Dumb Ways to Die 3: World Tour består av 5 roliga minispel som kommer att testa dina färdigheter! Den utvecklades ursprungligen av Metro Trains Melbourne och det australiensiska kollektivtrafikföretaget för att lära människor om säkerhet och är den tredje i Dumb Ways to Die-serien. I Dumb Ways to Die 3: World Tour placeras du i centrum av Dumbville, en stad full av faror. Tjäna mynt genom att spela minispel för att fixa de trasiga och farliga husen i Dumbville. Fara finns överallt, men du kan rädda dagen och hålla Dumbville säker genom att spela Dumb Ways to Die 3: World Tour på Poki! Kontroller: Piltangenter - MoveSpace - Hoppa/flyOm skaparen:Dumb Ways to Die 3: World Tour skapas av Metro Trains Melbourne, baserat i Australien. De är också skaparna av Dumb Ways to Die och Dumb Ways to Die 2: The Games.

Webbplats: poki.com

