One More Line är ett avslappnat arkadspel där du ser hur länge din linje kan växa! Skapat av SMG Studios, kommer detta mycket beroendeframkallande spel med en knapp att testa dina färdigheter och tajming. Spela One More Line på Poki och se hur galen din linje kan vara. Håll mellanslagstangenten vid precis rätt tidpunkt för att svänga din linje från punkt till punkt. Kör över sidorna dock och din linje är över! Bedrägligt enkelt, men ändå otroligt utmanande, ge One More Line på Poki ett spel idag. Controls:Space - Håll för att svänga Om skaparen:One More Line är den tredje delen av One More-serien från SMG Studios, baserad i Melbourne, Australien. Serien består även av One More Dash och One More Bounce. De är också skaparna av Super One More Jump, Thumb Drift och mer.

Webbplats: poki.com

