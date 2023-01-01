Alternatifler - Adobe Acrobat Sign
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud şu anda finans, İK, planlama ve harcama yönetimine yönelik çözümler içermektedir. Kurumsal Yönetim Bulutu, ERP'nin kısıtlamalarının üstesinden gelir ve şirketleri Üstün Performans Gösteren Kuruluşlara dönüştürür. Daha fazla bilgi edin.
DocuSign
docusign.com
DocuSign, Inc., merkezi San Francisco, California'da bulunan ve kuruluşların elektronik anlaşmaları yönetmesine olanak tanıyan bir Amerikan şirketidir. DocuSign Anlaşma Bulutu'nun bir parçası olarak DocuSign, farklı cihazlarda elektronik olarak imzalamanın bir yolu olan e-İmza'yı sunar. DocuSign, 18...
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc, SaaS yazılımı sağlayan Amerikan yazılım şirketidir. Platform satış süreçleri yazılımı sağlar. PandaDoc'un merkezi San Francisco, Kaliforniya'da olup ana ofisleri Minsk, Beyaz Rusya ve St. Petersburg, Florida'da bulunmaktadır. Yerleşik elektronik imzalara, iş akışı yönetimine, belge oluştur...
DocHub
dochub.com
PDF belgelerini çevrimiçi imzalayın, e-İmza isteyin ve yeniden kullanılabilir PDF şablonları gönderin. Tarayıcınızda Google ve Gmail ile entegre olan bir PDF düzenleyicidir. Anında ve ücretsiz üye olun.
Zoho Sign
zoho.com
Zoho'nun e-imza yazılımını kullanarak iş belgelerini çevrimiçi olarak tam güvenlik ve güvenilirlikle dijital olarak imzalayın. Basit e-imza belge iş akışlarıyla işlemlerinizi otomatikleştirin. Zoho Sign, Zoho CRM, Zoho People, Zoho Recruit, Zoho Forms dahil olmak üzere Zoho uygulamalarının yanı sıra...
Bonsai
hellobonsai.com
200.000'den fazla serbest çalışan tarafından kullanılan kurşun geçirmez sözleşmeler, e-imzalama, teklifler ve faturalandırma yazılımı. İçiniz rahat olsun ve işinize odaklanın.
Dropbox Sign
hellosign.com
Dropbox Sign (eski adıyla Dropbox Sign), yasal olarak bağlayıcı elektronik imzaları göndermenin, almanın ve yönetmenin en kolay yoludur. Ücretsiz dene!
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts, sözleşme süreçlerinizi kolaylaştırmanıza ve daha düşük maliyetlerle geniş ölçekte uyumluluk elde etmenize olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir CLM platformudur.
SignEasy
signeasy.com
SignEasy, belgeleri elektronik olarak imzalamak ve doldurmak veya belgeleri telefon, tablet veya bilgisayardan imzalatmak için bulut tabanlı bir çözümdür. SignEasy ile yapılan imzalar, ESIGN Yasası'nın yanı sıra eIDAS ve Avrupa Direktifi (EC/1999/93) ile de uyumludur.
Formstack
formstack.com
Güçlü işyeri üretkenlik araçlarıyla kuruluşunuzun iş akışlarını dijitalleştirmesini ve otomatikleştirmesini sağlayın. İş akışı otomasyonu çözümlerimizi bugün keşfedin.
WiseStamp
wisestamp.com
Ödüllü imza oluşturucumuzla güzel özelleştirilmiş e-posta imzaları oluşturun. E-posta imzanızı kolayca oluşturun ve düzenleyin; ÜCRETSİZDİR
Proposify
proposify.com
Satış liderlerine satış süreçlerinin en önemli aşamasında kontrol ve görünürlük sağlayan teklif yazılımı. Proposify'ı 14 gün boyunca ücretsiz deneyin.
Mail Butler
mailbutler.io
Mailbutler, Apple Mail, Gmail ve Outlook için üretken ve profesyonel kalmanıza yardımcı olan bir e-posta yazılımı uzantısı eklentisidir.
Signaturely
signaturely.com
Şimdi bir belge yükleyin ve birkaç dakika içinde yasal olarak imzalanmasını sağlayın. Signaturely, imzaları son derece basit hale getiren ücretsiz bir elektronik imza yazılımıdır.
signNow
signnow.com
İş akışınıza göre ölçeklenen elektronik imza. AirSlate Business Cloud'un bir parçası olan SignNow ile e-İmza iş akışları oluşturun ve ölçeklendirin. Belgeleri imzalamak için imzalayın ve gönderin, anlaşmalar oluşturun, sözleşmeler üzerinde pazarlık yapın, ödemeleri kabul edin ve iş süreçlerini otom...
