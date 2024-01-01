Alternatifler - Aiven
Canva
canva.com
Canva, kullanıcıların sosyal medya grafikleri, sunumlar, posterler, belgeler ve diğer görsel içerikler oluşturmasına olanak tanıyan bir grafik tasarım platformudur. Kullanıcılar, profesyonel tasarlanmış birçok şablon arasından seçim yapabilir, tasarımları düzenleyebilir ve sürükle bırak arayüzü arac...
Looker Studio
cloud.google.com
Eski adıyla Google Data Studio olan Looker Studio, kurumsal Google Analytics 360 paketinin bir parçası olarak Google tarafından 15 Mart 2016'da kullanıma sunulan, verileri özelleştirilebilir bilgilendirici raporlara ve gösterge tablolarına dönüştürmeye yönelik çevrimiçi bir araçtır. Daha akıllı iş ...
Kittl
kittl.com
Kittl'in yapay zeka destekli tasarım araçlarıyla iş akışlarınızı hızlandırın ve çok sayıda çarpıcı illüstrasyona, yazı tipine, fotoğrafa, simgeye ve dokuya anında erişim sağlayın.
Genially
genial.ly
Kendiniz veya ekibinizle birlikte sunumlar, infografikler ve diğer çarpıcı içerikleri oluşturun.
Litmaps
litmaps.com
Bilimi Daha Hızlı Keşfedin. Görsel araştırma navigasyonu, alıntı ağı araması ve ekip senkronizasyonu. Nihai bilim keşif platformu.
Flourish
flourish.studio
Güzel, kolay veri görselleştirme ve hikaye anlatımı
Grow
grow.com
Büyümeyi hızlandırmak ve işinizi dönüştürmek için acilen ihtiyaç duyduğunuz öngörüleri serbest bırakan iş zekası yazılımı.
Visme
visme.co
Tek bir yerde profesyonel sunumlar, etkileşimli infografikler, güzel tasarım ve ilgi çekici videolar oluşturun. Visme'yi bugün kullanmaya başlayın.
Infogram
infogram.com
Infogram, kullanımı kolay bir infografik ve grafik oluşturucudur. Güzel infografikler, çevrimiçi raporlar ve etkileşimli haritalar oluşturun ve paylaşın. Burada kendin yap.
Rose AI
rose.ai
Rose ile daha hızlı araştırma yapın. Yapay zekanın gücünü kullanarak verileri bulmak, temizlemek, görselleştirmek ve dönüştürmek için harcadığınız saatleri ortadan kaldırın.
Venngage
venngage.com
Venngage'i tercih edilen infografik üreticisi olarak gören 5 Milyondan fazla profesyonele katılın. İşletmeler için hazırlanmış 10.000'den fazla profesyonel şablon arasından seçim yapın.
Databox
databox.com
İşletmenizde olup biteni anlamanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş İş Analitiği platformu. Bulut hizmetlerinden, e-tablolardan ve veritabanından KPI'lar tek bir yerde.
Grist
getgrist.com
Dünya elektronik tablolardan daha iyi bir aracı hak ediyor. Verilerinizi istediğiniz şekilde düzenlemek için bir elektronik tablonun esnekliğini bir veritabanının sağlamlığıyla birleştirin.
Elastic Cloud
elastic.co
Bulut için kurumsal arama, gözlemlenebilirlik ve güvenlik. İster Amazon Web Services, Microsoft Azure veya Google Cloud'da çalışıyor olun, bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulun, içgörüler elde edin ve teknoloji yatırımınızı koruyun.
SafetyCulture
safetyculture.com
Güvenlik Kültürü (iAuditor) Denetimler yapın. Sorunları yakalayın. Görevleri yönetin. Açıkça iletişim kurun. Çalışma ekiplerini eğitin. Her büyüklükteki işletme, SafetyCulture ile işlerini halleder.
