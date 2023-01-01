Альтернативы - Zoho Writer

iCloud Pages

icloud.com

Pages — текстовый процессор, разработанный Apple Inc. Он является частью пакета повышения производительности iWork и работает в операционных системах macOS, iPadOS и iOS. Он также доступен в iCloud в Интернете. Первая версия Pages была анонсирована 11 января 2005 г. и выпущена месяц спустя.