Practice Ignition
practiceignition.com
Teklifleri, sözleşmeleri ve ödemeleri tek bir belgede gönderin; bu, müşteri etkileşimlerini yönetmenin daha hızlı ve daha etkili bir yoludur. Pratik Ateşleme onu süper hale getiriyor
Nitro
gonitro.com
Nitro, PDF yazılımı, belge yönetimi ve elektronik imzalarda küresel bir SaaS lideridir. Nitro'nun Üretkenlik Platformu, güçlü PDF araçlarını, dijital iş akışlarını, son derece güvenli e-İmzalama ve kimlik doğrulama özelliklerini içerir. Sektör lideri iş zekası ve analitik ürünü, tamamı sınıfının en ...
Ironclad
ironcladapp.com
Ironclad'in sözleşme yönetimi yazılımı, şirketlerin her türlü veya karmaşıklıktaki sözleşmeyi dakikalar içinde kendi başlarına tasarlamasına ve uygulamaya koymasına olanak tanıyan tek çözümdür.
Terminus
terminusplatform.com
Terminus, nerede olurlarsa olsunlar doğru hedef kitleye kişiselleştirilmiş mesajlar iletmenizi sağlar.
Sertifi
sertifi.net
Sertifi, yasal olarak bağlayıcı e-İmzalardan güvenli çevrimiçi ödeme yakalama ve güvenli çevrimiçi kredi kartı yetkilendirmesi yakalamaya kadar işi kapatmanın en hızlı ve en güvenli yolunu sunar. Dünya çapında binlerce şirket işlerini daha hızlı kapatmak, geliri daha hızlı tahsil etmek, güvenliği ve...
Eversign
eversign.com
İşyerinde, evde veya hareket halindeyken yasal olarak bağlayıcı elektronik imzalar. Belgeleri çevrimiçi olarak güvenli bir şekilde onaylayın, teslim edin ve imzalayın.
DottedSign
dottedsign.com
Belgeleri DottedSign ile web'de, iOS ve Android cihazlarda yasal olarak uygulanabilir bir şekilde çevrimiçi imzalayın. İlk elektronik imzanızı bugün yakalayın!
Foxit eSign
foxit.com
Foxit, 650 milyondan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor ve dünya çapında 200'den fazla ülkede bulunan KOBİ'lerden küresel işletmelere kadar 425.000'den fazla müşteriye satış yapıyor. Foxit eSign, önemli imzalı belgeleri hazırlamak ve toplamak için yasal olarak bağlayıcı bir e-imza hizmetidir. E...
Skribble
skribble.com
Skribble ile elektronik olarak imzalayın. Dünya çapında yasal olarak geçerlidir, İsviçre'de güvenli bir şekilde barındırılır.
eSignly
esignly.com
Esignly, elektronik belgelerin kolay, verimli ve güvenli bir şekilde imzalanmasına olanak tanıyan pazardaki lider e-İmza çözümüdür. Her zaman, her yerde, her cihazdan erişilebilen her boyuttaki ve sektördeki işletme, manuel, kağıt tabanlı imza yöntemlerini Esignly'nin elektronik imzalarıyla değiştir...
SignRequest
signrequest.com
Kendiniz imzalayın veya belgeleri imzalatın. Kolay, güvenli, yasal olarak bağlayıcı ve ücretsiz.
NEWOLDSTAMP
newoldstamp.com
NEWOLDSTAMP'ın e-posta imza oluşturucusuyla e-posta imzaları oluşturun ve yönetin. E-posta imza şablonlarını markanıza göre özelleştirin.
MyDocSafe
mydocsafe.com
MyDocSafe, müşteri iletişiminin, belge imzalamanın ve alışverişin güvenli hale getirilmesine ve otomatikleştirilmesine ve uyumluluğun geliştirilmesine yardımcı olur. Belgeleri güvence altına alıyoruz ve belge akışlarını otomatikleştiriyoruz. Güçlü e-imzadan esnek bir e-form motoruna ve yapılandırıl...
Exclaimer
exclaimer.com
Profesyonel e-posta imzaları oluşturun ve yönetin. E-posta imza yönetimi çözümlerimiz, kuruluşunuzun e-posta imzalarını tasarlamayı ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.
Concord
concordnow.com
Concord, sözleşmeler üzerinde işbirliği yapmak, yönetmek, e-imzalamak ve saklamak için en basit sözleşme yönetimi platformudur.
Encyro
encyro.com
Encyro, güvenli dosyaları herhangi bir e-posta adresine göndermenizi sağlar. İstemcileri davet etmek, paylaşılan klasörler oluşturmak veya izinleri yapılandırmak için zaman harcamayı bırakın. Müşterilerden oturum açmalarını istemeden güvenli mesaj ve dosyalar alın. Encyro, bilgisayarda imzalamak içi...
