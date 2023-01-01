Альтернативы - Zoomph
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компания, занимающаяся цифровым анализом потребителей, штаб-квартира которой находится в Брайтоне, Англия. Brandwatch продает шесть различных продуктов: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriulous, Reviews и BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — это «приложение самообслуживания» ил...
Khoros
khoros.com
Наше программное обеспечение помогает вам обеспечить лучшее качество обслуживания клиентов за счет создания и масштабирования сообществ в области цифровой помощи, социального маркетинга и брендов. Нажмите, чтобы начать!
Quantcast
quantcast.com
Мы применяем совершенно новый подход к рекламе в открытом Интернете.
GWI
gwi.com
Исследования потребителей по запросу на базе GWI. Поймите свою аудиторию в одно мгновение, имея под рукой глобальные данные о потребителях.
Audiense
audiense.com
Все, что вам нужно, чтобы понять аудиторию и получить лучшие маркетинговые результаты, результаты в социальных сетях, результаты влиятельных лиц, медиа-стратегии, стратегии роста или окупаемость рекламных расходов. Поставьте сегментацию потребителей и культурные особенности в центр своей стратегии ...
Choozle
choozle.com
Choozle — это программное обеспечение для цифровой рекламы, доступное всем маркетологам и рекламодателям. Мы делаем цифровую рекламу легкой и простой. Узнайте больше здесь!
People Pattern
peoplepattern.com
People Pattern предоставляет компаниям информацию об аудитории, используя науку о данных, чтобы превратить публичное выражение в действенные наборы персонажей. Традиционные исследования рынка отнимают много времени, ненадежны по масштабу и подвержены предвзятости. People Pattern использует сложные ...
Resonate
resonate.com
Платформа Resonate Ignite — единственная платформа потребительских данных и аналитики на основе искусственного интеллекта, которая плавно ускоряет понимание действий. Войдите в систему, чтобы получить мгновенный доступ к актуальным и свежим исследованиям потребительского рынка о современном потребит...
StatSocial
statsocial.com
StatSocial — единственный в отрасли кроссплатформенный поставщик аналитических данных об аудитории в социальных сетях, который помогает глобальным агентствам и брендам из списка Fortune 500 принимать обоснованные и основанные на данных маркетинговые решения. Платформа StatSocial Silhouette™ предоста...
Wrench.ai
wrench.ai
Wrench.AI создает программное обеспечение и инструменты на основе больших данных, которые позволяют лидерам принимать более обоснованные решения и автоматизировать инициативы и кампании, чтобы максимизировать ресурсы и получить максимальную отдачу.
Brandwatch Influence
brandwatch.com
Управляйте всем своим влиятельным маркетингом в одном месте. Находите влиятельных лиц, управляйте отношениями и управляйте кампаниями — все это в одном комплексном решении.
Lifesight
lifesight.io
Сделайте каждый маркетинговый доллар важным. Используйте свои собственные данные с измерениями на основе искусственного интеллекта для принятия оптимальных маркетинговых решений. Никаких аналитиков данных или ученых не требуется. Платформа Lifesight позволяет современным маркетологам достигать боле...