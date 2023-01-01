Alternatifler - AffSub2

Fintel Connect

fintelconnect.com

Fintel Connect, fintech'ler ve bankalar için özel olarak tasarlanmış, hepsi bir arada bağlı kuruluş pazarlama platformu, ağ ve ajanstır. Fintel ile finansal markalar, özel bir iş ortağı platformu (+uyumluluk motoru), finans odaklı binlerce bağlı kuruluş ve etki sahibinden oluşan özel olarak seçilmiş...