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper, her büyüklükteki şirket için lider satıcı ve sözleşme yaşam döngüsü yönetimi platformudur (VCLM). Tek bir çözümde görünürlüğü geri kazanın, kontrolü ele alın, uyumluluğu koruyun ve üçüncü taraf riskini yönetin.
Legislate
legislate.ai
Legislate, Oxford'da kurulmuş ve avukat olmayanların yasal bütçe olmadan avukat onaylı sözleşmeleri güvenli bir şekilde oluşturmasını, yönetmesini ve aramasını kolaylaştıran bir hukuk teknolojisi şirketidir. Legislate'in sözleşme yönetimi yazılımı, sözleşme verilerinin geniş ölçekte kullanılabilir v...
Opensense
opensense.com
Tüm cihazlarda e-posta imzalarını merkezi olarak yönetin. Office 365/Microsoft 365/Exchange, G-Suite/Gmail/Google Workspace, Salesforce, HubSpot, Outreach ve daha fazlasıyla harika çalışır!
SIGN.PLUS
sign.plus
SIGN.PLUS, iş akışlarını daha hızlı hale getirmek için tasarlanmış bir elektronik imza çözümüdür. Çeşitli platformlarda kullanımı kolay, güvenli ve güvenilirdir.
VeriDoc Sign
veridocsign.com
VeriDoc Sign, belgeler ve elektronik imza doğrulama konusunda tüm sorunlarınızın çözümüdür. VeriDoc Sign, VeriDoc Global tarafından yıllar içinde geliştirilen patentli doğrulama teknolojisini kullanır. Dünyanın her yerindeki kuruluşlara blockchain ile güvenli elektronik imza çözümleri sağlar. VeriDo...
Signmee
signmee.com
Daha Hızlı Oturum Kapatmak için Çevrimiçi Anlaşma Formları Herkes için bir Gelen Kutusu ile çevrimiçi form oluşturucu, posta gönderici ve e-İmzalayıcı
SignFree
signfree.io
SignFree, hızlı ve güvenli belge imzalama için tasarlanmış, başvurulacak e-imza çözümünüzdür. SignFree ile sınırsız belgeyi 30 saniyeden kısa sürede ücretsiz olarak imzalayabilirsiniz. Kağıt israfına elveda deyin ve sözleşmelerinizi yönetmenin daha hızlı, daha çevreci bir yolunu benimseyin. İmzaları...
Signable
signable.co.uk
Signable'ın elektronik imza yazılımı, yasal olarak bağlayıcı ve güvenli çevrimiçi belgeleri saniyeler içinde göndermenize yardımcı olur. Bugün e-İmzalarla başlayın!
DocVerify
docverify.com
DocVerify, güçlü bir eSign ve uzaktan çevrimiçi noter tasdiki (RON) çözümüyle imzaları ve noter onayını dijital çağa taşıyor. Artık yasal olarak bağlayıcı belgeleri güvenilir, çevrimiçi bir ortamda güvenli bir şekilde imzalayabilir, yönetebilir ve saklayabilirsiniz. DocVerify'ın onaylı ve sertifikal...
Signority
signority.com
Signority, yazdırma-imzalama-tarama işleminin yerini alan bir e-İmza ve belge iş akışı otomasyon yönetimi aracıdır. 2010 yılında kurulan Signority, HIPAA uyumludur ve Kuzey Amerika'nın sağlık, personel, kar amacı gütmeyen kuruluş ve eğitim sektörlerinde lider bir e-İmza sağlayıcısıdır. Şablonlar, to...
SuiteFiles
suitefiles.com
Belge oluşturma, ortak çalışma ve imzalama işlemlerinin tümü tek bir noktada. SuiteFiles, muhasebe ve profesyonel hizmet firmaları için güçlü ancak basit bir belge yönetimi yazılımıdır. İş akışlarımız, küçük ve orta ölçekli firmaların müşterileriyle birlikte büyümek için tam olarak ihtiyaç duyduğu ş...
Secured Signing
securedsigning.com
Güvenli İmzalama, işletmelerin belgeleri elektronik olarak imzalamasına yardımcı olan bir dijital imza ve uzaktan çevrimiçi noterlik yazılımıdır. Belgeleri imzalamanın güvenli, kullanışlı ve uygun maliyetli bir yoludur ve küresel olarak çok sayıda sektör düzenlemesiyle uyumludur. 2010 yılında kurula...
BoldSign
boldsign.com
BoldSign, yasal olarak bağlayıcı imzalar için belgelerin gönderilmesini hızlı, basit, güvenli ve uygun maliyetli hale getiren modern bir e-imza uygulamasıdır. Dijital imzaları kendi uygulamalarına entegre etmek isteyenler için kullanımı kolay API özel olarak tasarlanmıştır. Syncfusion'ın geliştirici...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Piyasadaki en kolay ve en uygun fiyatlı sözleşme yönetimi yazılımını kullanarak zamandan, paradan ve enerjiden tasarruf edin.
