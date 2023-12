Slime Road är ett nivåbaserat, färgfyllt skicklighetsspel där du hoppar genom färgglada ringar för att tjäna ädelstenar. Den skapades av tastypill, som också gjorde Sling Drift, Pick Me Up, Spill It och mer. I slutet av vägen studsar du på bullseye för extra poäng. Ta det lugnt nerför Slime Road i detta snabba actionhoppningsäventyr! Detta färgglada skicklighetsspel kommer säkerligen att hålla dig underhållen i timmar. I Slime Road på Poki ger varje nivå en ny slemfylld utmaning för dig att erövra! Piltangenter - MoveSlime Road är skapad av tastypill, baserat i USA. De är också skaparna av Sling Drift, Pick Me Up, Spill It och mer.

Webbplats: poki.com