Cluvio
cluvio.com
Cluvio ile veritabanınızda SQL sorguları çalıştırabilir ve sonuçları, ekibinizle kolayca paylaşılabilecek güzel, etkileşimli kontrol panelleri olarak görselleştirebilirsiniz. Cluvio, Postgres, MySQL, Redshift, Athena, BigQuery, Snowflake, Presto, Microsoft SQL Server, Oracle, Google Cloud Platform v...
NVivo
qsrinternational.com
En iyi niteliksel veri analizi yazılımıyla verilerinizdeki içgörülerin kilidini açın. NVivo, niteliksel ve karma yöntem verilerinizden daha fazlasını keşfetmenize yardımcı olur. Daha zengin içgörüleri ortaya çıkarın ve kesin kanıtlarla desteklenen, açıkça ifade edilmiş, savunulabilir bulgular üreti...
Geckoboard
geckoboard.com
Önemli iş verilerini, ölçümleri ve KPI'ları net ve anlaşılması kolay hale getiren paylaşılabilir kontrol panellerini kolayca oluşturun.
AgencyAnalytics
agencyanalytics.com
SEO, PPC, Sosyal, E-posta, İnceleme ve Çağrı İzleme Panelleri
Whatagraph
whatagraph.com
Whatagraph, pazarlama analitiği ve sosyal medya raporlaması için en görsel raporlama aracıdır. Şimdi ücretsiz denemeye başlayın! CC'ye gerek yok.
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc., Los Angeles, California merkezli bir self-servis bulut tabanlı iş zekası uygulama yazılımı şirketidir. Şirket, farklı entegre iş zekası kaynaklarından gelen verileri analiz etmek, dönüştürmek ve raporlamak için tasarlanmış iş kontrol paneli uygulamasını oluşturmasıyla tanınıyor. Tüm iş m...
Jet Admin
jetadmin.io
Jet Admin, kod içermeyen bir dahili araç oluşturucudur. Basit sürükle ve bırak arayüzü, herkesin siparişleri takip etmek, sorunları çözmek ve ödemeleri izlemek gibi günlük operasyonları yönetmek için ihtiyaç duyduğu araçları oluşturmasına olanak tanır.
Reportei
reportei.com
Yalnızca 3 saniyede Sosyal Medya ve Dijital Pazarlama Raporları ve Kontrol Panelleri oluşturun. Instagram, Facebook, Meta Reklamlar, YouTube, TikTok, LinkedIn, Google Analytics, Google Ads, Mailchimp, Hotmart, RD İstasyonu, Aktif Kampanya, PhoneTrack, Search Console, Google Benim İşletmem, Twitter,...
Reportz
reportz.io
Etkileşimli kontrol panellerini kullanarak zahmetli periyodik raporlama görevlerinde zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlayacak şekilde tasarlanmış raporlama aracı.
Zing Data
getzingdata.com
Zing Data, verileri parmaklarınızın ucuna getirerek zor soruları kolaylaştırır. Verilere mobil öncelikli görsel erişim sayesinde, kuruluşunuzdaki herkes verileri kullanarak soruları saniyeler içinde yanıtlayabilir.
CloudNine
cloudnine.com
CloudNine, dava keşfini, araştırmalarını ve denetimlerini basitleştirmek için bulut tabanlı yazılım ve hizmetler sağlayan bir eKeşif otomasyon şirketidir.
Vaizle
vaizle.com
Vaizle, pazarlama yöneticilerini ve pazarlama ajanslarını güçlendirmek için tasarlanmış bir pazarlama analitiği paketidir. Şirketlerin karmaşık pazarlama analitiği verilerini görselleştirmesine ve veriye dayalı, bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Paket, sosyal medya ve reklam analizleri için ...
Trevor.io
trevor.io
Verilerle çalışmanın daha iyi bir yolu var. Trevor, SQL bilmeseler bile tüm ekibinizin veritabanınızdan yanıt almasına olanak sağlar.
DashThis
dashthis.com
Pazarlama raporlarınızı otomatikleştirmenin basit yolu! Saniyeler içinde güzel otomatik pazarlama, analiz, SEM ve SEO raporları alın. Ücretsiz denemeyi başlatın ve görün!
