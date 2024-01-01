WebCatalog

Alternatifler - Aimylogic

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

ChatBot ile müşteri hizmetlerinizi otomatikleştirin ve müşterilerinize satış yapma veya onlara yardım etme fırsatını asla kaçırmayın. Kendi sohbet robotlarınızı sıfırdan oluşturun, hiçbir teknik beceriye gerek yok!

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.

Botmake

Botmake

botmake.io

Web siteniz için süper basit ve temiz, konuşmaya dayalı yapay zeka sohbet robotu oluşturma aracı. Kodlama yapmadan kolayca chatbot yapabilirsiniz

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Verileriniz için özel ChatGPT. Belgelerinizi yükleyin veya web sitenize bir bağlantı ekleyin ve verileriniz için ChatGPT benzeri bir sohbet robotu edinin. Daha sonra bunu web sitenize bir widget olarak ekleyin veya API aracılığıyla onunla sohbet edin.

Botpress

Botpress

botpress.com

Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯

BotStar

BotStar

botstar.com

Sorunsuz bir canlı sohbetten chatbot'a çözümü aracılığıyla müşterilerle çevrimiçi etkileşim kurmanın daha fazla yolunu keşfedin. BotStar'ı bugün ücretsiz edinin!

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel, Facebook için yapay zeka sohbet robotları oluşturmaya yönelik lider bot platformudur. Hızlı ve kolay bir şekilde Facebook Messenger botu oluşturmayı öğrenin; kodlamaya gerek yok.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır

Signals

Signals

getsignals.ai

Sayfa Görüntülemelerini Müşterilere Dönüştürün. Şu anda web sitenizde gezinen Firmaları tanıyın ve onları müşteriye dönüştürün!

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Yapay zeka destekli otomasyon oluşturun ve dağıtın. GPT'yi bir sonraki seviyeye taşıyın ve zincirler ve aracılarla daha fazla dahili iş akışını otomatikleştirin. Tamamen yönetilen dağıtım, az kodlu ve geliştirici dostu.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified, şirketlerin satış hattını daha hızlı oluşturmasına yardımcı olur. En değerli ziyaretçilerinizi belirlemek, anında satış konuşmaları başlatmak, toplantılar planlamak, giden ve ücretli trafiği dönüştürmek ve satın alma niyeti sinyallerini ortaya çıkarmak için en büyük varlığınızdan - web si...

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Uygulamanızı sosyal hale getirin. Reddit'ten Paytm'e ve Headspace'e kadar her sevilen uygulama güçlü bir topluluğun desteğiyle büyür. Uygulamanıza sohbet, ses veya video ekleyerek kendinize daha yakın olun.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Yapay zeka aracıları oluşturmaya yönelik işbirlikçi platform. Ekipler, sohbet veya sesli yapay zeka aracılarını birlikte, daha hızlı ve geniş ölçekte tasarlamak, test etmek ve başlatmak için Voiceflow'u kullanıyor.

Engati

Engati

engati.com

Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

Devrim niteliğindeki platformumuzda çok kanallı mesajlaşma için akıllı sohbet robotları oluşturun. SnatchBot karmaşıklığı ortadan kaldırır ve müşterileriniz için en iyi chatbot deneyimini oluşturmanıza yardımcı olur. Yasal zorunluluklara uymak için sağlam yönetim özellikleri ve kurumsal düzeyde güve...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Daha düşük maliyetlerle eyleme geçirilebilir sonuçlar sunmak için müşterileriniz ve çalışanlarınızla 135'ten fazla dilde ve 35'ten fazla kanaldaki etkileşimleri otomatikleştirin.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell, tüketicilere günlük yaşamlarını yönetme ve sohbet yoluyla işletmelerle işlem yapma gücü veriyor.

Global Message Services

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Mesaj Hizmetleri (GMS), dünya çapındaki İşletmeler ve Mobil Operatörler için güvenilir iletişim hizmeti sağlayıcısıdır. GMS'nin CPaaS çözümü, markaların çok kanallı müşteri iletişimlerini tek bir API ve self servis platform aracılığıyla birleştirmesine olanak tanır. Bunu tamamlayan, markaları...

