsoft, Motorola, Foursquare, Dominos, Cola-cola, American Express , Sky , Mozilla are few names & Running campaign since 2009 Features -Unlimi...
Influence.io
influence.io
Influence.io is an ideal plug-and-play solution for eCommerce brands to grow their business by creating a personalized loyalty and referral program. With this future-proof tool, customers can earn points for completing actions like placing an order, which they can then redeem for exclusive perks. By...
Partnero
partnero.com
Partnership management software for SaaS and e-commerce businesses
OneLocal
onelocal.com
Grow your business the right way with OneLocal. Marketing your small business isn't just about buying ads anymore. Your customers are looking for you online - you need to give them a way to find you, a reason to buy your services, and keep coming back for more. OneLocal makes it easy for you to outs...
Referral Rock
referralrock.com
Get more customers with best-in-class referral marketing software that works alongside your business. Automate the ask, nurture multiple shares, align incentives, convert to sales, then repeat for a viral self-feeding referral program. Run refer a friend, influencer, and partner programs for any bus...
Loyoly.io
loyoly.io
We think that the soaring acquisition costs are caused by the outdated brand-to-consumer marketing model. It's time for a change. Consumers are seeking intimacy and trust, and they look at their peers for product recommendations. Traditional referral programs can fall short, leaving you feeling disc...
Kickbooster
kickbooster.me
Powerful and effective #crowdfunding solutions that help project creators bring their ideas to life.💡 Kickbooster brings extensive knowledge and experience in ecommerce to the crowdfunding industry to help project creators turn their idea into a profitable business or expand their existing offering...
Prefinery
prefinery.com
Prefinery is a viral customer acquisition platform for product launches and word of mouth referral programs.
Get The Referral
getthereferral.com
GetTheReferral is an app-based SaaS referral platform that combines communication, project management, and engagement tools that drive high-quality referrals. GTR combines an integrated dashboard that manages customer leads and communications, with an engaging, branded mobile app that makes it easie...
Base AI
base.ai
Base is a B2B Customer Marketing & Advocacy automation platform that uses AI to enable marketers to streamline engagement, generate customer references, gain insights, capture VoC, and scale advocacy. Our platform enables customer marketers to manage their programs and get results in less than 2 hou...
Annex Cloud
annexcloud.com
Annex Cloud’s comprehensive, agile and scalable Loyalty Experience Platform™ empowers global enterprises to capture and act on zero- and first-party data to seamlessly engage, recognize, reward and add value across the entire customer journey—from awareness to purchase to retention, loyalty and advo...
Perkville
perkville.com
Perkville is a leading retention and referral solution for the health, fitness, salon, spa, and retail industries. Our rewards program integrates directly with POS or scheduling systems and can be custom-tailored for every business. Featured in businesses around the world, the Perkville system can d...
Extole
extole.com
Retail and financial services companies use Extole to turn customers into advocates. Our enterprise platform and team of experts create engagement, advocate, and referral programs so that brands can harness the power of customer connection, sharing, and recommendations to grow their bottom line. Wit...
Friendbuy
friendbuy.com
High growth brands can get more out of every customer with Friendbuy. With a best-in-class referral and loyalty program, brands can achieve at least 5-10% of sales through referrals, with a 4x higher lifetime value. Friendbuy works with DTC brands like Casper, AWAY, and Dollar Shave Club as well as ...
Mention Me
mention-me.com
More consumers trust their friend’s recommendation of a brand than any other advertising. That’s why Mention Me is centred on the belief that every brand should think advocacy-first. By focusing on customer love, you’ll build a fast-growing base of brand fans who spend more, return often and bring t...
Synup
synup.com
Synup transforms brands' online presence with a three-pronged approach: local listings, reputation management, and social media management. With Synup, brands can deliver relevant and trustworthy business content across all locations and media channels in one holistic dashboard. Brands can now manag...
Referral Factory
referral-factory.com
Plug-and-play software to build and track your own referral program or affiliate program. Voted #1 by marketers across the globe. The only referral software officially certified by HubSpot. 👉 Build your program in days not weeks, using our drag-and-drop campaign builder. We offer advanced white lab...
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder, elçileri, etkileyicileri ve bağlı kuruluşları tek bir çatı altında toplamak isteyen pazarlama ekipleri için uçtan uca kurumsal içerik oluşturucu yönetim platformudur. Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff ve Live Nation gibi tüketici odaklı markaların tümü, müşterileri aracılığıyla p...
Fotaflo
fotaflo.com
Fotaflo, müşteri fotoğraflarının dağıtımını basitleştiren ve otomatikleştiren, tur ve aktivite operatörlerinin şunları yapmasına olanak tanıyan bir fotoğraf ve video pazarlama çözümüdür: - Fotoğraf anıları aracılığıyla misafir deneyimini geliştirmek. - Yüksek kaliteli müşteri sosyal paylaşımları ve ...
UserEvidence
userevidence.com
UserEvidence, GTM ekipleri için sosyal kanıtları otomatik hale getiren, birkaç dakika içinde doğrulanmış vaka çalışmaları, referanslar ve istatistikler üreten bir müşteri sesli platformudur. UserEvidence, anketleri ve üçüncü taraf incelemelerini kullanarak müşteri yolculuğu boyunca sürekli olarak ge...
LoudCrowd
loudcrowd.com
Pazarlama denemedir. Dijital pazarlama stratejiniz için bir sonraki harika deney, kitlenizi büyütmek, kitle katılımını güçlendirmek ve geliri artırmak için kullanıcı tarafından oluşturulan içerikten (UGC) yararlanmaktır. Bu LoudCrowd'da olur. LoudCrowd, kullanıcı tarafından oluşturulan içerik büyüme...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
Roster
getroster.com
Herkesin nüfuzu vardır ve en iyi markalar bunu kullanmak için Roster'ı kullanır. Roster ile şirketler tutkulu müşterileri sosyal medyada farkındalığı artıran, incelemeler gibi pazarlama girişimlerini artıran ve geliri artıran marka elçilerine dönüştürüyor. Roster'ın kapsamlı araç seti şirketlere şu ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch, mobil veya web uygulamanızın içinde veya dışında, kamp kurdukları her yerde müşterilerinizle etkileşime geçen gelişmiş bir yönlendirme ve sadakat pazarlama yazılımıdır. Dünyanın en yenilikçi ve tanınmış markalarından bazıları, savunucularını ödüllendirmek, sadık topluluklar oluşturmak ve...
Reditus
getreditus.com
MRR'nizi ön maliyetler olmadan büyütün. B2B SaaS'ınız için ortaklık programı platformu, ortaklık programınızı yeni boyutlara taşıyın.