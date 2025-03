Tacitbase

tacitbase.com

Tacitbase – en omfattande plattform utformad för att ge anställningschefer. Effektivisera din anställningsprocess utan ansträngning, från kandidatengagemang till utvärderingar och ansökningsspårning. Kommunicera sömlöst, schemalägg evenemang, genomför fjärrintervjuer och skydda data. Upplev optimerat arbetsflöde med Tacitbase. Nyckelfunktioner: Samarbete: Omfamna sömlöst samarbete med Tacitbases flexibla prenumerationsplaner. Samarbeta enkelt med teammedlemmar i kandidatdatabasen, kandidatgranskning och ansökningsspårning. Tilldela uppgifter, spåra framsteg och upprätthåll kommunikation i realtid, oavsett plats. Njut av detaljerad behörighetshantering för kontrollerad åtkomst. Kandidatdatabas: Skapa, hantera och lagra enkelt kandidater från olika källor. Oavsett om det kommer från sociala medier, e-post eller befintliga databaser, möjliggör Tacitbase problemfri kandidatorganisation. Anpassa din kandidatdatabas med personliga kolumner och sök efter potentiella kandidater baserat på specifika kriterier som utbildning, erfarenhet, färdigheter och plats. Spåra alla kandidataktiviteter inklusive recensioner, ansökningar och kommunikation på en centraliserad plats. Kandidatgranskning: Förenkla och påskynda utvärderingsprocessen med samverkande och konstruktiva kandidatgranskningar. Få en heltäckande bild av varje kandidats kvalifikationer och lämplighet för jobbet, vilket möjliggör snabbare beslutsfattande och förbättrad kvalitet på anställningen. Gör medvetna val och bygg ett starkt team. TacitMail: Kommunicera effektivt med kandidater genom en dedikerad e-postadress, samla alla kandidatrelaterade e-postmeddelanden på ett ställe. Utnyttja anpassningsbara e-postmallar och automatiserad kommunikation för att spara tid, vårda kandidatrelationer och ge en personlig upplevelse under hela anställningsprocessen. Håll kontakten utan ansträngning. Applikationsspårning: Spåra kandidater sömlöst genom hela rekryteringspipelinen med vårt intuitiva Kanban-baserade Application Tracking System (ATS). Anpassa din anställningsprocess, samarbeta med teammedlemmar och kommunicera med kandidater direkt i systemet. Effektivisera rekryteringsprocessen med etiketter och filter, vilket säkerställer effektiv kandidathantering och ett smidigt arbetsflöde. Schemaläggning av evenemang: Förenkla intervju- och bedömningsscheman med vår bekväma funktion för schemaläggning av evenemang. Skapa evenemang, ange detaljer och skicka inbjudningar till kandidater direkt via Tacitbase. Hantera alla schemalagda händelser i kalendern och skicka påminnelser till kandidater, säkerställ en sömlös rekryteringsupplevelse och undvik schemaläggningskonflikter. Konferensintegrering: Genomför säkra fjärrintervjuer och bedömningar med Tacitbases integrationsmöjligheter för populära konferensplattformar som Zoom och Google Meet. Schemalägg och bjud in kandidater till virtuella intervjuer, spela in sessioner för framtida referens och effektivisera dina fjärrrekryteringsaktiviteter. Överbrygga avstånd utan ansträngning. Avancerad sökning: Utnyttja kraften i våra avancerade sökfilter för att identifiera kandidater baserat på specifika kriterier, såsom färdigheter, erfarenhet, utbildning och mer. Förfina sökresultaten med en rad sökalternativ och filter, spara tid och säkerställa valet av de mest lämpliga kandidaterna för varje ledigt jobb. Hitta den perfekta matchningen effektivt. Datasäkerhet: På Tacitbase är datasäkerhet vår högsta prioritet. Vi använder robusta säkerhetsåtgärder för att skydda känslig kandidatinformation, inklusive säkerhet på radnivå och regelbundna säkerhetskopieringar av data. Vår plattform följer dataskyddsbestämmelserna och integrationer med tredjepartstjänster uppfyller stränga säkerhetsstandarder. Lita på oss med dina uppgifter. Öka din rekryteringsframgång med Tacitbase. Lås upp kraften i strömlinjeformade arbetsflöden, avancerade funktioner och datadrivna insikter. Upplev den ultimata fördelen med att anställa och revolutionera ditt rekryteringsspel med Tacitbase!