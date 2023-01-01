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Альтернативы - Zoho Writer

Google Docs

Google Docs

google.com

Google Docs — это текстовый процессор, входящий в состав бесплатного веб-пакета офисного программного обеспечения, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Этот сервис также включает Google Sheets и Google Slides, программу для работы с электронными таблицами и презентациями соответственно...

Microsoft Word Online

Microsoft Word Online

microsoft.com

Сотрудничайте бесплатно с помощью онлайн-версии Microsoft Word. Сохраняйте документы в OneDrive. Поделитесь ими с другими и одновременно работайте вместе. Microsoft Word — текстовый процессор, разработанный Microsoft. Впервые он был выпущен 25 октября 1983 года под названием Multi-Tool Word для сис...

iCloud Pages

iCloud Pages

icloud.com

Pages — текстовый процессор, разработанный Apple Inc. Он является частью пакета повышения производительности iWork и работает в операционных системах macOS, iPadOS и iOS. Он также доступен в iCloud в Интернете. Первая версия Pages была анонсирована 11 января 2005 г. и выпущена месяц спустя.

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