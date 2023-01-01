Alternatifler - Activepieces
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp bir Amerikan pazarlama otomasyon platformu ve e-posta pazarlama hizmetidir. Platform, 2001 yılında Ben Chestnut ve Mark Armstrong tarafından kurulan ve daha sonraki bir tarihte Dan Kurzius'un da katılacağı bir Amerikan şirketi olan işletmecisi Rocket Science Group'un ticari adıdır. "Adını ...
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
Herkese uyum sağlama ve yenilik yapma gücü veren tek akıllı iş uygulamaları portföyü olan Dynamics 365 ile nasıl daha çevik olabileceğinizi öğrenin.
Brevo
brevo.com
Brevo (eski adıyla Sendinblue) işinizi büyütmenize yardımcı olur. E-posta, SMS, sohbet ve daha fazlasını kullanarak müşteri ilişkileri oluşturun. İhtiyaç duyduğunuz araçları, ihtiyaç duyduğunuz anda kullanın. Bedavaya deneyin.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc., merkezi Waltham, Massachusetts'te bulunan ve Loveland, Colorado'da ek ofisleri bulunan bir çevrimiçi pazarlama şirketidir; ve New York, New York. Şirket 1995 yılında kuruldu ve daha sonra 2015 yılında Endurance International'a satıldı.
Nielsen
nielsen.com
Kendi kendine referans olarak The Nielsen Company olarak bilinen ve daha önce ACNielsen veya AC Nielsen olarak bilinen Nielsen Corporation, dünya çapındaki genel merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde bulunan küresel bir pazarlama araştırma firmasıdır. Kuzey Amerika'nın bölgesel m...
OneSignal
onesignal.com
Mobil Anlık Bildirimler, Web Push ve Uygulama İçi Mesajlaşma alanında dünya lideri. Günde 5 milyar Anlık Bildirim göndermek için 800 bin işletmenin güvendiği.
Zoho Marketing Automation
zoho.com
Daha hızlı iş büyümesi için pazarlama otomasyon yazılımı. Zoho MarketingHub, birden fazla kanaldaki pazarlama faaliyetlerinizi başarıyla yönetmenize yardımcı olan hepsi bir arada bir pazarlama otomasyon yazılımıdır. Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun, bunları müşterilere dönüştürün ve onları d...
EngageBay
engagebay.com
EngageBay, büyüyen şirketlerin web ziyaretçilerinin ilgisini çekmesi ve mutlu müşterilere dönüşmesi için uygun fiyatlı, hepsi bir arada bir pazarlama, satış, destek ve ücretsiz CRM yazılımıdır
GetResponse
getresponse.com
GetResponse, e-posta pazarlama yazılımı, açılış sayfası oluşturucu, web semineri barındırma ve çok daha fazlası için çevrimiçi bir platform sunar. Kredi kartı olmadan 30 gün ücretsiz deneyin!
Thryv
thryv.com
Thryv'in küçük işletme yazılımıyla müşterileri her zaman, her yerde ve her cihazdan yönetin: CRM, Metin ve E-posta Pazarlama, Sosyal Medya, Web Siteleri ve daha fazlası.
Agile CRM
agilecrm.com
Çevik CRM Yazılımı, küçük işletmeler için satış ve pazarlama otomasyonuna sahip en iyi, kolay, güçlü ve aynı zamanda uygun fiyatlı Müşteri İlişkileri Yönetimidir (CRM).
vcita
vcita.com
Küçük işletmelere yönelik hepsi bir arada işletme yönetimi uygulamasıyla daha fazla iş yapın ve mükemmel hizmet sunun |
Ontraport
ontraport.com
İşletmenizi harekete geçirmek için tasarlanmış CRM ve pazarlama platformu Ontraport ile pazarlamanızı otomatikleştirin, bağlayın ve optimize edin.
Customer.io
customer.io
Customer.io ile e-postayı, push'u, SMS'i, web kancalarını ve daha fazlasını tetikleyin. Müşteri iletişimini kişiselleştirmek ve etkileşimi artırmak için davranışsal veriler üzerinde kontrol sahibi olun. Ücretsiz başlayın.
Omnisend
omnisend.com
E-ticaret e-posta pazarlaması, otomatik e-postalar ve SMS - Omnisend'e geçin ve iş yükünüzü artırmadan satışlarınızı artırın.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap, merkezi Mountain View, Kaliforniya'da bulunan, SaaS tabanlı bir müşteri yaşam döngüsü yönetimi ve mobil pazarlama şirketidir. Mayıs 2013'te kurulan şirket, aralarında Sony, Vodafone, Carousell, DC Comics, Go-Jek, BookMyShow ve DealsPlus'ın da bulunduğu 8.000'den fazla kişiye mobil uygulam...
