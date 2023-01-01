Alternatifler - Acquirell

CV Partner

cvpartner.com

CV Partner, teklifler ve teklifler için CV Özgeçmişlerini ve Vaka Çalışmalarını yönetme şeklinizi otomatikleştiren bir SaaS aracıdır. CV Partner ile şirketinizin CV Özgeçmişlerini ve geçmiş projelerini/vakalarını ihaleler, teklifler veya RFP'ler için uyarlayabilirsiniz. Ayrıca araç, CV'lerin ve Vaka...