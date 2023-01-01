Alternatifler - 123FormBuilder
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Typeform
typeform.com
Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
FlippingBook
flippingbook.com
Basit PDF'leri profesyonel görünüme sahip etkileşimli ve ilgi çekici belgelere dönüştürün, pazarlama araçlarını yönetin, dosyaları analiz edin ve daha fazlasını yapın.
RocketReach
rocketreach.co
Herhangi bir profesyonelle birinci derece bağlantınız. Dünyanın en büyük ve en doğru e-posta ve doğrudan arama veritabanını kullanarak doğru karar vericilerle doğrudan bağlantı kurun.
Kaspr
kaspr.io
Potansiyel müşteri aramaya daha az zaman harcayın ve kotanızı doldurun. Kaspr, B2B iletişim verilerine saniyeler içinde erişmenizi sağlayan bir LinkedIn Chrome Uzantısı ve kontrol panelidir.
LeadIQ
leadiq.com
LeadIQ, B2B satış araştırma araçlarından oluşan bir platformdur. Potansiyel müşteri verilerini bulun, satın alma sinyallerini takip edin ve giden potansiyel müşteriler için soğuk erişimi kişiselleştirin.
CUFinder
companyurlfinder.com
CUFinder, satış ve pazarlamada devrim yaratan yenilikçi bir B2B potansiyel müşteri yaratma ve veri zenginleştirme platformudur. Gelişmiş algoritmalar ve yapay zeka ile desteklenen bu sistem, işletmelerin yüksek kaliteli potansiyel müşteriler keşfetmesine, müşteri verilerini zenginleştirmesine ve sür...
Interact
tryinteract.com
Potansiyel müşteri yaratan ve ürün satan etkileşimli testler oluşturun. E-posta listenizi büyütmek, potansiyel müşterilerinizi segmentlere ayırmak ve satışları artıracak ürünler önermek için testlerin gücünden yararlanın.
Popl
popl.co
Popl is the leading digital business card platform for teams, providing innovative solutions for millions of companies and professionals worldwide. Our platform enables teams to create, distribute, and manage digital business cards, ensuring brand consistency, streamlined lead collection, and enterp...
Bookyourdata
bookyourdata.com
Bookyourdata, %95 doğruluk garantisiyle 100 milyonu aşkın doğrudan B2B bağlantısıyla dünyanın ilk kullandıkça öde B2B potansiyel müşteri bulma platformudur ve 2015'ten bu yana 20.000'den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Yenilikçi ve sağlam platformumuz iş bağlantılarına hizmet vermektedir. 200'de...
NetLine
netline.com
Başarılı B2B Pazarlamacıları Buradan Başlayın. NetLine, B2B pazarlamacılara, benzersiz alıcı düzeyinde amaç verileri ve potansiyel müşteri yaratma yetenekleri sunan hepsi bir arada alıcı katılımı platformu aracılığıyla geliri ölçeklendirme yetkisi verir. Tek alıcı düzeyindeki niyet platformunu işlet...
Landingi
landingi.com
Veri odaklı Dijital Pazarlamacılar için Kodsuz Açılış Sayfası Platformu. Landingi, daha iyi dönüşüm oranları için dijital pazarlama varlıklarını mikro dönüşüm izlemeyle tasarlamanıza, yayınlamanıza ve optimize etmenize olanak tanır.