Mailchimp är en amerikansk plattform för automatisering av marknadsföring och e-postmarknadsföring. Plattformen är handelsnamnet för dess operatör, Rocket Science Group, ett amerikanskt företag som grundades 2001 av Ben Chestnut och Mark Armstrong, med Dan Kurzius som ansluter sig vid ett senare tillfälle. "Mailchimp, uppkallad efter deras mest populära e-kortkaraktär, lanserades 2001 och förblev ett sidoprojekt i flera år och tjänade några tusen dollar i månaden." Mailchimp började som en betaltjänst och lade till ett freemium-alternativ 2009. På ett år hade dess användarbas vuxit från 85 000 till 450 000. I juni 2014 skickade det över 10 miljarder e-postmeddelanden per månad på uppdrag av sina användare. Under 2017 fick företaget 14 000 nya kunder varje dag. Företaget har förblivit ägt av sina medgrundare och har inte accepterat riskkapitalfonder. 2016 rankades Mailchimp som nummer 7 på Forbes Cloud 100-listan. I februari 2017 utsågs företaget till ett av Fast Companys mest innovativa företag 2017. I augusti 2017 rapporterades det att Mailchimp skulle öppna kontor i Brooklyn och i Oakland, Kalifornien. I februari 2019 förvärvade Mailchimp LemonStand, en mindre konkurrent . Senare under 2019 meddelade företaget att dess årliga omsättning skulle nå 700 miljoner dollar. Mailchimp tillkännagav senare sina planer på att gå från postdistribution till att erbjuda "en fullständig marknadsföringsplattform riktad till mindre organisationer." För detta ändamål förvärvade Mailchimp det Londonbaserade medie- och tidskriftsföretaget Courier i mars 2020, med det uttalade målet om internationell tillväxt. Tidningen har en läsekrets på 100 000 läsare i mer än 26 länder. Från och med maj 2019 kommer nya användare att debiteras per kontakt i motsats till bara prenumererade kontakter, så nya användare kommer att betala för kontakter som inte prenumereras och de som ännu inte har bekräftat.

Webbplats: mailchimp.com

