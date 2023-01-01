WebCatalog
AndroidWaves

AndroidWaves

androidwaves.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AndroidWaves çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Uzman İpuçları, Haberler, İncelemeler, Öğreticiler, Android Uygulamaları, Rooting ve Howtos Sağlamaya Adanmış Android Blogu.

Web Sitesi: androidwaves.com

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