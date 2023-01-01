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12min

12min

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12min, kurgu olmayan en önemli kitapları seçen, okuyan ve özetleyen bir platformdur. Ücretsiz denemenizi başlatın ve öğrenmenin daha hızlı bir yolunu keşfedin!

Web Sitesi: 12min.com

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