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Yapay olmaktan başka bir şey olmayan, konuşmaya dayalı yapay zeka. İşletmeniz için gerçek sonuçlar sunarken müşterilerinizle anlamlı, kişiselleştirilmiş bağlantılar oluşturun.

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT, Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka ve Üretken Yapay Zeka alanında kurumsal düzeyde yapay zeka çözümleri sunan lider bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka şirketidir. Yapay zeka tabanlı sohbet robotları aracılığıyla finansal hizmetler, e-ticaret, telekomünikasyon ve müşteri hizmetleri sektörlerindeki müşter...

mottle

mottle

mottle.com

Dost canlısı bir Chatbot ile Ziyaretçileri Müşterilere dönüştürün. İş ihtiyaçlarınıza göre uyarlanmış bir yapay zeka sohbet robotunu zahmetsizce oluşturun: Müşteri desteğini kolaylaştırın ve müşteri memnuniyetini artırın; üstelik hiçbir kodlamaya gerek kalmadan. Talimatlarınızı sade bir dille yazma...

WideBot

WideBot

widebot.net

WideBot, MENA bölgesindeki önde gelen Arapça odaklı, konuşabilen yapay zeka sohbet robotu oluşturma platformudur. Misyonumuz, işletmeleri insan gibi sohbet eden yapay zeka destekli botlarla güçlendirmek, böylece müşterileriyle güçlü ilişkiler kurabilmelerini ve kusursuz kişiselleştirilmiş bir deney...

VOGO Voice

VOGO Voice

vogovoice.com

Biz, Sesin Gücüne bağlanmanın en hızlı yoluna odaklanan, ses teknolojisindeki en iyi ve farklı beyinlerden oluşan yenilikçi bir grup olan VOGO Voice'uz. İş dünyası ve sivil kuruluşların büyüyen hedef kitlelerine akıllı, hedefe yönelik ve çapraz bağlantılı bir ses platformuyla ulaşmalarına yardımcı o...

Steamship

Steamship

steamship.com

Python SDK'mızla AI Aracıları oluşturun ve bunları zahmetsizce buluta dağıtın. Sunucusuz bulut barındırma, vektör arama, web kancaları, geri aramalar ve daha fazlasına erişim kazanın.

Parallel AI

Parallel AI

parallellabs.app

Modern işletmeler için özel olarak tasarlanmış son teknoloji bir çözüm olan Parallel AI ile tanışın. Paralel Yapay Zeka ile her özel görev için en uygun Yapay Zeka modelini seçerek benzersiz verimlilik ve doğruluk sağlayın. Platformumuz mevcut bilgi tabanlarınızla sorunsuz bir şekilde bütünleşerek b...

NoForm.aI

NoForm.aI

noform.ai

Potansiyel müşterilerinizi işinizden uzaklaştıran sıkıcı potansiyel müşteri formları nedeniyle kaybetmekten bıktınız mı? Harika bir yapay zeka satış asistanıyla potansiyel müşteri yaratma ve dönüşüm oranlarınızı yeni boyutlara taşıyın! NoForm.AI, yalnızca 3 dakika içinde verilerinizle arkadaş olabi...

My AskAI

My AskAI

myaskai.com

SaaS işletmeleri için dakikalar içinde oluşturulan AI Müşteri Desteği Sohbet Robotları, genel destek taleplerinde size zaman kazandırarak müşterilerinizle daha fazla zaman geçirebilmenizi sağlar.

Meya

Meya

meya.ai

Meya, kuruluşların web siteleri, mobil uygulamalar ve daha fazlası üzerindeki konuşma arayüzleri aracılığıyla müşterilerine daha iyi hizmet vermelerine yardımcı olan bir müşteri deneyimi (CX) otomasyon platformudur. Meya'nın bulut tabanlı platformu, yüksek kaliteli, kişiselleştirilmiş müşteri deney...

