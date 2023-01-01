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TAP Air Portugal

TAP Air Portugal

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เว็บไซต์: flytap.com

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TAP Air Portugal เป็นสายการบินประจำชาติของประเทศโปรตุเกส ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่สนามบินลิสบอนซึ่งยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอีกด้วย TAP – Transportes Aéreos Portugals – เป็นสมาชิกของ Star Alliance ตั้งแต่ปี 2548 และให้บริการเที่ยวบินเฉลี่ย 2,500 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ไปยังจุดหมายปลายทาง 90 แห่งใน 34 ประเทศทั่วโลก

เว็บไซต์: flytap.com

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