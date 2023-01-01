Copa Airlines

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สายการบินปานามา แอร์ไลน์ เอส.เอ. เป็นสายการบินแห่งชาติของปานามา มีสำนักงานใหญ่ในเมืองปานามาซิตี้ ประเทศปานามา Copa เป็นบริษัทในเครือของ Copa Holdings, S.A. เช่นเดียวกับสมาชิกของ Star Alliance

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