Lindy

Lindy

lindy.ai

Lindy, günlük görevlerinizi yönetmek ve meşgul profesyoneller için yönetici asistanı olarak görev yapmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka asistanıdır. Lindy AI aracıları mevcut araçlarınızla entegre olur ve sıradan işleri otomatikleştirmek için gerekli kişiselleştirilmiş bağlama sahiptir. İster ar...

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

Konverse, WhatsApp, Instagram, Facebook, Canlı sohbet, Google Benim İşletmem ve daha fazlasında otomatik etkileşim botları oluşturmanıza, yönetmenize ve dağıtmanıza yardımcı olan bir Konuşmaya Dayalı Etkileşim ve Chatbot platformudur.

konversable

konversable

konversable.com

Konversable, müşterilerinizi memnun etmek ve daha fazla sorguya dönüştürmek için tasarlanmış güçlü bir sohbet çözümüdür. Çözümümüz birçok farklı kullanım durumunda kullanılabilir. Konversable, müşterilerimize çeşitli şekillerde yardımcı olmak için tasarlanmıştır: * Canlı Sohbet yedeklemesi etkin o...

Juji Studio

Juji Studio

juji.io

Kodsuz Bilişsel Yapay Zeka Chatbot Oluşturucu Juji Studio, Bilişsel Yapay Zeka ve Hesaplamalı Psikolojiyi sezgisel bir grafik kullanıcı arayüzü (GUI) ile birleştirerek herkesin özel bilişsel yapay zeka sohbet robotlarını kod ve BT kaynağı gerektirmeden oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olana...

FosterFlow

FosterFlow

fosterflow.com

Şirketler ve küçük ekipler için en yetenekli AI modellerine kadar sohbet arayüzü sağlıyoruz.

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

BotStacks, çeşitli uygulamalara yönelik GenAI sohbet robotlarının oluşturulması, dağıtılması ve yönetilmesi için bir dizi araç sunan, tam kapsamlı bir konuşma yapay zeka platformudur. Chatbot iş akışlarını tasarlamak için sürükle ve bırak arayüzü, kullanıcı girişini anlamak için doğal dil işleme ye...

Botanic

Botanic

code7.com

Platform, modülleri sürükleyip bırakarak tüm etkileşim ağacını oluşturmayı mümkün kılar. Daha sonra tamamlanan botu WhatsApp Business ve Web Chat gibi favori kanalınızda yayınlamak yalnızca tek bir tıklama alır.

Arsturn

Arsturn

arsturn.com

Günümüzün hızlı tempolu dijital dünyasında işletmeler, müşterileriyle etkileşime geçmek için sürekli olarak yenilikçi yollar arıyor. Arsturn AI, web sitenize zahmetsizce entegre edilebilen özel ChatGPT sohbet robotları sunan son teknoloji bir çözüm olarak ortaya çıkıyor. Kurulumdan sadece bir dakika...

UNOY

UNOY

unoy.io

Yapay Zeka Destekli Çalışma. - UNOY® bilginizi, süreçlerinizi ve kararlarınızı verimli bir şekilde dijitalleştirmenize olanak tanıyan kodsuz bir oluşturma platformudur. UNOY ayrıca uzman bilgisinin belgelenmesini ve eyleme geçirilmesini kolaylaştırır. UNOY, kişiye özel yapay zeka asistanları, birey...

TruVisibility

TruVisibility

truvisibility.com

TruVisibility, her günü çığır açan fikirler, benzersiz uygulamalar ve kalıcı müşteri ilişkileri oluşturmak için yeni bir fırsat olarak gören düşünce liderleri, yazılım geliştiricileri ve tasarımcılardan oluşan bir ekiptir. Merkezi Deerfield Beach, Florida'da bulunan şirketin ana ürünü TruVisibility...