MoEngage
moengage.com
MoEngage, güçlü müşteri analitiği, otomatik kanallar arası etkileşim ve yapay zeka odaklı kişiselleştirmeden oluşan tam kapsamlı bir çözümdür.
Braze
braze.com
İlgili, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimlerini gerçek zamanlı olarak güçlendirin.
Vendasta
vendasta.com
Dijital çözümleri kendi markanız altında satmanın en kolay yolu. Vendasta, KOBİ'lere dijital çözümler sunan şirketlere yönelik beyaz etiketli bir platformdur.
SALESmanago
salesmanago.com
Yerel olarak oluşturulmuş ve entegre hiper kişiselleştirilmiş pazarlama yürütme kanallarına sahip, kodsuz, yapay zeka destekli tek CDXP.
VBOUT
vbout.com
VBOUT, hedef kitlelerine ilgi çekici, kişiselleştirilmiş deneyimler sunarken pazarlama faaliyetlerini otomatikleştirmek ve merkezileştirmek için dünya çapında 1000'lerce işletmenin güvendiği yapay zeka destekli bir pazarlama platformudur. Ajanslar ve iş ortakları, özel planlar oluşturmak, alt hesapl...
Contlo
contlo.com
Otonom Üretken Pazarlamaya Merhaba Deyin. Contlo, yapay zekanın birinci dünyası için oluşturulmuş Yeni Nesil bir pazarlama platformudur. Markanızın Yapay Zeka modeli ve Otonom Yapay Zeka Temsilcileri tarafından desteklenmektedir.
Listrak
listrak.com
Listrak Sonuçları Sunar. E-posta, kısa mesaj pazarlaması, kimlik çözümü, davranışsal tetikleyiciler ve kanallar arası düzenleme için 1.000'den fazla önde gelen perakendeci ve markanın güvendiği tek entegre dijital pazarlama platformu.
Encharge
encharge.io
Davranış e-postaları pazarlama otomasyonuyla buluşuyor. İnsanların web sitenizde yaptıklarına göre e-postalar gönderin ve kullanıcı yolculuğu boyunca pazarlama sürecinizi otomatikleştirin. Yeni başlayanlar ve dijital işletmeler için kullandığınız uygulamalarla entegre olan ilk pazarlama otomasyon pl...
Iterable
iterable.com
Müşterilerinizle sanki onları gerçekten tanıyormuşsunuz gibi bağlantı kurun. Iterable, birleşik müşteri deneyimlerine güç veren ve müşteri yolculuğunun tamamındaki her etkileşimi oluşturmanıza, optimize etmenize ve ölçmenize olanak tanıyan bir kanallar arası pazarlama platformudur.
dotdigital
dotdigital.com
Dotdigital'in hepsi bir arada platformunun, kişilerinizi e-posta, SMS, sosyal, anlık bildirimler ve açılış sayfalarıyla etkileşime geçirmek için pazarlama otomasyonları oluşturmanıza nasıl olanak tanıdığını görün.
Bloomreach
bloomreach.com
Ticaret için Geliştirilmiş Dijital Deneyim Platformu. Bloomreach çözümleri, birleştirilmiş müşteri ve ürün verilerinin gücünü yapay zekanın hızı ve ölçeği ve tahmine dayalı karar vermeyle birleştirir; böylece her kanalda ve her yolculukta dönüşüm sağlayan sihirli deneyimler sunabilirsiniz.
SpotlerUK
spotler.co.uk
B2B gelen ve giden pazarlama yazılımını tamamlayın. Pazarlama ve satış ekiplerinizin web sitesi trafiğinden daha fazla potansiyel müşteri elde etmesini, daha fazla ziyaretçiyi MQL'lere dönüştürmesini ve eksiksiz pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlamak.
Maropost
maropost.com
E-posta Pazarlama, SMS, Mobil, Yolculuklar ve E-ticaret - Müşterilerinize bağlanma, pazarlama ve satış yapma şeklinizi ölçeklendirmek ve basitleştirmek için tüm araçlar!
Shape Software
setshape.com
Shape, herhangi bir işletme için yapılandırılabilen önceden oluşturulmuş özelliklerle birlikte gelen, amaca yönelik olarak oluşturulmuş bir satış ve pazarlama otomasyon yazılımıdır. Kullanımı kolay arayüz, ekiplerinize güç verir ve işletmenizin tüm yönlerini tek bir yapay zeka platformunda birleştir...
SuperOffice
superoffice.com
SuperOffice, müşterilerinizle güçlü iş ilişkileri kurmanıza ve bunları gelire dönüştürmenize yardımcı olmak için tasarlanmış bulut tabanlı bir CRM çözümüdür.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Etkileşime ilham veren e-posta otomasyon yazılımı. Dönüşümleri artıran kişiselleştirilmiş içerikle e-posta hedef kitlenizin ilgisini çekin. Upland Adestra, küresel ve büyüyen markalar için Birinci Şahıs Pazarlama e-postası ve yaşam döngüsü pazarlama çözümlerinin önde gelen küresel sağlayıcısıdır.
