WebCatalog
Zumper

Zumper

zumper.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Zumper в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

С сотнями тысяч домов, квартир и квартир в аренду, на Zumper легко найти новый старт™. Просматривайте, ищите, путешествуйте и мгновенно бронируйте следующее место.

Веб-сайт: zumper.com

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