WebCatalog
AI Scout

AI Scout

aiscout.net

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AI Scout çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

En iyi yapay zeka araçları dizinimizde arama yapın ve neredeyse her türlü kullanım veya göreve yönelik ChatGPT gibi binlerce yapay zeka aracını bulun. Günlük olarak güncellenmektedir.

Web Sitesi: aiscout.net

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