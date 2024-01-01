Alternatifler - Agility PR Solutions
Feedly
feedly.com
Feedly (feedly olarak stilize edilmiştir), iOS ve Android çalıştıran çeşitli web tarayıcıları ve mobil cihazlar için bir haber toplayıcı uygulamasıdır. Ayrıca bulut tabanlı bir hizmet olarak da mevcuttur. Kullanıcının kişiselleştirmesi ve başkalarıyla paylaşması için çeşitli çevrimiçi kaynaklardan h...
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com, geri bağlantılar ve SEO analizi için iyi bilinen bir araç setidir. Şu anda diğer benzer hizmetler sürüsünden, en geniş Canlı bağlantı tabanı, devasa Dizin ve en iyi dizin güncelleme hızıyla öne çıkıyoruz. Müşterilerimize en taze ve en güncel backlink verilerini sunmak için tüm algoritm...
SEMrush
semrush.com
SEMrush, SEO, PPC, içerik, sosyal medya ve rekabetçi araştırmalar için çözümler sunar. Dünya çapında 6000000'den fazla pazarlamacının güvendiği
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Skeepers
octoly.com
Lider Influencer Pazarlama Platformu Octoly, incelenen mikro etkileyicileri ve tüketicileri geniş ölçekte birbirine bağlayarak markaların görünürlüğünü artırmasına, güven oluşturmasına ve satışları artırmasına yardımcı olur. Markalar, hediye edilen bir ürün karşılığında sosyal medya gönderileri ve ...
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch, merkezi İngiltere'nin Brighton şehrinde bulunan bir dijital tüketici istihbarat şirketidir. Brandwatch altı farklı ürün satıyor: Tüketici Araştırması, Kitleler, Vizia, Qrously, Reviews ve BuzzSumo. Brandwatch Tüketici Araştırması, şirketlere bilgi sağlamak ve markalarının çevrimiçi varlı...
BuzzSumo
buzzsumo.com
En iyi performansı gösteren içeriği bulun. Önemli olan etkileyicilerle işbirliği yapın. Fikir üretmek, yüksek performanslı içerik oluşturmak, performansınızı izlemek ve etkileyicileri belirlemek için içerik analizlerimizi kullanın. BuzzSumo, 8 milyar makale, 42 milyon web sitesi, 300 etkileşim, 50...
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Awario
awario.com
Ücretsiz olarak marka takibine başlayın! Web kaynaklarında bahsedilenleri takip edin, rekabetinizi analiz edin, niş etkileyicilerinizi izleyin ve sosyal ağlarda potansiyel müşteriler bulun!
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr Hizmeti, 30'dan fazla dijital, sosyal ve sesli kanalda kesintisiz müşteri ve temsilci deneyimi sağlayan ve gerçek zamanlı eyleme geçirilebilir ve ölçeklenebilir bilgiler sunarak başka herhangi bir nokta çözümüne olan ihtiyacı ortadan kaldıran, yapay zeka tarafından desteklenen, bulutta yere...
Cision
cision.com
Cision Ltd. bir halkla ilişkiler ve kazanılmış medya yazılım şirketi ve hizmet sağlayıcısıdır. Şirket, Cayman Adaları'nda kurulmuştur ve merkezi Chicago, Illinois'dedir; dünya çapındaki müşterileri ile Şirket, Haziran 2017'de ters birleşme yoluyla halka açıldı. Web tabanlı PR ve hizmet olarak medya ...
BuzzStream
buzzstream.com
BuzzStream, dünyanın en iyi pazarlamacılarının ürünlerini, hizmetlerini ve içeriklerini tanıtarak bağlantılar, ilgi ve markalar oluşturmalarına yardımcı olan web tabanlı bir yazılımdır.
Sourcery
sourcery.ai
Daha Fazla Müşteriye Ulaşın. Kaliteli Geri Bağlantılar Kazanın. Nasıl ücretsiz tanıtım alacağınızı merak etmeyi bırakın. Yazılımımız kaliteli geri bağlantıları kendiniz kazanmanıza yardımcı olur. Çok kolay, sihir gibi. » Marka Bilinirliğini Artırın » Daha Fazla Gelen Trafik ve Potansiyel Müşteri » S...
