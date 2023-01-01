WebCatalog
5-Out

5-Out

app.5out.io

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde 5-Out çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

5-Out, daha akıllı, daha iyi kararları otomatikleştirmek için makine öğrenimini, yapay zekayı ve tahmine dayalı analizi kullanarak her restoranın karlılığını en üst düzeye çıkarma misyonundadır.

Web Sitesi: 5out.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, 5-Out ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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