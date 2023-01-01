5-Out, daha akıllı, daha iyi kararları otomatikleştirmek için makine öğrenimini, yapay zekayı ve tahmine dayalı analizi kullanarak her restoranın karlılığını en üst düzeye çıkarma misyonundadır.

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