Brand24
brand24.com
Brand24, web üzerinde markanızla ilgili bahsedilenlere anında erişmenizi sağlar.
Business Wire
businesswire.com
Basın bülteni dağıtımı ve mevzuat açıklamalarında dünya lideri. Halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri uzmanları, geniş tabanlı ve hedeflenen pazar erişimi için Business Wire'a güveniyor.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
Mention
mention.com
Hedef kitlenizi dinlemenize, olağanüstü gönderiler yayınlamanıza ve müşterilerinize yanıt vermenize olanak tanıyan hepsi bir arada aracı edinin.
Dataminr
dataminr.com
Müşteriler, yüksek etkili olaylara ve ortaya çıkan risklere ilişkin erken sinyaller, güvenle yanıt vermek ve krizleri daha etkili bir şekilde yönetmek için Dataminr'in yapay zeka platformuna güveniyor
JustReachOut
justreachout.io
İşletmenizi büyütmek için ihtiyaç duyduğunuz görünürlüğü elde etmenizi sağlayacak PR yazılımı ve rehberliği. Bir gazetecinin hikayenize uygun olduğunu bilerek iletişime geçin. Yazılımımız, güvenle satış konuşması yapabilmeniz için en alakalı gazetecileri, yayınları, basın fırsatlarını, podcast'leri ...
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newsworthy.ai ekibi tarafından oluşturulan Newswriter.ai, dakikalar içinde ilgi çekici ve göz alıcı basın bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan GPT-3 OpenAI destekli üretken yapay zeka basın bülteni yazma aracıdır. Düzenlemenin her zaman insan eliyle yapılması önerilir; hiçbir zaman yalnızca yapay ...
AlphaSense
alpha-sense.com
PAZAR İSTİHBARAT VE ARAMA PLATFORMU İçgörüleri saatler değil saniyeler içinde ortaya çıkarın Dizine eklenmiş, aranabilir ve hepsi tek bir yerden geniş bir içerik evreninde şirketleri, konuları ve sektörleri kolayca takip ederek pazarın hızında hareket edin.
Coinscribble
coinscribble.com
Coinscribble nedir? Coinscribble, kripto, blockchain, Web3 ve NFT sektörlerine yönelik bir basın bülteni haber hizmeti platformudur. Coinscribble, Web3 şirketlerinin önde gelen kripto medyası ve CoinTelegraph, CoinMarketCap, Benzinga, Binance, Yahoo Finance ve daha fazlası gibi haber platformlarında...
Diffbot
diffbot.com
Web Scraping olmadan Web Verileri. Diffbot ile web üzerinde trilyonlarca bağlantılı içeriği sorgulayın veya talep üzerine çıkarın.
SentiOne
sentione.com
Yapay zeka tabanlı çevrimiçi dinlemeyi ve konuşma sesli robotları ve sohbet robotları ile müşteri hizmetleri otomasyonunun geleceğini keşfedin.
Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
RadioKing
radioking.com
RadioKing, kendi çevrimiçi radyo istasyonunuzu oluşturmak ve yayınlamak için bir numaralı platformdur. Bu çözüm aynı zamanda radyo istasyonlarını dijital gelişimlerinde desteklemek için anahtar teslim hizmetler de sunmaktadır (Web Sitesi, Mobil Uygulama, Bağlantılı Hoparlör, TV ve Otomatik). Bugün 1...
PR Newswire
prnewswire.com
PR Newswire'ın haber dağıtımı, hedefleme, izleme ve pazarlama çözümleri, dünya çapındaki hedef kitlelerle bağlantı kurmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur.
Contify
contify.com
Contify, rakipler, müşteriler ve endüstri segmentleri hakkındaki bilgileri takip etmek için Yapay Zeka Destekli bir Pazar ve Rekabetçi İstihbarat Platformudur.
Storiad
storiad.com
Storiad, kitap farkındalığını artırmak ve kitap satışlarını artırmak amacıyla doğru kitap hedef kitlesine ulaşmak için yazarların dijital kitap tanıtım kampanyalarını planlamasına, dağıtmasına ve yönetmesine yardımcı olur.