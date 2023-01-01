Alternatifler - Adobe Acrobat Sign

StampyMail

stampymail.com

StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exc...