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Notion är en produktivitets- och arbetsplatsapp designad för anteckningar, projektledning, uppgiftsspårning och kunskapsorganisation. Den kombinerar sidor, databaser, kalendrar och samarbetsverktyg i en flexibel plattform, vilket gör att individer och team kan skapa arbetsflöden som passar deras behov.
Användare kan skapa strukturerade anteckningar, hantera att-göra-listor, spåra projekt och organisera information med anpassningsbara mallar och länkade databaser. Notion stöder också samarbete i realtid, kommentarer, delning och behörigheter, vilket gör det lämpligt för teamplanering, dokumentation och interna kunskapsbaser. Dess blockbaserade redigerare gör att innehåll kan ordnas med text, tabeller, checklistor, inbäddningar och andra element i en enda arbetsyta.
Appen används ofta som en personlig organisatör, teamwiki, innehållsplanerare och lättviktsverktyg för projekthantering. Dess huvudsakliga värde ligger i att kombinera dokumentskapande och databashantering i en enda app, vilket hjälper användare att hålla relaterad information ansluten och tillgänglig på alla enheter.
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