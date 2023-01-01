WebCatalog
Adobe Podcast

Adobe Podcast

podcast.adobe.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Adobe Podcast çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yapay zeka destekli ses kaydı ve düzenleme, tamamı web üzerinde. Anlatacak hikayeleri olan insanlar için bir ses aracı Eski adıyla Project Shasta.

Web Sitesi: podcast.adobe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Adobe Podcast ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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