Sendlane
sendlane.com
BigCommerce için E-posta ve SMS ile Olağanüstü E-Ticaret Müşteri Deneyimleri Sunun.
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Insider
useinsider.com
Kişiselleştirilmiş, kanallar arası müşteri deneyimleri için tek platform. Insider, verileri kanallar arasında birbirine bağlar, AI ile gelecekteki davranışları tahmin eder ve tek bir platformdaki deneyimleri en hızlı değere dönüştürme süresiyle kişiselleştirir.
Synerise
synerise.com
Real-Time Interaction Automation & Management Platform driven by AI. Synerise connects modern data collection, processing methods and analytics with AI-driven business scenario execution. Synerise uses AI to completely change the modern approach to data management. A comprehensive ecosystem provides...
Convertedin
converted.in
Convertedin is a marketing operating system for e-commerce, which utilizes data and shoppers' insights to create personalized multi-channel marketing that boosts customer engagement and maximizes ROI. Scale Your Campaigns Using Ad Automation Run, scale, and automate your advertising campaigns on fiv...
AiTrillion
aitrillion.com
Uygulanabilir Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Pazarlama Otomasyonunu Deneyimleyin - AiTrillion'u Alın! AiTrillion, e-Ticaret satıcıları için ilk SaaS tabanlı Yapay Zeka özellikli, hepsi bir arada pazarlama platformudur. E-Ticaret sektörü için oluşturulmuş analitiklerle entegre 11'den fazla müşteri etk...
Actito
actito.com
Actito, 2000 yılında kurulmuş bir SaaS pazarlama otomasyon şirketidir. O zamanlar üç kurucu, markalar ve tüketiciler arasındaki boşluğa köprü kurmak istiyordu. Böylece pazarlamacıların artık sevdiği yazılımı geliştirmeye başladılar. Actito ile dünya çapındaki yüzlerce, binlerce, hatta milyonlarca mü...
Dashly
dashly.io
Dashly, konuşmaya dayalı bir pazarlama platformudur. Müşterilerle olan her etkileşimi yüz yüze bir sohbete dönüştürerek 700'den fazla SaaS ve Eğitim Teknolojisi şirketinin dönüşümleri ve gelirlerini artırmasına yardımcı olur. Arama planlama ve görüntülü aramalarla bunu başka bir seviyeye taşıyın. Pr...
WebEngage
webengage.com
WebEngage, dünya çapında 800'den fazla marka için müşteri katılımını kolaylaştıran tam kapsamlı bir Saklama İşletim Sistemidir. Platform, işletmelerin çeşitli dijital kanallar üzerinden kullanıcılarıyla kişiselleştirilmiş ve anlamlı ilişkiler kurmasına olanak tanır. Kapsamlı araç ve çözüm paketiyle ...
Convertful
convertful.com
Convertful, kullanıcılarınızı yeni e-posta abonelerine veya satışa dönüştürmek için en yüksek puan alan potansiyel müşteri yakalama yazılımıdır.
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Referrizer
referrizer.com
Yerel İşletmenizi Güçlendirecek Dünyanın En Gelişmiş Pazarlama Otomasyon Platformu. ÜCRETSİZ DENEME hesabımızla daha fazla müşteri edinin, yönlendirmeleri en üst düzeye çıkarın ve müşteri tutma oranınızı artırın. Yerel işletme sahipleriyle ortaklık kurun ve sonuçları daha da artırmak için tonlarca p...
RollWorks
rollworks.com
NextRoll'un bir bölümü olan RollWorks, her büyüklükteki iddialı B2B şirketlerine, pazarlama ve satış ekiplerini uyumlu hale getirip gelirlerini güvenle artırmaları için hesap tabanlı bir platform sunuyor. Makine öğrenimi ve kapsamlı hesap verileri temeli ile desteklenen RollWorks platformu, hedef he...
SalesBoss
salesboss.ai
SalesBoss, ev hizmetleri, perakende, otomotiv, emlak, profesyonel hizmetler ve daha fazlasını içeren sektörlerdeki yerel işletmelere yönelik hepsi bir arada bir satış, pazarlama, iletişim ve otomasyon yazılım platformudur. SalesBoss, Satış, Pazarlama, SMS, E-posta, Aramalar, Takvim, Web Sohbeti, Gel...
ContactPigeon
contactpigeon.com
Çok Kanallı Müşteri Etkileşim Platformu Mükemmel zamanlanmış, çok kanallı, kişiselleştirilmiş mesajlar gönderin. Tahmin edilebilir e-Ticaret ve perakende sonuçları için ödüllü çok kanallı Müşteri İlişkileri çözümü.