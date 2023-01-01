Альтернативы - Zoho Sheet
Google Sheets
google.com
Google Sheets — это программа для работы с электронными таблицами, входящая в состав бесплатного веб-пакета офисных программ, предлагаемого Google в рамках службы Google Drive. Служба также включает в себя Google Docs и Google Slides, текстовый процессор и программу для презентаций соответственно. G...
Microsoft Excel Online
microsoft.com
Создавайте, редактируйте и делитесь электронными таблицами Excel с помощью онлайн-версии Microsoft Excel. Работайте вместе с другими над общими проектами в режиме реального времени. Microsoft Excel — это электронная таблица, разработанная Microsoft для Windows, macOS, Android и iOS. Он включает в с...
Airtable
airtable.com
Airtable — это облачный сервис для совместной работы со штаб-квартирой в Сан-Франциско. Ее основали в 2012 году Хоуи Лю, Эндрю Офстад и Эммет Николас. Airtable — это гибрид электронной таблицы и базы данных, обладающий функциями базы данных, но примененный к электронной таблице. Поля в таблице Airt...
iCloud Numbers
icloud.com
Numbers — это приложение для работы с электронными таблицами, разработанное Apple Inc. как часть пакета повышения производительности iWork наряду с Keynote и Pages. Numbers доступен для iOS и macOS High Sierra или более поздних версий. Numbers 1.0 для OS X был анонсирован 7 августа 2007 года, что сд...