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

Daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturmaya başlayın. Bot Platformunun kullanımı kolay, kodsuz platformu, herkesin Microsoft Teams, Facebook'tan Workplace ve Messenger gibi iletişim kanallarında kendi botlarını, dijital asistanlarını ve otomatik çalışma araçlarını oluşturmasına olanak tanır. Güvenili...

SocialBot

SocialBot

getsocialbot.com

SocialBot, Facebook'taki Pazarlama API ekibiyle ortaklaşa geliştirilen yapay olarak akıllı bir platformdur. Hangi arabaların en düşük tıklama başına maliyetle en fazla ilgiyi çektiğini otomatik olarak belirleyecek ve maliyetleri düşürmek için bu reklamları ilk önce öne çıkaracak. SocialBot, her alı...

Humley Studio

Humley Studio

humleyai.com

Son teknoloji ürünü bir SaaS platformu olan Humley Studio, işletmelerin zahmetsizce akıllı konuşmalar oluşturmasına olanak tanır. Kodlamaya gerek yok; konuşma deneyimlerinizi güçlendirmek için GPT de dahil olmak üzere türünün en iyisi yapay zeka teknolojisini kullanan, kullanıcı dostu bir platformdu...

Fixie.ai

Fixie.ai

fixie.ai

Fixie.ai, doğal dil aracılarını oluşturmak, barındırmak ve ölçeklendirmek için tasarlanmış bulut tabanlı bir platformdur.

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

Konuşmaya dayalı AI PaaS platformumuz aracılığıyla, çalışanların sorularını ve isteklerini otomatik olarak yanıtlamak, sohbete dayalı ticaret yoluyla iş hedeflerini yönlendirmek ve müşteri hizmetlerini otomatikleştirmek için sohbet botları ve sesli robotlar tasarlıyor, geliştiriyor ve optimize ediyo...

ChatPion

ChatPion

chatpion.net

ChatPion— Facebook, Instagram, e-Ticaret, SMS/E-posta ve Sosyal Medya Pazarlama (SaaS) için Yapay Zeka Sohbet Robotu ChatPion, pazarlama, satış, otomasyon ve e-ticaret işi gibi çeşitli alanlarda işletmenizi geliştirmek için tasarlanmış hepsi bir arada bir çözümdür. Platformumuz, kodlama becerilerin...

lphachat

lphachat

alphachat.ai

AlphaChat bir Konuşmaya Dayalı Yapay Zeka platformudur. Müşteri hizmetlerini daha verimli hale getirir ve müşterileri mutlu eder. Herkes kendi Akıllı Sanal Asistanını (yani akıllı AI sohbet robotu) oluşturabilir ve bunu bir saatten daha kısa bir sürede müşteri destek otomasyonu için kurabilir. Ürün...

Wit.ai

Wit.ai

wit.ai

Wit.ai, geliştiricilerin konuşabileceğiniz uygulamalar ve cihazlar oluşturmasını kolaylaştıran bir API'dir.

ThumbCrowd

ThumbCrowd

thumb-crowd.com

ThumbCrowd, işletmelerin müşterileriyle web sitesinde, sosyal medya kanallarında ve uygulamalarda canlı sohbet yoluyla etkileşime girecek akıllı botlar oluşturmasını kolaylaştıran güçlendirici bir platformdur. Ayrıca işletmelerin başlaması için önceden oluşturulmuş şablonlar da sağlar. Ai/ML Bot'unu...

Smartly.ai

Smartly.ai

smartly.ai

Smartly AI ile cihazlar arası konuşma uygulamaları oluşturun, dağıtın ve izleyin. Sezgisel SaaS platformu, tüm profiller tarafından kullanılacak şekilde tasarlanmış olup, proje ekibinin tüm üyelerinin etkileşimli bir uygulama oluşturmak için etkili bir şekilde işbirliği yapmasına olanak tanır. Smart...

