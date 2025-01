Programvara för snabbmeddelanden för företag - Mest populära apparna - Polen

Vowel

vowel.com

Vowel är ett AI-drivet verktyg för videokonferenser och möten. Med ai-drivna mötessammanfattningar gör Vowel varje möte mer inkluderande och värt, med en enkel, säker och pålitlig upplevelse. Var värd för, spela in, transkribera, klipp, sök och dela möten – inga tillägg krävs! Nyckelfunktioner: - AI-drivna mötessammanfattningar, tillgängliga direkt när du lägger på - AI-drivna actionobjekt (föreslagna i realtid) - MeetingGPT, AI-drivna frågor och svar för möten - Catch Me Up mötessammanfattningar - Värd för härliga videomöten i din webbläsare - Spela in och transkribera med ett klick, även på en gratis plan - Samarbeta om agendor och mötesanteckningar i realtid (inklusive åtgärder) - Sök igenom varje ord som någonsin sagts, över allt ditt mötesinnehåll - Zapier-integrering - Klippmöte ögonblick och dela för omedelbart sammanhang - Gör möten mer inkluderande med samtalstidsspårning, emojis, handhöjningar och mer Prova Vowel gratis idag!