Contractify
contractify.io
Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.
provakil
provakil.com
İşletmelere yasal operasyonlarında daha fazla görünürlük kazandırıyor ve onları karar alma ve uygulama için gerekli kritik bilgilerle donatıyoruz. Şirketler, Anlaşmazlık Çözümü, Anlaşmazlık Öncesi ve Sonrası Çözüm, Sözleşme Yönetimi, Kredi Kurtarma ve Tahsilatlar - Hukuk ve Fikri Mülkiyetin Korunmas...
ContractZen
contractzen.com
ContractZen, her kuruluşa uygun fiyatlandırmaya sahip, gelişmiş sözleşme yönetimi, %100 kağıtsız yönetim kurulu toplantıları yönetimi, zahmetsiz varlık yönetimi, sorunsuz bir şekilde entegre e-imza sağlayıcıları ve yerleşik sanal veri odalarından oluşan, kullanımı kolay ve güvenli bir yönetişim yazı...
DocuX
docux.ai
Belgelerinizi ve sözleşmelerinizi otomatik pilota alın. DocuX, oluşturma ve işbirliğinden e-İmzalamaya ve uzun vadeli arşivlemeye kadar belgelerinizin ve sözleşmelerinizin tüm yaşam döngüsünü yönetmenize olanak tanıyan yapay zeka destekli tek platformdur. Belgelerinize otomatik olarak öncelik veren ...
Summize
summize.com
Summize, kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir CLM çözümüyle gerçek dijital sözleşmelere öncülük ediyor. İş akışlarını Teams, Slack ve Word gibi sizin (ve işletmenizin) zaten bildiğiniz ve her gün kullandığınız mevcut teknolojilere doğrudan yerleştirerek kasıtlı olarak farklı bir yaklaşım benimse...
Lexion
lexion.ai
Lexion, sizin yaptığınız gibi çalışan bir sistemde sözleşme sürecini kolaylaştırıp merkezileştirerek her ekibin daha hızlı, daha fazla iş yapmasına yardımcı olan, güçlü ve basit bir sözleşme yönetimi platformudur. Tüm uçtan uca anlaşma yapma operasyonlarınızı, herhangi bir ekibin anında kullanabilec...
airSlate
airslate.com
En büyük belge iş akışı otomasyon platformu airSlate WorkFlow, kodsuz teknoloji, yerleşik entegrasyon seçenekleri ve ekiplerin her türlü karmaşıklıktaki iş akışlarını dijitalleştirmesine olanak tanıyan yüzlerce Robot sunar.
Tradogram
tradogram.com
SATINALMA YÖNETİMİ İÇİN DAHA İYİ BİR YOL Özel satın alma siparişleri, talepler ve RFQ'larla satın alma sürecinizi otomatikleştirin. Tradogram'da daha iyi anlaşmalar yapın, onayları kolaylaştırın ve 3'lü eşleşmenizi tamamlayın.
Linksquares
linksquares.com
Hukuk ekipleri, AI-Powered sözleşme yönetimi yazılımıyla sözleşmeleri kolayca hazırlamak, incelemek ve yürütmek için LinkSquares'e güveniyor.
RSign
rsign.com
İmzalayanlar için kolaylık, mutlu gönderenler anlamına gelir. RSign eSign, belgeleri ve formları rehberli, zarif ve şık eSigning deneyimlerine dönüştürür.
Papernest
papernest.com
Tüm sözleşmeleriniz ve abonelikleriniz. Sadece birkaç tıklamayla, oldukça basit. Elektrik, gaz, internet kutusu, mobil tarife, konut sigortası, yazılı basın vb. 👉%100 ücretsiz! Tüm sözleşmelerinizi ve aboneliklerinizi yalnızca birkaç tıklamayla merkezileştirmek, abone olmak, değiştirmek ve serbes...
Juro
juro.com
Ekibinizi, yasal sözleşmelerin oluşturulmasını, yürütülmesini ve yönetimini kolaylaştıran hepsi bir arada sözleşme otomasyon yazılımı Juro ile etkinleştirin.
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...
Signwell
signwell.com
SignWell (eski adıyla Docsketch). Belgelerinizi imzalamayı o kadar kolaylaştırın ki geri dönüş süresini yarı yarıya azaltın. SignWell, yasal olarak bağlayıcı e-imzalar ve daha hızlı belge imzalama için bir elektronik imza aracıdır.
StampyMail
stampymail.com
StampyMail, herhangi bir kuruluş için e-posta imzalarını herhangi bir PC veya mobil cihazdan merkezi, hızlı ve sezgisel bir şekilde oluşturmaya, yönetmeye ve görüntülemeye yönelik bir web platformudur. Herhangi bir e-posta çözümüyle (Microsoft 365, Google Workspace, G Mail, Outlook, Thunderbird, Exc...