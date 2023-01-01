WebCatalog
9to5Google

9to5Google

9to5google.com

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Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Google ve Android ile ilgili her konuda son dakika haberleri. Son dakika Google Pixel haberlerini, Android, Google Home, Google uygulamaları, Chromebook'lar ve daha fazlasını sunuyoruz!

Web Sitesi: 9to5google.com

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