Plecto
plecto.com
Takımınızın performansını artırmak burada başlıyor. Plecto, gerçek zamanlı KPI görselleştirme, oyunlaştırma ve koçluk araçlarını tek, güçlü bir çözümde birleştiren tek eksiksiz iş performansı platformudur.
Vizzlo
vizzlo.com
Zaman Çizelgesi Grafiğine genel bakış ve örnekler. Yalnızca birkaç tıklamayla etkileyici zaman çizelgeleriyle verimli proje planlama ve zamanlama. Saniyeler içinde ücretsiz olarak yüksek kaliteli grafikler, infografikler ve iş görselleştirmeleri oluşturun. Sunumlar, belgeler veya web için zaman çize...
MSIGHTS
msights.com
Verimliliği, eylemi ve sorumluluğu artıran veri dönüşümü, raporlama ve işbirliği.
Flex.bi
flex.bi
flex.bi is a business intelligence and reporting system, it's a flexible and easy way to analyze and visualize your company's progress. A business intelligence tool that helps to gather all your company data in one place, save time on manual data management, make decisions faster, and motivate your ...
Yaware
yaware.com
Increase your work productivity more than 20%. You can try it 14 day for free, no credit card required.
Viur
viurdata.com
Viur offers an easy and quick way to connect to databases, services and files, explore data, create metrics and KPIs and share them with the team. All this in a SaaS cloud solution that can access data even behind a company firewall. It doesn't require advanced technical expertise, or knowledge in p...
Ottava
ottava.io
Ottava stands at the forefront of data management software, seamlessly harmonizing Excel-based workflows with sophisticated data analysis capabilities. Tailored for non-technical users, Ottava simplifies data input, chart creation, and analysis, ensuring a user-friendly experience. Unlike traditiona...
Lumalytics
lumalytics.com
Lumalytics is a SAAS tool that create dashboards with charts, data tables and filters that display real-time data from various data sources.
Grunt
grunt.pro
Make slides like a PowerPoint Pro! Grunt is the essential PowerPoint add-in for everyone serious about their slide production. Better slides. Less work!
Waytobi
waytobi.com
SaaS cloud-based solution to create, track, report, analyze and visualize your company or department KPI`s. Managing of KPI`s has never been that easy. No additional programming skills, learning sessions or webinars required – you can start working and analyzing your business metrics within a minute...
IntelliBoard
intelliboard.net
IntelliBoard is an EdTech company providing K12, HigherEd, Corporate and Government institutions with ability to view learning data coming from different sources with point and click ease. IntelliBoard brings data from Learning Management Systems, Student Information Systems, Collaboration Tools, As...
EazyBI Cloud
eazybi.com
eazyBI provides easy-to-use drag-and-drop creation of reports, charts and dashboards. Analyze imported data measures by any dimension, identify trends and top/bottom performers, start from summary overview and drill into details.
Talligence
talligence.in
Talligence is a business intelligence reporting tool for Tally users. Talligence is a powerful & unique AI and ML powered BI solution that converts and visualize your Tally data into meaningful business insights. It is very simple to use and easy to implement.
Selfr
selfr.ai
Selfr is a plug-and-play AI-powered platform that helps data analysts and business people build automated pipelines that turn data from multiple sources into live BI dashboards. It eliminates the need to hire expensive data engineers to build and maintain a data stack, and automates a lot of tedious...
DataReportive
datareportive.com
DataReportive is a reporting tool for your SQL databases. Create and email customizable data reports to your team directly from your databases.
Reach Reporting
reachreporting.com
Upgrade to Reach Reporting. Automation for your financial and non-financial data. Makes reporting, forecasting & budgeting easy with powerful dashboards and enhanced visuals. Automate repetitive tasks to make better data-driven decisions in minutes. Gain valuable insights into your business trajecto...
