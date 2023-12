One More Bounce är ett skicklighetsspel från SMG Studios, skaparna av One More Line, One More Dash och mer! Rita en linje i rätt vinkel för att styra din avatar att studsa över varje nivå. Försök att samla alla diamanter för att visa ditt mästerskap! Men var försiktig; om du träffar den rosa kanten är din löptur över. Med över 100 nivåer och olika spellägen kommer One More Bounce på Poki garanterat att underhålla dig i timmar. Spela One More Bounce och lås upp nya teman och avatarer. Kontroller: Mus - Klicka och dra för att rita en linje Mellanslag - Navigeringsmeny Om skaparen: One More Bounce är den tredje delen av One More-serien från SMG Studios, baserad i Melbourne, Australien. Serien består även av One More Dash och One More Line. De är också skaparna av Super One More Jump, Thumb Drift och mer.

Webbplats: poki.com