QBox

QBox

qbox.ai

QBox, konuşmaya dayalı AI uygulamalarını test etmek için kapsamlı ve özelleştirilebilir bir uygulama sağlayan mükemmel bir araçtır. Test sürecini basitleştirir ve hızlandırır, doğruluğu artırır ve kullanıcıların yüksek kaliteli dijital asistanlar sunmasına yardımcı olur. QBox, chatbot eğitim verile...

Chatlayer.ai

Chatlayer.ai

chatlayer.ai

Chatbot'unuzu bir sonraki seviyeye yükseltin! Sinch'in gelişmiş sohbet robotu teknolojisi Chatlayer, size daha karmaşık sohbet robotu projelerine ve yapay zekaya kolayca başlama şansı verir. Zaten Sinch Engage'i kullandığınızda, Sinch Engage sohbet robotunuzu Sinch'in Chatlayer'ına sorunsuz bir şek...

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Binlerce yapay zeka botuyla sohbet edin veya kendinizinkini yaratın Bot Libre, kendi sohbet botunuzu oluşturmanıza, onları eğitmenize ve başkalarıyla paylaşmanıza olanak tanır. Açık bot dizinimizde binlerce botla sohbet edin. Arkadaşınız olmak isteyen botlarla, kız arkadaşınız veya erkek arkadaşın...

BOTNATION AI

BOTNATION AI

botnation.ai

Botnation AI, ilgi çekici ses ve metin tabanlı konuşma uygulamaları için en iyi bot oluşturma platformudur. Programlamaya gerek yok, botunuzu dakikalar içinde oluşturun!

Botbiz

Botbiz

botbiz.io

Daha iyi bir WhatsApp Business API çözümüyle işinizi daha hızlı büyütün: * Kolay Chatbot Oluşturucu * Toplu Yayın * Paylaşılan Ekip Gelen Kutusu * Şablon Mesajları * Kullanıcı Giriş Akışı * Takım üyesi * Web Kancası İş Akışı * Webform Entegrasyonu * SMS & E-Posta Entegrasyonu * Otomatik yanıtlayıcı...

Xenioo

Xenioo

xenioo.com

Xenioo, profesyonellere ve işletmelere botlarını birden fazla kanalda oluşturma ve yayınlama yetkisi veren, tanınmış, güçlü ve esnek bir platformdur. Xenioo'yu mümkün olan en hızlı ve en iyi özelliklerle dolu chatbot platformunu sağlama misyonuyla 2017'nin başlarında kurduk. Xenioo'nun chatbot olu...

Tail.ai

Tail.ai

tail.ai

Tail.ai, ürün kataloğunuzu sohbet deneyimine dönüştürmek için en kolay çözümü sunar. Birkaç tıklamayla kataloğunuz canlanacak ve potansiyel müşterilerinize ve müşterilerinize sohbet odaklı bir ürün keşfetme deneyimi sunacak.

botsplash

botsplash

botsplash.com

Her iş fırsatı bir konuşmayla başlar. Çok kanallı bir konuşma platformu olan Botsplash, işletmeleri ve müşterileri herhangi bir dijital platformda birbirine bağlamak için yenilikçi, dijital mesajlaşma yazılımı sunar. Özelleştirilmiş çözümler, mevzuat gerekliliklerini karşılarken aynı zamanda işletme...

Userbot

Userbot

userbot.ai

İnsanlar tarafından insanlar için yapılmış yapay zeka destekli bir Müşteri Deneyimi Platformundaki Userbot. Tescilli Yapay Zeka teknolojimizin gücü sayesinde, Konuşmalı Yapay Zeka arayüzlerimiz ve Dijital İnsanlarımız aracılığıyla sürükleyici ve çok kanallı bir deneyim sunabilirsiniz. Şirketler ve i...

Mio

Mio

m.io

Mio, Google Workspace ve Microsoft 365, Slack veya Zoom Team Chat kullanan kurumsal kuruluşlar için platformlar arası mesajlaşmanın, dosya paylaşımının ve toplantı başlatmanın kilidini açan güvenli bir ara katman yazılımıdır. Mio, API federasyonundan yararlanmak için Google ile iş ortaklığı yapan v...

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