Datawiz BI
datawiz.io
Datawiz BI is an advanced solution for quickly finding data-driven insights and tracking business, store, and product issues. It is a set of ready-made AI-powered reports that were specifically developed in collaboration with retailers to meet their unique needs.
GRID
grid.is
GRID is a next-generation spreadsheet tool featuring a built-in document layer for data visualization, narration and presentation. In addition to our native GRID Sheets spreadsheet editor, GRID lets you effortlessly combine multiple other data sources in one place. Import spreadsheet files, connect ...
Markaaz
markaaz.com
Onboarding and monitoring your small business customers has never been simpler. With our easy-to-use APIs, DIY no-code offerings, and custom combination services featuring small business engagement options, we quickly and easily help you deliver real-time customer verification for onboarding and eff...
Omni Intelligence
omniintelligence.online
360° Contact Center Productivity Platform in the Cloud: Speech Analytics, Voice Biometrics, Automatic IVR Mapper/Monitoring, SLA/Voice Quality Monitoring, IVR/Contact Center Load/Performane Testing, Voicebot / Conversational IVR Testing and more
Ardoq
ardoq.com
Reimagine Enterprise Architecture. Ardoq's data-driven platform unites your enterprise views, charting a clear path to navigate change, unlock revenue growth, fuel innovation, and accelerate transformation. Our software helps organizations plan, execute, and predict the impact of change across their...
Datadeck
datadeck.com
Datadeck is a data visualization platform that allows you to see all your data on one single platform. Create beautiful dashboards from data sources such as Facebook Ads, MySQL, Excel, and Google Analytics to consolidate and analyze your data all in one place. Save time, improve file sharing securit...
Inforiver
inforiver.com
Inforiver Analytics+ is the fastest way to visualize your data and share insightful stories in Microsoft Power BI. The intuitive no-code user experience (UX) helps even the casual users build dashboards and storyboards in minutes with 50+ charts, charts and tables integrated in a single visual. Anal...
Slemma
slemma.com
Slemma is a simple, yet powerful, reporting tool designed for businesses. Slemma enables users to view, analyze and share all of their data – from data warehouses, data storage providers and cloud service solutions – in one place.
Easyflow
easyflow.io
You have data - probably lots of it. That's not the problem. The real problem data is basically worthless unless you turn that data into insights - and that insights into action, without pain! Easyflow will help you succeed with this journey by allowing you to automate everything and visualise anyth...
MyDash
mydash.ai
DASH IS A LIGHTWEIGHT, FULL-SERVICE DASHBOARDING BUSINESS HELPING TOP ORGANIZATIONS MAKE FASTER DECISIONS BY MAKING CRITICAL DATA MORE ACCESSIBLE THAN EVER. Free Dashboard, Connectors & Visualization Business Intelligence is essential, and expensive. But it doesn't have to be. We've built a tool, ma...
Displayr
displayr.com
Displayr is an all-in-one analysis and reporting software designed to help market researchers quickly find and share powerful data stories. 1. Quicker project completion. 2. Handle tasks in-house that you'd typically outsource. 3. Simplified generation of engaging, auto-updating reports and dashboar...
ChartBlocks
chartblocks.io
Create beautiful custom charts. ChartBlocks takes your data from spreadsheets to shareable graphics — no coding necessary.
Rollstack
rollstack.com
Rollstack automatically creates and updates slide decks and documents using Business Intelligence (BI) tools, CRMs, and data warehouses. No engineering or manual work needed.
Qalyptus
qalyptus.com
Qalyptus is a powerful and effective reporting platform. Qalyptus is flexible and allows you to create custom reports from Qlik Sense SaaS, Qlik Sense Client-Managed, and QlikView in various formats: Excel, Word, PowerPoint, PDF, HTML, and more. Using a drag-and-drop interface, create reports for un...
Datapad
datapad.io
Datapad is a no-code reporting platform. It helps any business integrate with 15+ sources in an instant, consolidate their data in a singel location and collaborate with their teams & clients. The tool excels in its ease-of-use, design and simplicity. Some highlighted features are: - 15+ integration...