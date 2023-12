One More Dash, uppföljaren till One More Line, är ett skicklighetsspel från SMG Studios där du behöver rusa från ring till ring för att se hur långt du kan ta dig. Tror du att du har vad som krävs för att erövra One More Dash, det bedrägligt enkla spelet med klockren och tajming? Med över 200 fantastiska uppdrag att slutföra gör den andra delen av One More-spelserien ingen besviken. Ditt mål är enkelt, gå snabbt från cirkel till cirkel för att fortsätta din runda. Var noga med din timing! Slå på de fasta delarna och din streck är klar! Kontroller: Space - Dash Om skaparen: One More Dash är den tredje delen av One More-serien från SMG Studios, baserad i Melbourne, Australien. Serien består även av One More Line och One More Bounce. De är också skaparna av Super One More Jump, Thumb Drift och mer.

