flexEngage is the leading provider of personalized transactional communications for retailers, enabling brands like Under Armour, GNC, DXL, and 5.11 Tactical to transform standard transactional touchpoints (receipts, order status messages, and shipment tracking page) into dynamic engagement channels that drive loyalty and revenue. The company is backed by Y Combinator, strategic investor Synchrony Financial and other high-profile investors.

Kategorier :

Webbplats: flexengage.com

Ansvarsfriskrivning: WebCatalog är inte ansluten, associerad, auktoriserad, godkänd av eller på något sätt officiellt kopplad till flexEngage. Alla produktnamn, logotyper och varumärken tillhör sina respektive ägare.