Alternatifler - Ably

Segmentify

segmentify.com

Segmentify, müşteri yaşam boyu değerini nasıl artıracağınızı keşfetmenize yardımcı olarak e-ticaretin büyüme yolculuğunu basitleştirmeye yardımcı olan bir Müşteri Etkileşim Platformudur. Bunu başarmak için Segmentify, Öneri, Katılım, Dinamik Paketler gibi Kişiselleştirme çözümleri; Segmentasyon, Müş...