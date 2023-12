Deutsche Lufthansa AG (การออกเสียงภาษาเยอรมัน: [ˌdɔѕtʃə ˈlʊfthanzaː]) หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า Lufthansa เป็นสายการบินที่จดทะเบียนและสายการบินที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมนี ซึ่งเมื่อรวมกับบริษัทสาขาแล้ว จะเป็นสายการบินที่ใหญ่เป็นอันดับสองในยุโรปในแง่ของจำนวนผู้โดยสารที่บรรทุก ชื่อของอดีตผู้ให้บริการธงนั้นมาจากคำภาษาเยอรมันว่า Luft ซึ่งแปลว่า "อากาศ" และ Hansa มาจากคำว่า Hanseatic League ลุฟท์ฮันซ่าเป็นหนึ่งในห้าสมาชิกผู้ก่อตั้ง Star Alliance ซึ่งเป็นพันธมิตรสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อตั้งขึ้นในปี 1997 สโลแกนของบริษัทคือ 'Say yes to the world' นอกเหนือจากบริการของตนเอง และการเป็นเจ้าของสายการบินผู้โดยสารในเครือของ Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussel Airlines และ Eurowings (เรียกในภาษาอังกฤษโดย Lufthansa ว่ากลุ่มสายการบินผู้โดยสาร) Deutsche Lufthansa AG เป็นเจ้าของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการบินหลายแห่ง เช่น Lufthansa Technik และ LSG Sky Chefs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม Lufthansa โดยรวมแล้ว กลุ่มนี้มีเครื่องบินมากกว่า 700 ลำ ทำให้เป็นหนึ่งในฝูงบินของสายการบินที่ใหญ่ที่สุดในโลก สำนักงานจดทะเบียนและสำนักงานใหญ่ของบริษัท Lufthansa ตั้งอยู่ในเมืองโคโลญจน์ ฐานปฏิบัติการหลักที่เรียกว่า Lufthansa Aviation Center อยู่ที่ศูนย์กลางหลักของ Lufthansa ที่สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต และศูนย์กลางรองอยู่ที่สนามบินมิวนิกซึ่งมีศูนย์ปฏิบัติการการบินรองคอยดูแลอยู่

